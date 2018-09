Se reactiva interés de firmas por la búsqueda de petróleo

Con un precio del petróleo recuperado, y luego de que el consejo directivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) diera a comienzos de mes su visto bueno a los términos de referencia del proceso competitivo permanente, a la entidad ha venido llegando un número creciente de postulaciones de áreas, que pasan a complementar el paquete inicial de 20 bloques que saldrán a oferta en las próximas semanas, una vez se tenga la aprobación final.



Pero mientras esto ocurre, entre el 6 de agosto y el miércoles pasado, un total de seis compañías de exploración y producción han postulado 21 áreas en las que consideran que hay potencial de inversión en la búsqueda, con sísmica y pozos exploratorios, de nuevos recursos de petróleo y de gas.

El presidente de la ANH, Orlando Velandia, le detalló a EL TIEMPO que se trata de áreas continentales relativamente cercanas a las zonas ya explotadas por las compañías, las cuales, por el conocimiento que tienen debido a sus labores de años en la región, pueden tener una aproximación a un interés geológico para que la ANH las someta a un proceso competitivo.



Y si bien por escrito no ha sido ratificada la intención, en las últimas semanas la ANH ha recibido manifestaciones verbales de firmas que ya están presentes en la exploración en el mar, en el sentido de que están haciendo sus estudios, encaminados a postular tres zonas adicionales de estas características.



“Desde nuestro anuncio en Cartagena, las compañías me buscaron y dijeron que les interesaba postular”, agregó Velandia al explicar que las condiciones del nuevo proceso competitivo se definieron de tal manera que incentiven el interés de las empresas por aspirar a tener más áreas, pero aclaró que el hecho de hacer la petición no genera ningún derecho.

“Es nueva exploración. La mayoría de lo que se aprobó en Cert (incentivo tributario) es recobro mejorado (para subir producción), pero esto sí es exploración nueva, con pozos y sísmica, son nuevos recursos de inversión”, recalcó el funcionario.



Para estas 19 áreas registradas a la fecha y las que sigan llegando, Velandia explicó que la ANH entra a revisar y viabilizar, durante 30 días, cada bloque postulado, verificando, por ejemplo, que el polígono planteado no se superponga con áreas ofrecidas por la ANH o en proceso de serlo, o que tengan restricciones ambientales o de comunidades, entre otras.



Una vez el consejo directivo de la entidad avala la candidatura, se le dice a la empresa que el proceso sigue, que se debe habilitar ante la entidad y presentar una propuesta económica bajo un programa mínimo exploratorio definido por la ANH (número de pozos, sísmica y participación para el Estado en la producción).



Luego, con este requisito cumplido, la ANH anuncia públicamente que ha recibido la oferta por el área en mención y comienza un período de dos meses en los que otros candidatos interesados en el área entren a hacer su propuesta (también conociendo la inversión mínima). Si al cabo de ese período nadie más se presentó, el área se le adjudica a este solicitante, pero si hay una oferta mejor, se destapan las demás y se le dan cinco días al primer oferente para que mejore su propuesta por encima de la que lo superó, siendo el único con este derecho prevalente por ser el primer interesado.

“El sobre del primer oferente quedará sellado y asegurado bajo reserva, y al terminar esos dos meses, si no hay más ofertas, se destapa, y si cumple la expectativa del programa mínimo exploratorio, se le asigna. Si hay más ofertas, busco las mejores, y se le dice al oferente inicial que, si es de su interés, mejore la propuesta, con plazo de cinco días.



De acuerdo con el funcionario, al comienzo puede ocurrir que el programa exploratorio mínimo sea visto como costoso y la postulación no se convierta en una propuesta formal. Por eso, solo hasta que la compañía diga que mantiene su interés y presente oferta como tal, es que se anuncia que hay un interesado en el área, luego de habilitación”, señaló Velandia.

No riñe con otras ofertas

En forma paralela, para la semana pasada estaba prevista la aprobación de las 20 áreas con las que la ANH comienza el proceso competitivo permanente de áreas para exploración y producción de hidrocarburos, pero la sesión del consejo directivo se pospuso. Se trata de 18 áreas continentales y dos localizadas en el mar, y del número total, la mitad corresponden a áreas maduras y la otra mitad, a zonas emergentes, en función de lo cual se definirá el programa mínimo exploratorio.



De acuerdo con Velandia, presidente de la ANH, el proceso de postulación de las empresas no riñe con el ofrecimiento de bloques de la entidad, pues en este último todas las compañías tienen la posibilidad de tener un conocimiento específico pagando por acceder al cuarto de datos, mientras que en la postulación solo el primer interesado tiene la información de la inversión exigida.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios