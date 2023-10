El futuro del pico y placa según los candidatos a la alcaldía de Bogotá

En 1998, durante la primera alcaldía de Enrique Peñalosa, se implementó por primera vez el pico y placa en Bogotá, una medida copiada del modelo aplicado en Ciudad de México desde 1989, consistente en la restricción del uso del carro particular para aliviar la congestión.



Desde esa época, invariablemente, cada mandatario que ha llegado al Palacio Liévano la ha modificado: cambios de franjas horarias, por número y bloques de placas pares o impares, exenciones por pago por congestión o carro compartido.





No obstante, la restricción se agotó como solución, y así lo reconocen algunos candidatos a la alcaldía y expertos en movilidad, al punto de que hoy los atascos son un calvario diario para los bogotanos y visitantes; y la causa por la que año tras año la capital del país obtiene las peores calificaciones a nivel mundial y ocupa los primeros lugares entre las más congestionadas, según diferentes mediciones.



Como ya es habitual en cada contienda electoral en Bogotá, este problema no pasa desapercibido en los debates y el futuro del pico y placa vuelve a ser tema de discusión. ¿Acabarlo? ¿Hacerle modificaciones? ¿Cuáles? Los candidatos hablan sobre cómo enfrentarán este, uno de los grandes y decisivos temas en las elecciones del próximo 29 de octubre.

¿Qué pasará con el pico y placa.? Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Jorge Luis Vargas: Cambio Radical



El general Jorge Luis Vargas, candidato a la Alcaldía de Bogotá por Cambio Radical. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

El general (r) ha dicho que no es enemigo del carro particular, pero que el pico y placa “se queda en Bogotá” porque hay 187 frentes activos de obras que colapsan la ciudad, y dijo que ya es hora de ponerles la restricción a las motocicletas. “Tenemos que concertar con los motociclistas… a ellos nunca los han llamado, para que nos pongamos de acuerdo y mejoremos la movilidad entre todos”.



“No a propuestas demagógicas, el pico y placa debe mantenerse hasta que terminemos algunas de las obras de infraestructura en la capital, mejoremos semaforización y agilicemos con más guardas de tránsito el tráfico de la capital. El resto es politiquería, les pido comprensión a los bogotanos. Hay que ser racionales y lógicos”, afirma.



Carlos Fernando Galán: Nuevo Liberalismo

Carlos Fernando Galán candidato a la alcaldía de Bogotá Foto: Milton Díaz. El Tiempo

Para el exsenador, lo que está pasando con el tráfico en Bogotá es el resultado de no haber tomado medidas eficaces en el momento indicado, que se cruzan hoy con el amplio frente de obras, sumado a un sistema de transporte inadecuado y al déficit de infraestructura vial.

Por eso, afirma que aunque sí quiere acabar con la restricción, no lo podrá hacer porque “hay que ser responsables con las obras que están andando y con las que vienen proyectadas”.



Propone evaluar una modificación del horario mediante modelaciones de la Secretaría de Movilidad, una mejor gestión del tráfico en vías principales e imponer un esquema de orden o autoridad para el cumplimiento de las normas.

Gustavo Bolívar: Pacto Histórico



Gustavo Bolivar candidato a la alcaldía de Bogotá. Foto: César Melgarejo. El Tiempo

El aspirante del Pacto Histórico ha dicho que levantaría el pico y placa en algunas zonas de la ciudad, donde no hay mayor congestión y el vehículo es necesario porque el transporte público es escaso. “El trancón en Bogotá es en el centro ampliado. Cinco millones de personas tratando de llegar al mismo sitio en la mañana y cinco millones saliendo. Yo lo levanto inmediatamente en algunas localidades donde no hay trancón, ¿por qué someter a toda la ciudad a un pico y placa cuando no toda la ciudad está trancada?



En otras intervenciones habló de “hacer un ensayo sin pico y placa por seis meses, con la condición de invitar a rectores de colegios y universidades y empresarios a escalonar los horarios de trabajadores y estudiantes.



Juan Daniel Oviedo: Independiente por firmas



Juan Daniel Oviedo candidato a la alcaldía de Bogotá Foto: César Melgarejo. El Tiempo

El exdirector del Dane dice que el pico y placa es una medida efectista que se concibió en el corto plazo. Es partidario de eliminarla y al mismo tiempo implementar otras soluciones, una de estas, los cobros por congestión. “La evaluación del costo-beneficio da un resultado negativo con el que se está afectando el comercio mayorista de la ciudad y las operaciones logísticas. Queremos que la ciudad, durante cuatro años, se prepare para abandonar el pico y placa”.

“Hemos sido claros desde el comienzo en que vamos a quitarlo, pero eso no significa dejar a la ciudad a la deriva. La eliminación del pico y placa es el resultado más eficiente de información, de sistemas de recomendación, de esquemas de carros compartidos, de cobro por congestión, de planes de manejo de tráfico”, dice.

Jorge Enrique Robledo: Dignidad y Compromiso



Jorge Enrique Robledo, candidato a la Alcaldía de Bogotá de Dignidad y Compromiso. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

El exsenador ha calificado la medida como un ‘absurdo’ que afecta al ciudadano. “Hace un esfuerzo toda su vida, paga un montón de impuestos y después no le permiten sacar el vehículo. Es una cosa realmente absurda”. Y responsabiliza a “las malas alcaldías” que no construyeron el metro, “por lo que el pico y placa fue esa solución que encontraron para reducir el problema de movilidad”.



Afirma que cualquier medida sobre la restricción se tomará “a partir de un análisis muy cuidadoso para ver hasta dónde” se puede mejorar. “Yo no me voy a meter en la responsabilidad de anunciar que se acaba el pico y placa sin tener la certeza por estudios, no por ocurrencias”, manifestó.



Rodrigo Lara: Liderazgo Amplio de Renovación Avanzada (Lara)



Rodrigo Lara, excongresista y candidato a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Es partidario de modificar el pico y placa hoy en la ciudad. Ha dicho que eliminaría la rotación de la restricción, mientras que los horarios irían de las 6 hasta las 10 de la mañana y de 3 de la tarde a 8 de la noche.

Además, plantea que habrá un desmonte gradual con exenciones con el fin de “brindar calidad de vida a los que salvan vidas”. Así, eximiría de la restricción al personal de la salud, los miembros de las Fuerzas Militares y los policías. Agrega que suprimirá por completo “la arbitraria y abusiva” rotación de placas que impuso la alcaldesa Claudia López; y permitirá el uso del carro en las horas valle.

Diego Molano: Independiente por firmas



El candidato a la Alcaldía Diego Molano. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

El exministro de Defensa ha insistido en que el pico y placa es una medida mediocre y debe eliminarse. “Es obsoleta… yo creo en la libertad, especialmente en la libertad que cualquier persona que quiera utilizar su carro lo pueda hacer, en la medida en que pueda utilizar tecnología por corredores especiales”.



Y agrega que desde hace varios años Bogotá está en su máximo de congestión (...) no hace ningún efecto poner más o menos restricciones. Y propone la aplicación de un modelo de tecnología e inteligencia artificial que permite distribuir el flujo de carros en toda la ciudad sin necesidad de restringir la movilidad.

