Cajas de compensación aumentaron sus ingresos en más de 10 % en 2018

Las diversas actividades que manejan las 43 cajas de compensación que operan en el país, incluida la administración de los aportes que hacen las empresas por cada uno de sus empleados, logró mover recursos por 19,4 billones de pesos en el 2018, según las estadísticas que registra la Superintendencia del Subsidio Familiar.

Esa cifra total muestra dos hechos principales: las cajas lograron aumentar sus ingresos en más de 10,3 por ciento durante el año pasado –en el 2017 sus ingresos ascendieron a 17,6 billones–, y del total de recursos que reciben, solamente el 36 por ciento corresponde a los aportes parafiscales, mientras que el 64 por ciento lo originan las mismas cajas con las diferentes actividades que llevan a cabo.



Eso quiere decir que del total recibido, 7 billones de pesos provinieron de los parafiscales, mientras que 12,4 billones fueron generados por las actividades a las que se dedican las cajas de compensación, que son un dinamizador de la economía del país.

Estas instituciones son personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro que se hallan sometidas al control y vigilancia del Estado, cumplen funciones de seguridad social, con una presencia notoria en el campo de la salud, en donde está su principal fuente de ingresos, con 7,03 billones de pesos en el 2018, 13 por ciento más que los 6,2 billones de pesos del año anterior.



De la misma forma, estas empresas incursionan en otras líneas de acción en el mercado para garantizar su autosostenibilidad.



En general, Colsubsidio y Compensar puntean como las dos que mayores recursos parafiscales manejan (estos son los provenientes de las cuotas del 4 por ciento sobre el salario, que los empleadores aportan por cada trabajador). En ambos casos sobrepasan el billón de pesos y sus afiliados el millón de personas.



Mientras que, entre las de menores ingresos se encuentran Cafasur (4.700 millones de pesos), del sur del Tolima; Cafamaz, del Amazonas (6.000 millones de pesos); la Caja de Compensación Familiar Campesina, Comcaja (13.700 millones de pesos), y la caja de compensación familiar de San Andrés Islas (17.300 millones de pesos).



Además de los aportes parafiscales, estas entidades impulsaron otras líneas de acción como el mercadeo en droguerías, supermercados, almacenes y restaurantes y cafeterías. Por esta vía, los ingresos registrados durante el año pasado llegaron a 2,9 billones de pesos, 11 por ciento más de los 2,7 billones del 2017. Y eso que solo 15 de ellas están activas en dichas actividades (7 tienen supermercados, 9 cuentan con droguerías, 10 ofrecen servicios de restaurante y cafetería y 5 aún manejan almacenes). Las otras no se encuentran en negocios de mercadeo y comercio.



En el área de supermercados las más representativas vuelven a ser Colsubsidio, con ingresos superiores a 1,6 billones de pesos; seguida de Cafam, con 695.000 millones de pesos, y Comfandi, con 440.000 millones.



Adriana Guillén, directora de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), explica que “los servicios de droguería y supermercados no operan con recursos del 4 por ciento (de los aportes de los empleadores) y no tienen exenciones tributarias”.

Lo social y el negocio

Las cajas de compensación, que nacieron hace 65 años, ofrecen un subsidio familiar, es decir, una prestación social pagada en dinero, especie y servicios a los trabajadores de medianos y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo, y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad.



De ahí que poco a poco hayan ido integrando servicios sin los cuales muchos trabajadores tendrían menor acceso al turismo, por ejemplo. No en vano, en este tema están metidas todas las cajas y los ingresos en el 2018 representaron 605.000 millones de pesos, incluyendo la prestación de servicios de recreación y deporte. De esta manera, registraron un incremento de 7,9 por ciento frente a los 561.000 millones de pesos generados durante el 2017.



De hecho, estas empresas han ido consolidando una infraestructura amplia en esa materia, pues cuentan con 66 centros vacacionales con alojamiento y 59 hoteles u hostales, además de 278 centros recreacionales, unidades deportivas o clubes para mencionar solo una parte de su patrimonio.

Otro renglón clave para las cajas es la educación formal, alrededor de la cual se registran 35 de ellas, con ingresos por 255.000 millones. No obstante, este es de los pocos renglones en los que arrojaron una disminución de ingresos, pues el resultado estuvo 6,3 por ciento por debajo de los 272.000 millones de pesos del año anterior.

En educación, la entidad de más altos ingresos es Colsubsidio, que en 2018 registró 81.500 millones de pesos; seguida de Cafam, con 34.100 millones, y de Comfama, en Antioquia, con cifras de 33.800 millones de pesos.



Por último, el tema de la vivienda, en el que participan 40 cajas de compensación, estas empresas registraron un ingreso de 153.000 millones de pesos en 2018. Aquí también hubo una reducción, esta vez de 14 por ciento, en comparación de los 178.000 millones de un año atrás.



En esta línea de acción –donde según Asocajas después del Gobierno son las que más entregan vivienda– hay que recordar que los créditos que otorgan son de corte social, amparados con subsidios que se financian con recursos públicos. “En promedio anualmente se asignan 673.000 millones de pesos para 50.000 familias”, señala Guillén.



Lo cierto es que las cajas de compensación familiar son un fuerte dinamizador de la economía, a través de la irrigación de recursos para el abordaje de temas sociales que el Estado no alcanza a apalancar.

14 millones de personas cubiertas en salud

En el tema específico de la salud, según los registros de la Superintendencia, hay 8 que se inscriben en el régimen subsidiado, logrando ingresos en el 2018 por 2,2 billones de pesos. De esta manera, se superaron en 11,6 por ciento los 2 billones de pesos obtenidos en el 2017.



Aquí hay que destacar que las que incursionan en esta área son principalmente las más pequeñas y ubicadas en lugares donde la oferta de servicios por parte de las grandes, para la población vulnerable, no es tan amplia.



Es así como, para la Caja de Compensación Familiar del Chocó, el 70,4 por ciento de sus ingresos proviene de la prestación del servicio de salud subsidiada.



Otras dos líneas que les aportan altos ingresos a las cajas son las EPS y las IPS. En la primera actividad, están presentes 10 cajas que facturaron, el año pasado, 2,6 billones de pesos, 15,3 por ciento más que los 2,3 billones de pesos del año antepasado.



En IPS, están presentes 22 cajas, que tuvieron de esta actividad 2,1 billones de pesos el año pasado, 11,2 por ciento más que los 1,9 billones del 2017.



No en vano, las cajas que participan en salud tienen la tercera parte de afiliados del país: 14,1 millones de personas.



