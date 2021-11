¿Y el corrientazo? Precios de restaurantes subirán casi 30% para 2022

No solo del ‘corrientazo’ sino de la gran variedad de platos que ofrecen los restaurantes en Colombia, tendrían que subir de precio hasta en un 27 por ciento.



Así lo aseguró el presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), Guillermo Gómez París, en entrevista con ‘Blu’.

Cuando se le preguntó a Gómez sobre el alza de precios en las cartas de los restaurantes para el próximo año, la cifra sorprendió a los periodistas.



“Inevitablemente, por lo menos los establecimientos formales, van a tener que aumentar el 27 por ciento . Es terrible, no quisiéramos hacerlo, pero hay presiones inflacionarias muy fuertes. Hay materias primas para nosotros vitales, como es la carne, el pollo, el aceite, los huevos, los lácteos, las legumbres, que han aumentado en promedio el 40 por ciento”, aseguró.



El presidente de Acodres explicó que el aumento se haría con base en la inflación y subida de precios no solo de los alimentos, sino de arriendos y servicios públicos.



“Encima de eso, la proyección que vemos de inflación, que ha asumido el Banco de la República es del 5 por ciento. Eso afecta el salario mínimo, servicios públicos y arriendos. Sumemosle que la reforma tributaria restablece plenamente el impoconsumo que es el que se paga en restaurantes del 8 por ciento y el IVA del 19 por ciento”, agregó Gómez.

Las cartas de los restaurantes subirían en un 27% para el otro año. Foto: iStock

En la entrevista, Gómez también se refirió a la entrada en vigencia de la medida que exige el carné de vacunación en lugares de alta concurrencia de personas.



“Los lunes y los martes no son los de mayor afluencia en restaurantes y no se sintió el impacto, pero de todas maneras era quincena y hubo un consumo corriente”, comentó.



También aseguró que en esos días las ventas bajaron en un 10 por ciento y estimaban que el fin de semana la situación fuera peor.



De igual manera, Gómez aseguró que los establecimientos formales habían comenzado a pedir el carné de vacunación, razón por la que muchos clientes han decidido consumir en restaurantes informales que no siguen la medida exigida por el gobierno.



“Incentivar a las personas que, por múltiples razones, no se han vacunado, y lo hagan, es positivo. Vimos en los medios de comunicación las filas de fin de semana de las personas yendo por su primera dosis. El problema es que de pronto nos vaya a complicar el proceso de recuperación que llevamos, esperamos que no”, explicó el agremiado.

Los establecimientos formales han comenzado a pedir el carné de vacunación al ingreso. Foto: iStock

