El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya tiene nueva directora

La búlgara Kristalina Georgieva, de 66 años, se convirtió este miércoles en la nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), tras la aprobación del Directorio Ejecutivo, y en sustitución de la francesa Christine Lagarde, informó la institución.



Georgieva, quien fue vicepresidenta de la Comisión Europea entre 2014 y 2016 y ocupaba el puesto de consejera delegada del Banco Mundial desde 2017, fue la única aspirante al cargo. Desde que Legarde presentó su renuncia, en julio, para tomar el liderazgo en el Banco Central Europeo, Georgieva estaba en el visor.

"Me siento profundamente honrada de haber sido seleccionada como la directora gerente del FMI. Quiero agradecer a la membresía global del Fondo y a la Junta Ejecutiva, por el apoyo que he recibido y la confianza que han depositado en mí", dijo Georgieva.



La economista búlgara destacó la amistad con su antecesora, Christine Lagarde y resaltó su visión y liderazgo, al haber contribuido al éxito del Fondo. "Es una gran responsabilidad estar al frente de esta institución única, con una tremenda historia y un personal de clase mundial. Entro en este papel como un firme creyente en el mandato del Fondo", agregó Georgieva.



Se refirió a la conciencia que tiene de los grandes desafíos globales que hay en la actualidad, en particular, "el crecimiento económico que continúa decepcionando, las tensiones comerciales persisten y las cargas de la deuda están aumentando en muchos países".

Mi prioridad inmediata para el FMI es ayudar a los miembros a minimizar el riesgo de crisis y estar preparado para hacer frente a las recesiones

Por ello, agregó, "mi prioridad inmediata para el FMI es ayudar a los miembros a minimizar el riesgo de crisis y estar preparado para hacer frente a las recesiones. Sin embargo, no debemos perder de vista nuestro objetivo a largo plazo: apoyar políticas monetarias, fiscales y estructurales sólidas para construir economías más fuertes y mejorar la vida de las personas. Esto significa también tratar con temas como las desigualdades, los riesgos climáticos, el rápido cambio tecnológico".



