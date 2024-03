El mal mensaje para la inversión que envía la idea de una constituyente, ¿por qué?

Como un mal mensaje para la confianza inversionista, y que genera mayor incertidumbre sobre la pronta recuperación de la economía, calificaron varios analistas y académicos la propuesta del Presidente Gustavo Petro de adelantar una asamblea constituyente que permitiría, entre otros, implementar las reformas de la salud, agraria, judicial y pensional.

La preocupación de los consultados es, precisamente, que ese mensaje llega justo cuando el país requiere es mayor certidumbre en las reglas de juego, claridad y confianza de hacia dónde se quiere encaminar a Colombia para lograr que su economía despegue y se asegure un crecimiento sostenido en el corto, mediano y largo plazos.

La situación actual no es la mejor. El año pasado la economía tuvo un muy discreto crecimiento, solo del 0,6 por ciento anual, mientras que en materia de inversión privada se registró el peor desempeño de las últimas dos décadas, una caída cercana al 25 por ciento.

No son las únicas sombras sobre el país. Para el centro de estudios económicos Anif, a raíz del cambio en el manejo de la política económica, “Colombia ha transitado momentos de incertidumbre sobre las condiciones y reglas de juego existentes. Los anuncios provenientes de la actual administración sobre el incremento desmedido en el gasto público, la cancelación de nuevos contratos

de exploración y explotación de petróleo; la intromisión en la toma de decisiones de entidades independientes, y la intervención de organismos regulatorios del Estado, han generado zozobra en los inversionistas”, lo cual, entre otros aspectos, ha encarecido la emisión de deuda.

La idea de una asamblea constituyente es un elemento más que se suma a esos mensajes que atizan la llama de la incertidumbre, coinciden los consultados, aunque algunos sostienen que no ven muy probable que esta se pueda llevar a cabo por tema de tiempos.

La decisión del Gobierno de no realizar más proyectos de exploración de hidrocarburos es una de las razones que tiene la confianza inversionistas con muchas dudas.

“Es una propuesta inviable”, comenta Juan Manuel Restrepo, rector de la Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA), para quien siguiendo los trámites que prevé la Constitución Política de Colombia, es muy difícil lograr en la práctica.

“Con un gobierno que ha tenido tantas dificultades en un proceso de aprobación de reformas en el Congreso, creo que en este momento no es un buen mensaje para la confianza inversionista, hay una preocupación gigante en el país, porque llevamos cuatro trimestres en terreno negativo en materia de inversión privada y una de las razones de esos resultados es la desconfianza que hay en el sector privado sobre las posibilidades y expectativas para el futuro en las inversión”, insiste el académico.

Poco atractivos

Un análisis realizado por Anif ratifica que el país ha perdido su atractivo para atraer recursos hacia la inversión. “Colombia se ubica como el país de mayor riesgo”, señala en centro de estudios, que indica que esa situación inició con el Paro Nacional que enfrentó el país en 2021 y se profundizó desde el 2022, en medio de una situación política compleja, algo que también ha impactado la tasa de cambio (el peso se devaluó 24 por ciento en el ciento trimestre del 2022).

Según el índice de libertad económica de The Heritage Foundation, citado por el centro de estudios, el país muestra un marcado y progresivo deterioro en su indicador, el cual pasó de 100 en 2019 a 88 este año, el más bajo entre un grupo del que hacen parte Brasil (102), México (95,8), Perú (96,5) y Chile (94,7)

Los resultados del Índice muestran un deterioro progresivo y acelerado para Colombia desde 2021 y la ubican un 12% por debajo de donde se encontraba en 2019.

La caída de Colombia en ese indicador es, en buena medida, consecuencia de la salud fiscal por la que atravesó en 2021 y que la llevó a perder el grado de inversión, los anuncios de las reformas estructurales (tributaria, salud, pensional, laboral, educativa) del 2022 y el cese a la exploración de nuevos recursos petroleros.

Pero quizás lo que más ha influido fueron los temores ante los cambios en las reglas de juego, sobe todo en el sector constructor; las decisiones unilaterales sobre la estructura de financiamiento de las obras de infraestructura y el cambio en la asignación del programa líder en vivienda afectados por decisiones del gobierno en curso.

Golpe a la inversión

“Esos hechos mantienen en 2024 bajas expectativas de mejora en el clima de negocios”, insiste Anif.

A esos hechos se suma ahora la ida de la constituyente, frente a la cual los analistas del mercado ven que el país no la necesita y mucho menos es el momento de adelantarla.

“La propuesta de una Asamblea Constituyente puede abrir una caja de pandora que afecte fuertemente el clima de inversión. Por ahora, no obstante los mercados no han mostrado una reacción significativa, en el entendido de que es poco probable que esta idea tome fuerza”, precisa José Ignacio López, presidente de Anif.

En similar sentido se pronunció Luis Fernando Mejía, director del centro de estudios económicos Fedesarrollo, para quien el anuncio “no es un buen mensaje para la recuperación de la inversión privada en 2024, que es el reto más importante en materia de política económica”.

Luis Fernando Mejía es el director del centro de estudios económicos, Fedesarrollo.

El economista agregó que “en vez de estar hablando de cambios sustanciales en las reglas de juego, como pueden provenir de una asamblea constituyente, el énfasis de política económica debe estar en la recuperación de la actividad económica, en el jalonamiento de la inversión y en la rápida y eficiente ejecución de los recursos públicos para evitar que este no sea otro año de estancamiento productivo como lo fue el 2023”.

El consenso entre los analistas consultados es que cualquier propuesta de reforma constitucional genera incertidumbre, que puede impactar de alguna manera el flujo de capitales hacia el país, incluso, hasta una salida de inversiones de corto plazo.

Y si bien quienes creen que esta es una iniciativa difícil de que se pueda materializar en el actual gobierno por temas de tiempo y factores que la impulsarían, hay quienes consideran que hsya temas que deben analizarse con detenimiento en caso de que la misma pueda prosperar.

César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, señala que, bajo un escenario de estos “sería prudente analizar las lecciones aprendidas de la propuesta constituyente en Chile. La elección de convencionales constituyentes en mayo de 2021 provocó una depreciación superior al 25 por ciento en los meses subsiguientes, un efecto que aún persiste. De hecho, luego de cerca de tres años de debate continuo, aún no se ha alcanzado un resultado claro ni definitivo de este proceso electoral, afectando notablemente el clima de inversiones”.

Si se dan las garantías de que no está en juego el modelo económico, no tendría que ser un impacto tan adverso, pero hay que tener en cuenta, además, que si se da en un periodo muy extenso y sujeto a muchas instancias de discusión la incertidumbre puede ser mayor.

Para Andrés Langebaek Rueda, gerente de Estudios Económicos de Grupo Bolívar, los impactos que puedan tener esa asamblea sobre la inversión depende mucho de cómo se adelante ese proceso y los aspectos que se delimiten en esas reformas.

“Las reformas que tienden a revaluar las modificaciones al sistema general de organización económica de un país tienen un impacto muy fuerte en las expectativas y generan mucha incertidumbre, pero si se limitan a ciertos aspectos puntuales, como procesos de paz, el impacto no sería muy fuerte”, explica el experto para quien “si se dan las garantías de que no está en juego el modelo económico, no tendría que ser un impacto tan adverso, pero hay que tener en cuenta, además, que si ese proceso se da en un periodo muy extenso y sujeto a muchas instancias de discusión y análisis la incertidumbre puede ser mayor”, puntualizó.