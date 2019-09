El costo económico y energético alrededor de los pilotos de ‘fracking’

Luego de que el Consejo de Estado mantuvo las medidas cautelares de suspensión de las normas técnicas que expidió el Gobierno para la exploración de yacimientos no convencionales (YNC) a través de la técnica del fracking (fracturación horizontal multietapa en la roca que genera el petróleo o el gas), el Gobierno y el sector petrolero volvieron a poner de presente la magnitud de la oportunidad que el país desperdiciaría si no se toma la decisión de avanzar en este frente, con base en las recomendaciones de la Comisión de Expertos Independientes.

Como se recuerda, los 13 expertos le recomendaron al país realizar proyectos piloto de investigación integral (PPII) para identificar la tecnología de mínimo impacto, avanzar en la licencia social y divulgar la información de forma transparente sobre los beneficios y riesgos de la actividad encontrados en ese ejercicio exploratorio puntual, antes de iniciar una explotación comercial.



Aunque la decisión de fondo no se ha tomado (tardaría varios meses hasta el 2020), por el lado del Ministerio de Minas y Energía, la principal preocupación es la velocidad con la que se vienen gastando las reservas de gas, cuya autosuficiencia bajó a 9,8 años en el 2018 (el nivel más bajo de los últimos 10 años, con 3,78 terapiés cúbicos), toda vez que este energético beneficia hoy a más de 32 millones de colombianos.

Por el lado de los combustibles líquidos, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, recordó que entre 1976 y 1986, el país tuvo que importarlos (para carros, aviones y camiones) y que, según una proyección de la Unidad de Planeación Minero Energética, bajo un escenario de importación gradual, implicaría tener que destinar en los próximos 20 años un poco más de 44,4 billones de pesos (seis veces los recursos de la ley de financiamiento) para importar combustibles líquidos y gas, dinero que puede destinarse a inversión y a continuar cerrando brechas sociales.

Y agregó que, en caso de que el país tuviera que cargar sus dos refinerías (Cartagena y Barrancabermeja) con crudo importado, el costo anual sería de 35 billones de pesos, cifra a la cual habría que sumarle la pérdida de 15.000 millones de dólares en exportaciones al año, con el grave descuadre de la balanza comercial y un mayor déficit de cuenta corriente.



Hoy en día, mientras que el país tiene 3,87 terapiés cúbicos en reservas probadas de gas, posee en los yacimientos no convencionales unos 10 terapiés cúbicos (se despejaría el panorama a más de 30 años), en tanto que en petróleo, el saldo al 2018 fue de 1.958 millones de barriles (para 6,2 años), cifra que frente a los 7.500 millones de barriles de potencial que hay implicaría que la autosuficiencia, solo con el fracking, subiría a más de 23 años.

Entre tanto, un análisis de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), con base en las cifras del impuesto de renta causado en el 2017 y pagado en el 2018, determinó que para lograr los aportes en impuesto de renta que se conseguirían con el desarrollo de los cuatro pilotos que han propuesto las empresas Ecopetrol, ExxonMobil, ConocoPhillips y Drummond, estimados en más de 2 billones de pesos anuales en promedio, el país necesitaría crear alrededor de 60.000 pymes nuevas respecto a las 397.000 que estaban registradas en ese año.

“Esto teniendo en cuenta que para 2017, las pymes representaron cerca del 25 por ciento del recaudo en impuesto de renta total y, en promedio, cada pyme representó un aporte de 35,6 millones de pesos ese año”, explicó la agremiación.



Adicionalmente, el análisis de la Upme también halló que, de no tomarse la decisión de incursionar en el fracking, a partir de 2022 la producción de gas natural de los campos actuales será insuficiente para atender el mercado local, faltante que tocaría atender con gas importado de la planta de regasificación del Pacífico (que para ese año no estaría lista), de no contarse con nuevos descubrimientos en el país.

En otras palabras, el próximo gobierno iniciaría con un déficit de oferta local de gas 46,2 millones de pies cúbicos día, equivalente al 42 por ciento del gas que consume cada día una ciudad como Bogotá, que hoy demanda 108 millones de pies cúbicos diarios, según explicó Rodolfo Anaya, presidente de Vanti, empresa que atiende el mercado del centro del país.



Incluso, según la ACP, en dicho escenario, el déficit llegaría al 94 por ciento de la demanda interna de gas natural en el 2040.



En cuanto a costos, según el documento, los consumidores finales del gas importado tendrían que asumir, en 20 años con ese escenario, un costo adicional del 45 por ciento frente al gas nacional, al tiempo que el servicio de energía eléctrica se incrementaría en un 2,8 por ciento en promedio cada año, al tener que pagar 48,7 millones de dólares por año si el suministro de gas se hace con producto importado.

Habría gran alivio fiscal

Entre tanto, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo que presentó el Gobierno en junio, las zonas con potencial de yacimientos no convencionales son las cuencas del valle medio del Magdalena y Cesar-Ranchería (CR), que abarcan los departamentos de Antioquia, Bolívar, Santander, Norte de Santander, Cesar y La Guajira) y más de 20 municipios.



Según el documento, de desarrollar el potencial, el ingreso tributario (pago de impuesto de renta e ingresos por dividendos de Ecopetrol) en el pico de la producción de los yacimientos no convencionales sería de del 1 por ciento del PIB y del 0,4 del PIB cada año en regalías. Es decir que del valor presente neto de dichos ingresos, a valores constantes de 2019, los ingresos totales provenientes de YNC sumarían unos 324 billones de pesos en un horizonte de 30 años, esto es, cerca del 30 por ciento del PIB de Colombia.

Industria petrolera no dejará de trabajar en el tema

Aunque la decisión del Consejo de Estado no implicó una prohibición del fracking, para la Asociación Colombiana del Petróleo es claro que puede afectar la confianza de los inversionistas y la seguridad jurídica, poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal y energética de Colombia.



Sin embargo, el sector señaló que se continuará trabajando en el aprendizaje que requiere tener para desarrollar la actividad de forma segura y bien hecha, como lo recomendó la Comisión de Expertos Independientes.

En el caso de Ecopetrol, que alista la perforación de los primeros pozos de fracking en Estados Unidos, tras su alianza con la estadounidense Occidental, su presidente, Felipe Bayón, indicó que, como el estudio de fondo sigue, “debemos seguir trabajando para prepararnos”.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Servicios Petroleros, Germán Espinosa, interpretó que la decisión se tomó dentro de un marco de prudencia, a la espera del concepto de la Comisión Técnica de la Universidad Nacional, que integró para responder 30 puntos específicos, y confió en que se tomará la decisión que más le conviene al país, "que no dudamos es la de abrir la posibilidad de realizar los pilotos de cara al país, con responsabilidad”.



