El mercado del whisky crecería 53 por ciento este año

Entre los licores que se importan en el país, el whisky es lo que más toman los colombianos y se identifica como un mercado que está en crecimiento.

De hecho, para este año se espera que aumente un 53 por ciento respecto al año anterior.



“En la categoría de importados, la de whisky es la más grande, con 1,6 millones de cajas de 9 litros, según los datos de Acodil. Es un mercado muy importante que todavía tiene más ventas por entregar”, explica José Benavides, gerente de Mercadeo de Glenmorangie Colombia, de Global Wine & Spirits.



De acuerdo con el experto, de enero a mediados de octubre de este año se han comercializado 1,4 millones de cajas. “Es decir, nos faltan los datos de mitad de octubre, noviembre y diciembre, que, por lo general, es cuando se hace el mayor porcentaje de ventas de esta bebida. Ahí es donde se superará el dato del 2019. Pinta bien el año, con ese crecimiento del 53 por ciento”, indicó.



De hecho, advierte que algunas marcas hacen el 35 por ciento o el 40 por ciento de las ventas entre noviembre y diciembre.



En el mercado del whisky, el de mezcla o blend es el que se prefiere entre los consumidores con el 99 por ciento de participación. Y sigue el de malta o single malt, que solo pesa el 1 por ciento.



Este último, dice el experto, “es de nicho, pero no son cajas despreciables, estamos hablando de 16.000 cajas de 9 litros; es un mercado que se puede desarrollar y que está en aumento”.



En su análisis sobre el mercado, Benavides señala que la pandemia ha ayudado un poco a promover esta bebida, ya que los consumidores que no han tenido un impacto económico se han animado a explorar en casa, en vista de que no han podido ir a bares y restaurantes con la frecuencia que lo hacían antes de la pandemia.



El whisky blend ha ganado mucha ventaja gracias a que los distribuidores han hecho una buena tarea para posicionar sus marcas. “Ahí está el volumen y es donde se hacen las mayores inversiones también... Le apuestan porque son supremamente rentables”, argumenta el experto.



Sin embargo, hay una tarea interesante en el caso del single malt, destilado por un productor en un lugar y elaborado únicamente con cebada malteada.



Según el experto, el mezclado se elabora combinando destilados de varios productores y contienen una mezcla de malta y granos como trigo o maíz.



Esto hace que sean más eficientes en cuestión de costos y, por lo tanto, suelen ser más económicos.



Por ley, si una botella de single malt tiene una etiqueta de 10 o 12 años de añejamiento, no puede contener un producto más joven.



Es posible que se mezclen con productos más viejos, lo cual puede mejorar la calidad. Pero nunca se combina con whisky más joven. También, los whiskies de malta pura tienen un sabor y aroma únicos que los hacen muy distintos de los mezclados.

