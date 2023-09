Cambiar la formula a través de la cual se calcula la tasa de usura, para que de esta forma bajen más las tasas del crédito de consumo y de las tarjetas de crédito; Eliminar los aranceles a como los textiles y confecciones, que han encarecido sus productos hasta en un 40 por ciento; propiciar una baja generalizada de los aranceles en bienes y productos importados, que no se produzcan en el país, son parte de la formula que le están planteando los comerciantes del país al Gobierno, como parte de la estrategia general para reactivar la economía.



(Lea también: Inseguridad y bloqueos tienen asolados a los comerciantes: Fenalco)

Durante la instalación de su congreso anual, que se lleva a cabo en Cali, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), instó al Gobierno a acelerar su política de reindustrialización, cuidando en no caer en el proteccionismo; recuperar la seguridad, uno de los temas que más les preocupa por el enorme deterioro que se ha presentad en el último año.



"Este es un gran reto que tiene el gobierno nacional para los próximos tres años y los

mandatarios regionales y locales que serán elegidos dentro de un mes. Es el momento de detener esta oleada delincuencial con determinación, autoridad y orden, como

dice la Constitución", señaló el vocero gremial.



)Le puede interesar, además: Ikea abre este jueves en Bogotá y planea hacerlo en otras dos ciudades del país)



Esas acciones deben ir acompañadas, además, de una reorientación del gasto, como se lo anticipó a EL TIEMPO en su edición de hoy, para que este no se gaste en burocracia sino más bien vaya a actividades productivas como el estímulo a la construcción de vivienda y los subsidios VIS, cuyo impacto sin duda repercutirá en toda la demanda agregada de la economía.



"Reorientar recursos hacia la infraestructura del país, a través de las asociaciones público-privadas de las concesiones viales 4G y 5G es necesario", dijo Cabal.

Facebook Twitter Linkedin

El jefe de Estado saluda a los presidentes de la Andi, Bruce Mac Master (c), y de Fenalco, Jaime Cabal, en reciente reunión que sostuvieron en la Casa de Nariño.. Foto: Juan Diego Cano. Presidencia

Cabal señaló que el entorno sociopolítico se ha enrarecido desde cuando el Presidente Gustavo Petro asumió su cargo, al tiempo que la polarización en el país se ha profundizado y eso implica enormes costos para Colombia.



Dijo, también, que el Presidente y miembros de su Gobierno han estigmatizado de forma constante a los empresarios "con una narrativa que generaliza y mete a todos en la misma canasta", lo cual rechazan, pues el Gobierno olvida que "el empresariado es el motor de crecimiento y progreso socioeconómico de los colombianos".



Sin embargo, el dirigente gremial dijo que darle un giro a la situación del país no es una tarea que compete solo al Gobierno, también es una responsabilidad de los empresarios y los ciudadanos y las elecciones que se avecinan son una oportunidad clara para buscar ese cambio que se necesita.



"Cambiar el rumbo y el futuro del país debe ser prioridad de los empresarios y en general de los ciudadanos, sin embargo no podemos caer en la tentación de ser cortoplacistas y pensar solo en los años pendientes de gobierno; debemos

empezar a actuar e intervenir en la reconducción del país hacia el mediano y largo plazo", fue su llamado al auditorio.



Pero advirtió le advirtió no obstante a los empresarios, que "hay que dejar de apoyar financieramente, en las campañas, a varios candidatos para quedar bien con Dios y con el diablo".

Salario mínimo 2024

Facebook Twitter Linkedin

Las partes implicadas se encuentran en medio de negociaciones. Foto: iStock

Al referirse a la posibilidad de que para el 2024 el Colombia tenga que haccerse un nuevo incremento salarias de dos dígitos, ante la resistencia a la baja de la inflación, Cabal dijo que, sin duda el país ha vivido una época de alta inflación, con un pico máximo de 13,34 por ciento en marzo y ha bajado a niveles de 11,43 por ciento.



No obstante, para el dirigente gremial el país no puede cantar victoria aún con los resultados observados en los últimos meses en materia de costo de vida, por que el peligro de que la inflación no descienda de manera más profunda y se sume al bajo crecimiento económico del país, estaría expuesto a un escenario de lo que os economistas llaman estanflación, que en su opinión es estar en el peor de los dis mundos.



"No hay crecimiento de la economía y una inflación alta se lleva por delante el poder adquisitivo de las personas, es una preocupación que hay que monitorear para que no suceda", precisa Cabal.



En ese sentido, dijo que volver a un nivel del salario mínimo muy por encima de la inflación como ha ocurrido en los últimos años, es contribuir aun más a elevar el costo de vida de los propios colombianos, por eso cree, aún cuando considera que es muy temprano para hablar del tema, que se debe ser muy sensato y responsables y no adoptar ni un salario mínimo ni concertado ni decretado, ni populista solo para congraciarse con los trabajadores.