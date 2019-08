El dólar llegó a nuevo récord y coquetea con los $ 3.500

El dólar rozó este miércoles, por primera vez en la historia cambiaria del país, los 3.500 pesos, impulsado por el temor de los inversionistas internacionales de una desaceleración de la economía global.



Pero, además, porque ellos creen que si antes del domingo, fecha en la que entrarán en vigor las nuevas medidas arancelarias anunciadas por Donald Trump a los productos chinos, no hay un pronunciamiento en pos de un acuerdo entre estos dos gigantes, la situación económica mundial se agravará. De hecho, ayer se vivió una aparente calma en la pelea comercial entre China y Estados Unidos.

Sin embargo, esto no evitó que ayer en Colombia por un solo dólar se alcanzara a pagar un precio máximo de 3.492,8 pesos en los primeros 40 minutos de operación del mercado. A partir de ese momento la divisa comenzó a retroceder hasta los 3.477 pesos en su tasa promedio, con lo cual la ganancia del día fue de 20 pesos y no de 35, cuando se alcanzó el nuevo máximo histórico.



El más reciente pico alcanzado por la moneda estadounidense en el mercadeo colombiano fue el pasado 6 de agosto, cuando llegó a 3.459 pesos.



“Los líderes de las dos naciones –Trump y Jinping– tienen hasta el domingo para desactivar la bomba de la guerra comercial, antes de que los impuestos de ambos países se incrementen el primer día de septiembre. Si no se detienen, la aceleración del dólar será aún mayor y con esto la venta del resto de activos locales”, advierten los analistas de la comisionista Alianza Valores.

Los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, sostienen un duro pulso comercial. De momento hay una tregua, pero el problema de fondo sigue ahí. Foto: Jim Watson / AFP

Por su parte, Carolina Monzón, economista del banco Itaú en Colombia, explicó que “un dólar fortalecido es lo que está haciendo que los emergentes nos veamos castigados a pesar de que las cotizaciones del petróleo sean favorables”.



De hecho, los precios del petróleo subieron casi 2 % luego de que se conoció un descenso mayor al esperado en las existencias de crudo de EE. UU., lo que alivió en parte el miedo a una baja demanda por combustible como consecuencia de la disputa comercial entre Pekín y Washington. El Brent (referencia para Colombia) ganó 98 centavos, o un 1,65 %, a 60,49 dólares el barril. Y el WTI avanzó 85 centavos, o un 1,55 %, a 55,78 dólares por barril.



Como se sabe, la orden impartida por el presidente de los Estados Unidos es que a partir del próximo primero de septiembre (es decir, desde este domingo) se aplique un arancel adicional del 5 por ciento a una lista de importaciones chinas valoradas en 300.000 millones de dólares.

Analistas consultados sostienen que en medio del temor porque se profundice la desaceleración económica global, ayudada por el pulso comercial entre Washington y Pekín, los inversionistas han comenzado a buscar refugio en activos seguros, como el yen, que cerró en 106,07 unidades por dólar.



Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron ayer y los de la deuda a 30 años tocaron mínimos históricos, porque el temor a una recesión y las tensiones comerciales entre Pekín y Washington han avivado la demanda por deuda gubernamental de bajo riesgo.



En Colombia, esos temores se hicieron sentir con el fortalecimiento de la divisa estadounidense, pues los inversionistas están vendiendo activos, como acciones, y demandando dólares para trasladarlos a inversiones más seguras, lo que presiona al alza esta moneda.



Desde el jueves pasado, el dólar se ha venido fortaleciendo poco a poco, casi que a un ritmo de 25 pesos por día, hasta situarse sobre los 3.477 pesos ayer (TRM para hoy: $3.477,53), lo que deja al país con una devaluación de 7 por ciento en lo que va corrido del año.

Los mercados permanecen a la expectativa en medio del conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Foto: AFP

El peso se derrumbó 3,1 % a un nuevo piso récord

Pero Colombia no es el único país que afronta esa situación en Latinoamérica. En Argentina, el peso se derrumbó 3,1 por ciento a un nuevo piso récord. El real brasileño terminó casi plano, mientras el sol peruano se depreció 0,21 por ciento, su nivel más bajo desde diciembre de 2016.



