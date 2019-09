Miden el empleo y el crecimiento que aportarán las regalías en el 2019

Si uno de los legados de Planeación nacional es el tema del desarrollo territorial, las regalías son claves. La movilización de esos recursos hace un gran aporte al crecimiento económico, lo que hasta ahora no había sido medido. Esta entidad, previo a la salida de la directora, Gloria Alonso, realizó el cálculo de cuánto ponen los dividendos que deja la explotación del subsuelo al incremento del producto interno bruto (PIB).



Es así como los 9,1 billones de pesos que en el 2019 representan los 2.740 proyectos aprobados ($ 8,6 billones son de regalías) pondrían un punto al crecimiento del país y generarían 193.000 empleos.



De este y otros temas habló con EL TIEMPO la directora de Planeación.

¿Cuál es la realidad de su renuncia?



Todos tenemos un ciclo en nuestros cargos. Yo cumplí con satisfacción y orgullo mi tarea, que era sacar adelante el Plan de Desarrollo, la hoja de ruta que transformará a nuestro país, que tiene una gran agenda por la reducción de la pobreza, la inclusión social y productiva, la generación de empleo de calidad y el crecimiento. Ahora me voy a una nueva misión, y es la de organizar la agenda de Colombia en la Ocde, que nos permita aprovechar todo el potencial que esta organización pueda aportarnos para seguir avanzando.



¿Es la primera vez que miden el aporte de las regalías al crecimiento?

​

Cuando los analistas hacen sus proyecciones de crecimiento no están teniendo en cuenta los recursos de regalías. Esas obras que parecen de menor cuantía generan crecimiento. Una placa huella dinamiza una región.



El cálculo, que se hizo con el modelo de proyección de crecimiento que tiene Planeación, indica que la ejecución de los recursos en 2019 aportaría un punto al crecimiento y generaría 193.000 empleos.

¿Por qué se daría ese crecimiento? Si por cada $ 9 billones que entran a la economía aumentara un punto del PIB estaríamos volados.

​

Porque se trata de obras de infraestructura. Obras civiles suman cerca de 4,5 billones. En vivienda, cerca de 500.000 millones. En Educación, 1,1 billón. Es porque el grueso de la plata de regalías se invierte en obras tangibles, lo que, además de promover el gasto público, genera empleo y el que trabaja consume bienes y servicios.

Proyectos terminados

Qué pasó con ciencia y tecnología, el fondo más rezagado.

​

Se reformuló todo el sistema. Ciencia y tecnología funciona por convocatorias. El gran monto de recursos lo van a asignar en el segundo semestre. No obstante, desde Planeación nos hemos preocupado por impulsar el desarrollo en las regiones con las regalías.



Cuando llegamos había 8 billones de pesos paralizados, aprobamos más de 4 billones y todos los proyectos financiados con esa plata arrancaron. Este año hemos aprobado ya 5,5 billones, tenemos una estrategia con alcaldes y gobernadores para impulsar que se ejecute rápidamente, teniendo en cuenta que hay cambio de mandatarios.

Pero lo importante no es solo gastar, sino que se vean las obras.



El 5 por ciento de los proyectos están terminados, por 100.000 millones; el 45 por ciento, equivalente a 4,2 billones, está en ejecución, y el 50 por ciento restante, por 4,2 billones, está en proceso de contratación, pues fueron aprobados en su gran mayoría en los últimos seis meses. Solo en educación se aprobaron 283 proyectos por 1,1 billones.



Sobre el control a la corrupción en regalías, les pusieron esa tarea a Planeación y a la Contraloría, pero sigue habiendo mal manejo.



Hemos diseñado dos tipos de estrategia. Una, con la Contraloría, les estamos enviando todos los meses el listado de proyectos que aprobamos para que esta entidad prenda el radar sobre los contratistas que entran en ejecución de obras. Otra, con regiones, para mejorar la estructuración de proyectos: lo que veíamos era que los alcaldes quedaban en manos de los contratistas y los proyectos se hacían mal. Por eso le metimos el hombro y cambiamos a Fonade para dar acompañamiento técnico a municipios, en especial a los pequeños.

¿Por qué echaron reversa con el sistema y les devolvieron más regalías directas a las regiones?

​

Lo que estamos tratando de hacer es un sistema más sencillo. Hoy reciben regalías las regiones productoras y los municipios con mayor índice de pobreza. Esto último lo mantenemos, pero se ahorra menos y se les da esa plata a los productores para que las comunidades no se opongan a la exploración de petróleo, que es el que nos genera la mayor parte de las regalías. El petróleo y la minería son los que financian la equidad. Los recursos de salud y educación vienen de los ingresos del petróleo. Si no les hacemos ver a las regiones los beneficios que puede traer la exploración, ni los productores ni los no productores van a ver las regalías.



¿Por qué se opuso a que el presupuesto general de inversión se unificara en Minhacienda?

​

El presupuesto de inversion se administra en Planeacion porque esta entidad puede tener la visión de las regiones y las necesidades del desarrollo territorial.



Y ahora el presupuesto se asignará por resultados ¿por qué?



Es una metodología que viene trabajando Planeación y se extendería, inclusive, al presupuesto de funcionamiento. Todas las asignaciones se van a hacer en términos de la ejecución y la pertinencia. Será en esa medida en que las entidades accedan a recursos.

¿Por qué con el Sisbén no hubo más destape de colados?

​

El Sisbén no se actualizaba desde el 2011. Esta es una base de datos a partir de la cual se asignan todos los programas de subsidios a la población vulnerable. El Sisbén IV debe quedar listo en marzo del 2020. Es una especie de censo que hace un barrido de la población vulnerable para identificar a partir de sus condiciones de vida, sus necesidades. Eso permite limpiar la base de datos, sacar a los que no deben estar ahí. Es una depuración técnica y rigurosa. Todo el que se considere vulnerable debe hacerse registrar en el Sisbén.

Y de las metas de desempleo y del PIB qué

En el plan de desarrollo se habla de llevar el nivel de desocupación al 7 % y la producción expandiéndose en más de 4 % al igual que de reducir la pobreza y erradicar la pobreza extrema, pero hay amenazas externas que podrían malograr las metas.



Al respecto, la directora de Planeación, Gloria Alonso, ratificó que sí se van a cumplir. “Lograr las metas del Plan de Desarrollo no es solo tarea de Planeación, sino de todo el Gobierno, de los mandatarios territoriales, del sector privado, de la ciudadanía y del Congreso de la República. Por ejemplo, con el Sisbén, Planeación administra esta herramienta de focalización, pero es deber de los alcaldes garantizar que la población vulnerable quede registrada y es tarea de la ciudadanía entender que los recursos deben estar dirigidos a quienes en verdad los necesitan. Solo así podremos reducir la pobreza y erradicar la pobreza extrema.

