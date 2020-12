‘Esta crisis nos ha permitido conocernos mejor': director del Dane

En 2020 el país evidenció una afectación estructural de sus dinámicas económicas, sociales y ambientales. En ese contexto, el Dane trabajó arduamente para garantizar la continuidad de la producción de información, así como para generar nuevas perspectivas sobre el bienestar subjetivo de hogares y empresas.

Con el esfuerzo de más de 4.500 personas a lo largo y ancho del país, el Dane ha podido brindar a sus usuarios información que se aproxima de forma rigurosa y pertinente a la realidad que ellos enfrentan en estos momentos tan complejos como miembros de hogar, empleados, desempleados, informales estudiantes, empresarios, entre otros.



Yo, Juan Daniel Oviedo, como muchos de ustedes, vi desafíos que me atemorizaron pero que a punta de disciplina y persistencia se convirtieron en chispas para crear, innovar y sobre todo servir mejor a Colombia. Ser la voz de las estadísticas oficiales, a pesar de que mi voz y sobre todo mi acento no han sido de agrado de algunos, ha sido una excelente oportunidad para conocer mejor el país y así mismo para visibilizar con la debida imparcialidad y objetividad los eventos más importantes de nuestra vida económica, social y ambiental.



En relación con las dinámicas económicas, sin lugar a dudas, el empleo ha sido el personaje estadístico del año. Este 2020 dejó al país con cerca de 5,5 puntos más en la tasa desempleo que en 2019, los cuales representan cerca de 1’160.000 personas más en esta situación que conlleva al deterioro de la generación de ingresos de los hogares del país. Sobre todo, lo ingresos de los hogares urbanos, y por ende su capacidad de poder de compra que es el eje de la demanda interna de la economía colombiana.

Sin embargo, los cerca de 3’800.000 desempleados del país al cierre de 2020 cuentan con perfiles muy distintos de edad, educación, así como de ramas de actividad en las que ejercían antes de ingresar al desempleo en cada uno de los 25 dominios geográficos más importantes del país correspondientes con las 23 principales ciudades del país, los pequeños municipios y la zona rural.



Si hago referencia a Ibagué, por ejemplo, debo insistir que, a partir de los resultados acumulados de 11 meses, esta ciudad tiene una alta probabilidad de ostentar la mayor tasa de desempleo urbana del país en 2020. Con un 26,3 por ciento de tasa de desempleo, Ibagué no necesariamente vio crecer su población desempleada (la ciudad pasó de contar con 45.000 desempleados en 11 meses de 2019 a 69.000 en el mismo período de 2020, es decir un incremento del 53 por ciento) por encima del promedio de crecimiento porcentual de población desempleada en el agregado de las 23 ciudades, el cual fue del 55 por ciento.



Mientras tanto, Cartagena, candidata a ser la ciudad con la segunda menor tasa de desempleo urbana del país vio crecer el volumen de personas en desempleo al 113 por ciento en lo corrido del año, mucho más que el doble de Ibagué y del promedio de 23 ciudades.



Esto refleja que la heterogeneidad de las condiciones del mercado laboral de las principales ciudades del país podría ser aprovechada, a partir de la información desagregada que produce el Dane, como una oportunidad para adelantar estrategias diferenciales que reconozcan las necesidades particulares de la población en edad de trabajar de cada una de ellas en la tríada empleo, formalización y generación de ingresos (salida de la pobreza).



De hecho, retomando el ejemplo anterior, en Cartagena la reducción de la población ocupada en los 11 primeros meses de 2020 fue del -14,0 por ciento, pero cuando se mide la contracción de los ocupados informales en la ciudad, esta se reduce al -9,7 por ciento. Esto significa que se afectó más intensivamente a la población ocupada formal en la ciudad, o que la informalidad fue más resiliente. En el caso de Ibagué, la contracción de la población ocupada fue del -19,1 por ciento pero más concentrada en los ocupados informales con -21,4 por ciento en los 11 primeros meses de 2020.



Una posibilidad de entender estos perfiles distintos de contracción de la población ocupada la encontré en los resultados de la encuesta de micronegocios del Dane. De hecho, a partir de esta operación estadística se infiere que en Cartagena la actividad económica más frecuentemente realizada por micronegocios, en un contexto muy cercano a la informalidad, es el transporte de pasajeros. Mientras tanto, la actividad predominante de los micronegocios en Ibagué es el expendio de comidas preparadas.

A partir del análisis del impacto diferencial sobre las actividades económicas prevalentes en la informalidad de las medidas de confinamiento y de la disminución de ingresos de los hogares, se podrían establecer escenarios muy precisos para definir agendas locales de reactivación laboral con énfasis en formalización empresarial.



Precisamente con este propósito, visité, entre septiembre y diciembre, 17 equipos de gobierno local, departamental y de cámaras de comercio para alzar la mano y promover el uso de esta información que recopila el Dane y convertirla en criterios locales de reactivación incluyente.



Por otra parte, si bien no es posible aún analizar los resultados de pobreza monetaria en 2020, la actualización metodológica adoptada por el gobierno en septiembre 30 de 2020, siguiendo las recomendaciones del Comité de Expertos de Pobreza, brinda un conjunto de herramientas útiles para acercarnos a la relación entre empleabilidad, formalidad y pobreza desde la perspectiva de ingresos.



