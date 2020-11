Dane: el consumo de los hogares también está mejorando

El consumo final de los hogares colombianos, como componente de la demanda final interna durante el tercer trimestre del 2020, tuvo una contracción del -8,9 por ciento anual, señaló el director del Dane, Juan Daniel Oviedo.(Le puede interesar: Crecimiento económico del país en el tercer trimestre fue del -9 por ciento)



No obstante, el funcionario aseguró que es necesario comparar esa contracción contra la registrada en el segundo trimestre de este año, que fue del –15,9 por ciento.

“Eso significa –afirmó– que el consumo final de los hogares entre el tercer y el segundo trimestre de este año creció al 9,4 por ciento; eso implica una recuperación parcial de la demanda por parte de las familias colombianas”.



Oviedo advirtió, no obstante, que ha sido posible ver a través de los resultados de las encuestas económicas que dicha demanda ha estado concentrada en artículos de primera necesidad y no relacionado con el comercio de calzado, vestuario y combustible, “que ha causado, a lo largo de los meses de esta pandemia, las mayores contracciones en materia de comercio minorista en el país”.

Hay más confianza

En cuanto a la confianza de los consumidores, Oviedo resalta que el Dane, a partir de su operación estadística El Pulso Social, inaugurada en el marco de la pandemia, “ya se encuentra en capacidad de calcular el Índice de Confianza del Consumidor bajo estándares Ocde. En julio ese índice fue de 28,9 unidades, que se incrementaron a 32,5 unidades en agosto y a 33,5 unidades en septiembre”.



Eso quiere decir que entre agosto y julio y septiembre y agosto se registró un crecimiento importante del nivel de confianza de la gente, el cual se manifiesta a través del crecimiento intertrimestral del consumo final de los hogares, del 9,4 por ciento.



Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, señaló que el gremio de comerciantes espera que la fase final del 2020 sea de reactivación. “La idea es evitar que la caída de la economía a fin de año esté en los niveles del 9 por ciento de la actualidad”, sostiene.

Cabe recordar que el reporte mensual Bitácora Económica, de Fenalco, señala que octubre cerró con un balance del comercio “mejorando, pero a ritmo lento”.



El 24 por ciento de los afiliados al gremio expresaron que sus ventas aumentaron un 24 por ciento, lo que representó un incremento de 3 puntos porcentuales) de la percepción obtenida en septiembre (21 por ciento), hecho que el presidente del gremio calificó de “muy halagador”.



Pero, sin lugar a dudas, lo que deja mayor optimismo en el comercio nacional es el indicador de disminución de las ventas, ya que mientras en el noveno mes los empresarios del comercio dijeron que sus ventas habían caído un 51 por ciento, la cifra terminó octubre en 46 por ciento.



(Lea además: Estos son los lineamientos del tercer día sin IVA en Colombia)



“Es una recuperación lenta, pero a poco a poco vamos sentando una gran esperanza hacia noviembre y diciembre de cara al día sin IVA, al Black Friday y también a la temporada decembrina, con el adelanto de las primas”, dijo Cabal.



El análisis de Raddar, correspondiente a octubre, arrojó que los hogares gastaron 61,5 billones de pesos, cifra que no solo creció 3,2 por ciento en comparación con la del mes anterior, sino también 1,44 por ciento frente a la del 2019.

