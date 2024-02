¡Ojo! Estos son los impuestos que debe pagar si es dueño de motocicleta en Colombia

Si ya es propietario de una motocicleta o está pensando en adquirir una pronto, recuerde que debe pensar en los impuestos que hay que pagar por el vehículo, los cuales dependen del cilindraje, modelo, avalúo y demás.



En toda Colombia, por una motocicleta con cilindrajes mayores a 125 centímetros cúbicos debe pagar un impuesto anual obligatorio. Por lo general, el valor de este se determina con el 1,7 por ciento del valor comercial, que lo determina cada año el Ministerio de Transporte.



Cabe aclarar que si su moto tiene un cilindraje igual o inferior a 125 c.c., está exento de este impuesto. Sin embargo, sí deben pagar el impuesto de semaforización, dependiendo de la ciudad donde esté registrada la placa del vehículo.



Al impuesto de los cilindrajes mayores a 125 también aplican motocarros, motocarros eléctricos, ciclomotores, cuadriciclos, cuadriciclos eléctricos, cuatrimotos, motocicletas eléctricas y mototriciclos.



Tenga en cuenta que cada ciudad tiene unas fechas de pago estipuladas, así como plazos para pagar con descuento y otros, en los que aplica sanción e intereses si se pasa de la fecha establecida.



Incluso, el pago lo puede realizar de manera virtual o presencial, dependiendo de las plataformas y medios que cada ciudad, municipio y/o departamento tenga habilitadas.

Foto: iStock

¿Cómo saber cuánto debe pagar por el impuesto de su moto?

Puede consultar el valor a pagar, mediante la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en al apartado de ‘Consulta de vehículos por placa’. Debe ingresar datos como el tipo y número de documento y la placa. Allí, encontrará datos sobre su vehículo, si este tuvo duelos anteriores, información del conductor y las obligaciones en el pago de impuestos.



Con información sobre el cilindraje, tamaño y demás podrá revisar las tablas de avalúo de este 2024 y determinar el valor a pagar por el impuesto.



Foto: iStock

El impuesto de semaforización

Por otra parte, hay otro impuesto que sí deben pagar todos los vehículos que circulan en las vías de la ciudad, ya sean carros, motos o camionetas, el de semaforización.



En el caso de las motocicletas, aplica también para aquellas que tienen un cilindraje menor a los 125 c.c.



Para este año, ya hay fechas para el pago de los derechos de semaforización en Bogotá: “Los contribuyentes del impuesto sobre vehículos automotores del año gravable 2024 deberán declarar y pagar, simultáneamente, la totalidad del impuesto a más tardar el 28 de junio de 2024 ante las entidades financieras autorizadas y/o por los medios virtuales adoptados por la Secretaría Distrital de Hacienda”, según la resolución SDH.000476 de 2023 emitida por la Secretaría.



El valor de este impuesto corresponde a dos salarios mínimos diarios legales vigentes; es decir, 87.000 pesos.



Este impuesto es de carácter municipal y no departamental por lo que hay ciudades en las que no se paga y otras en la que sí. Tiene como objetivo recaudar fondos para el mantenimiento del sistema de semáforos.



Si no está seguro si en el lugar donde está registrada su moto debe pagarlo, revise en el sitio web del respectivo municipio o ciudad o en la Secretaría de Hacienda, según corresponda.



Recuerde que, aunque no es un impuesto, también debe obtener su Soat, o Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, que le será útil en caso de sufrir algún accidente en la vía.