Insistiendo en la comparación entre Ibagué, ciudad candidata a la tasa de desempleo más alta de 2020 y Cartagena con la segunda más baja, vale la pena recordar que en los once primeros meses de 2020 Ibagué evidenció al 50,9 por ciento de sus ocupados en condición de informalidad, mientras que Cartagena vio a casi 56 de cada 100 ocupados en esta situación. Estos niveles son a su vez una reducción de -1,5 puntos porcentuales de la incidencia de informalidad en Ibagué un incremento de 2,7 puntos porcentuales en Cartagena en un año de contracción generalizada de la población ocupada.



En cuanto a pobreza monetaria, Ibagué cuenta con el 30,9 por ciento de sus habitantes en pobreza monetaria (168 mil habitantes), mientras que Cartagena tiene 345 mil habitantes, el 34,3 por ciento de ellos en dicha situación. Sin embargo, los perfiles de la pobreza son muy distintos en cada ciudad.



Estas brechas que evidencian que los jefes de hogares desempleados son más propensos a llevar a sus miembros de hogar a la pobreza monetaria, que cuando ejercen una actividad informal, algo que puede parecer evidente para muchos, son; respectivamente, de 14,0 y 21,8 puntos porcentuales para Cartagena. Es decir, completamente opuestas.



Con esto, en Cartagena el 44,0 por ciento de las personas que residen en hogares cuyo jefa o jefe de hogar se encuentra ocupado en actividades informales están en situación de pobreza monetaria. Un nivel muy cercano al 47,5 por ciento de personas en pobreza que habitan en hogares con jefa o jefe desempleado. Esta situación confirma que las condiciones de pobreza de la informalidad laboral en Cartagena son más adversas que en Ibagué.



Estas comparaciones a partir de información disponible al público en general confirman a primera vista que los perfiles de actividad económica de los micronegocios informales de cada ciudad pueden jugar un rol clave no solo en cuanto a su capacidad de generación de empleo sino de contribuir a que dicho empleo genere los ingresos para salir de la pobreza, lo cual seguramente se acelera con la formalización empresarial.

Adicionalmente, en cuanto a las dinámicas sociales, el 2020 deja al país con una reducción de sus niveles de capital social. En este sentido, la reactivación para ser mejores debe contribuir al fortalecimiento del capital social. En la Encuesta de Pulso Social, con periodicidad mensual y representatividad para los jefes de hogar y sus cónyuges de las 23 ciudades y sus áreas metropolitanas, se incluyeron preguntas que permiten tomarle el pulso al capital social de las personas, además de las encuestas estructurales de cultura política que se desarrollan bienalmente.



Un componente principal del capital social es la seguridad que sienten las personas en espacios públicos. Así, entre julio y noviembre de 2020 el país pasó de un 36,7 por ciento de jefas o jefes de hogar urbanos que decían sentirse inseguras o muy inseguras de caminar solas en la noche en su barrio a un 40,7 por ciento. Esto evidencia el efecto colateral del confinamiento en cuanto a la percepción de seguridad de las personas.



Por otro lado, la confianza interpersonal también es un indicador básico del capital social, el cual permite además resolver los problemas de acción colectiva y eventualmente articular a una comunidad para resolver un problema común.

En julio de 2020, el 28,3 por ciento de los jefes o jefas de hogar urbanos dijeron no confiar nada o muy poco en sus vecinos, porcentaje que pasó a ser del 31 por ciento en noviembre. En cuanto a las personas desconocidas, en julio el 92,8 por ciento de las jefas o jefes de hogar ya decía confiar nada o muy poco en ellos, lo cual pasó a ser del 95,2 por ciento en noviembre, un indicador que muestra los bajos niveles de confianza y posibilidades de cooperación que hay actualmente en las comunidades de las 23 ciudades y sus áreas metropolitanas.



Finalmente, en cuanto a las dinámicas ambientales, frente al desafío que representa generar riqueza al tiempo que se preserva y recupera la capacidad del medio ambiente, se han planteado diferentes esquemas conceptuales orientados a armonizar ambos objetivos. El más reciente es el enfoque de la economía circular, la cual busca producir riqueza conservando la capacidad del planeta para proveer bienes y servicios.



Comprometidos con este enfoque plasmado en el plan nacional de desarrollo 2018-2022, el Dane ha presentado dos reportes nacionales de economía circular. Hemos dispuesto información estadística sobre la extracción de activos ambientales; la producción de bienes y servicios; el consumo y uso de bienes y servicios; y el cierre y optimización en los ciclos de vida de materiales y productos. En el segundo reporte, incluimos, además, diagramas de sankey que le permiten al país conocer, gráfica y cuantitativamente, los flujos de agua en toda la economía, así como los flujos de gases de efecto invernadero, de residuos sólidos y productos residuales, y de energía, entre otros. Esto brinda información esencial en el diagnóstico y formulación de política pública orientada en los principios de la economía circular.



Así pues, de la crisis con aprendizaje, creo que, apelando al lado positivo de la referencia óptica 20/20 que hace el año 2020, viene un 2021 en el que Colombia cuenta con ópticas más desagregadas de sus dinámicas, sociales ya ambientales y sobre todo con la disposición de aportar a las discusiones basadas en evidencia.



JUAN DANIEL OVIEDO