Felipe Campos, gerente de Investigaciones Económicas de Alianza Valores, sostiene que un dólar en niveles de 3.200 y 3.300 pesos, como se ha visto desde comienzo de año, sin duda, le hará mucho daño a la economía colombiana, no quizá este año, pero sí el próximo.



Según el analista, una divisa que ronda los 3.500 pesos comienza a generar una inflación casi que alrededor del 4,5 por ciento o 5 por ciento, por lo que el choque en esos niveles será mucho más fuerte.



“El mensaje es que hay que tener en cuenta los rezagos, porque la transferencia del dólar es más vía inflación y tasas de interés del Banco de la República, si este llega a subirlas”, explicó.



* Con información de agencias



Voces de los expertos

José Manuel Restrepo

Ministro de Comercio



“ La tasa de cambio responde a una situación de mercado. 3.500 pesos es un precio alto, pero, más que el valor, que puede tender a la baja, lo que podría preocupar es tanto cambio en la tasa de cambio. Con ese nivel se puede aprovechar y favorecer la exportación, pero hay que estar atentos al movimiento para que no se genere alta volatilidad”.



Julián Domínguez

Presidente de Confecámaras



" Si bien un dólar alto estimula las exportaciones, la depreciación de la moneda en países como el nuestro puede ser un signo de que el flujo de inversión y crédito para las economías emergentes se está restringiendo por la aversión al riesgo de los inversionistas”.



Roberto vélez

Gerente Federación de Cafeteros



Por ser un sector netamente exportador, los cafeteros nos vemos beneficiados por una devaluación del peso. Ya, en términos de país, hay que mirarlo con cuidado, pues se puede enfrentar un incremento en el nivel de inflación que golpea a todos los ciudadanos y a la economía”.

Las familias ganan más

Si la volatilidad del dólar preocupa a algunos sectores, hay otras franjas de la población que están de celebración con el vaivén de la divisa estadounidense.



En el periodo de julio de 2018 a julio de 2019, los colombianos que tienen familiares en el exterior y recibieron remesas en dólares tuvieron una ganancia superior al 20 por ciento.



Los dineros provenientes de otros países que han llegado a Colombia en ese periodo ascienden a 6.683 millones de dólares, según el Banco de la República.



De acuerdo con las estadísticas del flujo de capitales extranjeros al país, desde hace dos años, cada mes se bate un nuevo récord en el incremento de las remesas.

Así, el aumento en los 12 meses anteriores (de julio a julio) es de 12,7 por ciento, en comparación con el año pasado.



Adicionalmente, en ese mismo lapso, la divisa se ha encarecido en un 10 por ciento, con lo cual las familias colombianas están teniendo la oportunidad de recibir más de un 20 por ciento (22,7 %) en comparación con lo que obtenían en julio del año pasado.



Para algunos expertos, precisamente, el incremento del precio de la divisa estadounidense podría estar motivando a aumentar los envíos.

Hay que recordar que las remesas habían reportado un récord en 2008, cuando llegaron a ser de 4.785 millones de dólares anuales.



Luego cayeron durante varios años, tras la gran recesión que hubo para esa época en Estados Unidos, hasta tocar fondo en el 2012, cuando solo representaron 3.970 millones de dólares.



Desde entonces comenzaron a recuperarse, y a partir de 2016 vienen batiendo marcas de manera ininterrumpida.



El ingreso de remesas a Colombia, según los analistas, es algo positivo, no solo por la irrigación de recursos a la economía, sino porque alivia el bolsillo de los receptores.



De hecho, aunque se desconoce el número de familias que dependen del dinero que les envían desde el exterior, para la mayoría de ellas son el único ingreso mensual, el cual destinan al pago de arriendo, servicios, educación, alimentos y salud.



Esto, sin contar con el aporte que hacen ese tipo de transferencias a la bancarización, porque promueve la vinculación de las personas al sector financiero a través de la apertura de cuentas.



Tradicionalmente, los países de donde más llegan remesas a Colombia son Estados Unidos, España y Chile. En el caso de Ecuador y Perú ya comienzan a hacerse más visibles.



También se destaca el ingreso de divisas europeas, principalmente del Reino Unido, desde donde se vienen enviando los montos más altos.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS​