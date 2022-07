Esa presencia, que ha sido clave para ganar día a día el reconocimiento como la compañía protectora de todos los colombianos, cobró una especial importancia para enfrentar muchas de las consecuencias del covid-19.



Dos años después de llegada de la pandemia, pasarlas cuarentenas y volver a la presencialidad, los resultados de la gestión de Positiva Compañía de Seguros es más que satisfactoria.

La aseguradora trabajó en todos los frentes: desde entregar al sector salud más de 72 millones de elementos de protección al personal más expuesto al covid-19 hasta apoyara 35.000 mipymes con el diseño e implementación de protocolos para que sus colaboradores pudieran regresar de forma segura al trabajo y, de esta manera, colaborar con la reactivación económica.



La prevención fue otro asunto que abordó la compañía, al capacitara más de un millón de trabajadores en auto- cuidado y salud ocupacional para vol- verde manera segura a sus labores.



Todo lo relacionado con la pandemia no fue lo único en que se enfocaron los esfuerzos de la entidad. En el último año, la ARL del gobierno atendió a 122.000 trabajadores accidentados en todo el país, y 13.000 más fueron rehabilitados para la vida productiva.



En total, se protegió la vida y la salud laboral de cerca de ocho millones de colombianos y de más de 400.00 empresas.



Para terminar el buen balance, Value and Risk otorgó la calificación AA+ con perspectiva estable a capacidad de pago de pólizas de Positiva, “lo que indica que la compañía de seguros presenta una muy buena fortaleza financiera y una alta capacidad de pago para el cumplimiento de pólizas y otras obligaciones contractuales", como lo dijo la propia calificadora.



Todos estos datos de su balance confirman por qué la aseguradora de vida del Gobierno es para todos los colombianos.