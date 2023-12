Retrasos en El Dorado: Duro llamado de la Iata a Aerocivil para que garantice operación

Las cancelaciones y retrasos de vuelos en Colombia debido a causas, la mayoría ajenas a las compañías y que ha afectado a más de 90.000 pasajeros en las dos últimas semanas, llevó a que la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA por sus siglas en inglés) le pidiera a las autoridades aéreas del país a que se garantice una operación estable, más aún con el inicio de la temporada de fin de año, época en la que se intensifica el número de viajeros que utilizan este medio de transporte para desplazarse a nivel interno e internacional.



“El Aeropuerto El Dorado es el aeropuerto principal del país y juega un rol crucial para el transporte aéreo en toda la región, por lo que es imperativo mejorar su eficiencia, fortalecer su capacidad y mejorar la experiencia de los pasajeros, para seguir aumentando la conectividad aérea, que es, en muchos casos, la única forma, de conectar a todos los colombianos de manera interna y con el mundo”, indicó Peter Cerdá, vicepresidente Regional de IATA para las Américas.



"Desconocemos si la única causa de esta coyuntura es el factor climatológico que se ha aducido, pero las condiciones de mal tiempo no pueden seguir causando este tipo de afectaciones en El Dorado", advirtió la organización internacional del transporte aéreo en su comunicación, en la que también insistió que "las condiciones climáticas adversas pueden afectar cualquier aeropuerto del mundo y hay procedimientos en vigor para manejar estas situaciones, asegurando la protección de los pasajeros, sin causar disrupciones continuadas como se han producido en El Dorado.



Como se recuerda, el jueves pasado una densa niebla registrada en las primeras horas de ese día generó demoras y cancelaciones de algunos vuelos, lo que tuvo afectaciones a cientos de pasajeros.



"Atención: fenómeno de niebla densa sobre el Aeropuerto El Dorado y sus alrededores, que afecta la aproximación, aterrizaje y salida de las aeronaves. Por la seguridad de pasajeros y tripulaciones, algunas operaciones aéreas podrían registrar demoras en las primeras horas de hoy jueves", publicó la AeroCivil en sus canales de comunicación.

Niebla densa en el aeropuerto El Dorado. Foto: Aerocivil

Pese a esas circunstancias particulares y de origen natural, la Iata llamó la atención en el sentido de que la Aerocivil ha venido aplicando en el aeropuerto Programas de Demoras en Tierra (GDP, por sus siglas en inglés) de manera recurrente, las cuales si bien son una medida mundial empleada para gestionar casos de afluencia de tránsito aéreo (ATFM), estas no pueden aplicarse de manera continuada y permanente, porque generan inmensas afectaciones no sólo en el aeropuerto de Bogotá, sino en todas las demás terminales aéreas del país.



Su aplicación, aclara el organismo internacional, debe ser por un periodo corto de tiempo, hasta que se resuelva la situación particular. Y agregá que su uso frecuente denota un desbalance entre la demanda de operaciones del aeropuerto y su capacidad para gestionarla, que debe subsanarse estratégicamente.

Tareas pendientes

En temporada de fin de año se dispara a demanda de vuelos y la afluencia de viajeros nacionales e internacionales. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Y es que ante la mayor demanda de vuelos nacionales e internacionales y la gran afluencia de viajeros que se presenta por la temporada de fin de año, la Iata considera fundamental que El Dorado, que es la mayor terminal aérea del país y un punto de conexión clave para la región, opera en óptimas condiciones.



En ese sentido, dicha asociación internacional demandó de las autoridades aeroportuarias de Colombia, asegurar la infraestructura aeronáutica y aeroportuaria de El Dorado.



El ILS categoría III de la pista sur, tecnología que permite que algunas aeronaves aterricen en condiciones de baja visibilidad con total seguridad, y el radar de superficie deben ser puestos en funcionamiento, pues permiten aumentar la capacidad de operaciones en condiciones climáticas adversas.



También recomendó la extensión de los horarios de operación de los demás aeropuertos del país, de manera que se garantice la conectividad regional durante la aplicación de los GDP y asignar la mayor capacidad disponible a la aviación regular, especialmente en horas pico.

Torre de control Eldorado Foto: Claudia Rubio

Así mismo, los Centros ATC y las torres de control deben contar con el personal adecuado y con procesos estandarizados, para que las operaciones sean fluidas y puntuales y así mitigar las consecuencias de las condiciones climatológicas adversas.



Según lo manifestado por la Iata en su comunicación "las aerolíneas han hecho inmensas inversiones para poner a disposición de los usuarios las flotas de aviones más modernas, con la tecnología más avanzada, y el personal técnico que cuentan con la formación y capacitación adecuada, para garantizar la seguridad, que es la prioridad y la piedra angular sobre la que esta industria se ha construido", insisite.

Es práctica internacional que exista una cooperación fluida de todas las partes involucradas en el tránsito aéreo, para mantener una operación estable y segura durante condiciones meteorológicas adversas u otras disrupciones operacionales.



No obstante, la organización dijo estar dispuesta a trabajar en conjunto con las autoridades, el operador del aeropuerto y los demás integrantes del ecosistema, con el fin de restablecer la correcta operatividad de El Dorado.



Existen oportunidades de mejora que hoy resulta necesario aplicar y dada la coyuntura que vive el aeropuerto, avanzar en conjunto en la aplicación de estas, debe ser prioridad, precisó.