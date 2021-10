Temen crisis de puntualidad en El Dorado por mayor tráfico en noviembre

Si bien una de las estrategias por la que han optado varias aerolíneas comerciales es establecer redes punto a punto entre destinos sin hacer conexión por Bogotá, para hacer más eficiente la operación, mejorar el nivel de puntualidad y el servicio al cliente, el aumento de operaciones por hora que se pondrá en marcha en el aeropuerto El Dorado desde noviembre preocupa a la industria aérea.



Esto porque para el inicio de la temporada alta se estima que la terminal aérea subirá su capacidad operativa en un 38 por ciento, de 47 a 65 operaciones por hora, y las aerolíneas con la mayor cuota de mercado tienen serias preocupaciones porque, a raíz de varios puntos que vienen sin resolverse desde el 2019, se desborde el número de viajeros afectados con demoras.



Desde comienzo de octubre, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (Iata, por sus siglas en inglés) volvió a solicitarles a las Aeronáutica Civil y al Ministerio de Transporte que adopten medidas para corregir demoras severas en la operación de los vuelos comerciales, afectadas por factores como los vuelos no regulares y la escasez de controladores.



Pero a unos pocos días de iniciar este aumento, las aerolíneas no tienen claro cuál será el plan de manejo para lograr que los programas de demora en tierra, conocidos como GDP, sean la excepción y no la regla general, como viene ocurriendo casi a diario desde mayo en el aeropuerto El Dorado.



Según Frederico Pedreira, vicepresidente de Operaciones de Avianca Holdings, en septiembre hubo un promedio de 1,5 GDP diarios, que en el caso de la compañía, que tiene una alta operación en Bogotá, representó la afectación de 90.000 viajeros.



Y no es algo nuevo, ya que Bogotá tiene una operación compleja, por un conjunto de factores como la meteorología y la altitud, pero a estos factores que no se controlan se suman otros que sí pueden tener gestión, como el control de la aviación no regular, uno de los factores que más impacta, pero también la limitación de la planta de controladores aéreos, el diseño y la optimización de la utilización del espacio aéreo, siendo los dos primeros los más críticos.



Por ejemplo, en agosto la Aerocivil declaró 40 GDP en El Dorado, cifra que dice mucho de lo delicada de la situación, ya que en ese mismo mes, en todos los aeropuertos de Estados Unidos, hubo 63 GDP declarados.



Para Pedreira, hay evidente falta de gestión, ya que un GDP en el mundo de la aviación es para ser manejado como medida excepcional, no a diario o dos veces al día como pasa en Bogotá, donde, según él, la excepción se convierte en la regla.



En lo que va del 2021, de acuerdo con los reporte de Avianca, la Aerocivil ha aplicado más de 300 veces el GDP para gestionar la sobredemanda, y en 2019, cuando no había pandemia ni protocolos sanitarios, y había 74 operaciones por hora y la planta de controladores aéreos estaba completa, se aplicó más de 635 veces el GDP, afectando a 728.552 viajeros o 6.199 vuelos

A ciegas

De acuerdo con Avianca, en el mundo aeronáutico hay formas de administrar la capacidad en las horas pico para no afectar los niveles de servicio y puntualidad, pero en horas del mediodía El Dorado puede haber demanda de 10 o 15 operaciones de vuelos no regulares.



“En Cancún, por ejemplo, no se aceptan vuelos no comerciales entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, porque saben que a esa hora hay muchos vuelos. Hay otros que limitan el número de slots (franja asignada para cada operación aérea) por hora para aviación no regular y todo el mundo sabe que esa es la capacidad”, indicó.



En Bogotá son constantes los picos de demanda de vuelos no regulares al mismo tiempo de la aviación comercial y un vuelo privado con 8 personas retrasa un Airbus 320 que moviliza 150 pasajeros.



Las directivas de Avianca explican que le han pedido al director de la Aerocivil, Jair Fajardo, que su equipo técnico fije un plan para poner en marcha el 1.° de noviembre, que lleve a que no haya ningún programa de demora en tierra más.

“En la Aerocivil nos han dicho que se comprometen a que no habrá más, pero no sabemos cómo”, sostuvo Pedreira.



Según Avianca Holdings, las empresas son las que están recibiendo el golpe reputacional de esa mala planificación, y la mayoría de veces la Aerocivil no sale a explicar públicamente a la comunidad y a los usuarios las razones de los GDP ni el efecto de estos, y de alguna manera la entidad estatal “va en coche, planeando con el deseo” y no con los datos técnicos operativos que debería utilizar.



Incluso, producto de esta situación se han presentado casos de agresiones a los funcionarios de la compañía en las zonas de atención al público, ante lo cual es común escuchar a los capitanes de los vuelos explicar a los viajeros que el avión inició su itinerario a tiempo o proyectaba hacerlo, pero que por decisión de la Aerocivil hay que esperar un tiempo importante en tierra.



En la Aerocivil señalan que han iniciado un proceso de fortalecimiento institucional en el que se van a reforzar lod grupos operacionales clave, entre otros, el de control de tránsito aéreo.

La estrategia de la Aerocivil

Jair Fajardo, director de la Aerocivil, dijo que el plan para garantizar la operación eficiente del aeropuerto incluye la reducción de slots a los operadores regulares en la temporada, para lograr una demanda acorde a la oferta disponible; la entrada de reglamentación actualizada de slots con actualización al estado del arte a nivel internacional, lo que elimina los problemas operativos por estos vuelos; control en plan de vuelo para los no regulares acerca del cumplimento de los slots, la asignación de hora de remolque desde el día anterior y una gestión con la aviación de Estado para regular su operación y lograr mejor cumplimiento para todos los actores.

Piden volver a la normalidad ‘prepandémica’ en aeropuertos

La Cámara Colombiana de la Infraestructura advirtió hace unos días que todos los aeropuertos de Colombia “deben volver a la normalidad” que se vivía antes de la emergencia por la pandemia de covid-19.



Esta entidad considera que si la meta del flujo de 100 millones de pasajeros para 2030 se quiere lograr “es indispensable promover cada vez más condiciones adecuadas a los concesionarios aeroportuarios y seguirle apostando a la competitividad del sector aéreo con la delegación a operadores privados que puedan hacer inversiones importantes y generar ventajas competitivas reales”.



Aseguraron además que los aeropuertos concesionados del país han demostrado su capacidad de adaptación a los desafíos que ha traído la pandemia.



El pedido de la Cámara Colombiana de Infraestructura es claro: “volver a operar los aeropuertos al 100 % de su capacidad”. Para esto piden la actuación inmediata de la Aeronáutica Civil.



La entidad argumentó su pedido hablando de la situación actual a nivel global, pues consideran que la mayoría de países están retomando el ritmo de vida ‘prepandémico’ y Colombia no puede quedar rezagada. “El mundo ya arrancó y Colombia no se puede quedar atrás por cuenta de limitar una operación que no tiene por qué estar restringida, no es momento de poner en riesgo la posición de Colombia como atractivo turístico y de inversión”, sentenció la entidad.