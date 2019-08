El magnate estadounidense Jeffrey Epstein se habría suicidado

Jeffrey Epstein, el inversor que enfrentó cargos federales de abuso sexual de adolescentes, ha muerto, según múltiples informes de noticias

Epstein se suicidó en su celda de la cárcel del Bajo Manhattan, informó ABC News, citando a tres agentes de la ley. Una camilla que llevaba a un hombre que se parecía a Epstein salió del Centro Correccional de Manhattan alrededor de las 7:30 a.m. de este sábado, informó el New York Post.



La ambulancia fue al New York Downtown Hospital. Epstein había sido trasladado previamente a una unidad de vigilancia de suicidios después de ser encontrado inconsciente en su celda con marcas en el cuello el 23 de julio, una semana después de que su solicitud de fianza fuera rechazada.



BLOOMBERG