Carbón, a convivir con los bajos precios y la turbulencia mundial

“Colombia ha demostrado ser competitiva en los peores escenarios de mercado. Tiene la posibilidad de ajustar sus costos de producción de manera dinámica y el coque colombiano es el único que ha podido competir con China en escenarios de precios muy bajos, e igual sucede con los carbones térmicos”.



Con esta afirmación, Juan Manuel Sánchez, presidente de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), describe el nuevo panorama que enfrentará en los próximos años este renglón de la minería, que en 2019 ha sido el que más ha afectado a la baja –junto con el petróleo– el valor de todas las exportaciones colombianas.



Las cifras del Dane muestran que, entre enero y octubre, las ventas externas del país tuvieron una contracción anual de 1.943,4 millones de dólares, de los cuales las menores ventas de carbón representaron el 68 por ciento (1.322 millones de dólares), y las proyecciones del gremio son menos halagüeñas para el cierre del año.



Según la agremiación, sumando los tres tipos de carbón (térmico, metalúrgico y coque), el volumen total vendido a los mercados mundiales cerrará en alrededor de 79,4 millones de toneladas, es decir, 7,3 millones de toneladas menos que en 2018, lo que en plata blanca implicará 2.000 millones de dólares menos por exportaciones (alrededor de 6,5 billones de pesos) para el país en este renglón, ya que las ventas cerrarían en 5.400 millones de dólares frente a 7.400 millones registrados en el 2018.

Factores complejos

Aunque Sánchez Vergara es moderadamente optimista con que los precios del carbón térmico suban un poco en el 2020 (cerrarían en el 2019 a 60 dólares la tonelada con una baja del 23 por ciento anual), no ocurrirá lo mismo con el mercado de mineral metalúrgico y con el coque, que luego de caer este año en porcentajes similares, tienen un contexto diferente al del mineral utilizado para producir energía eléctrica.



En el caso de este último, el diagnóstico está claro: baja la demanda de las térmicas europeas ante el crecimiento de generación eléctrica con fuentes renovables (viento y sol), lo cual ha hecho que los productores locales miren hacia otros destinos antes considerados de diversificación, que son los mercados de Oriente.



El presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Juan Camilo Nariño, enfatiza que no se trata de una aversión, pues en este continente lo que se ha visto es la intención de generar energía con otras fuentes, cosa que no sucede en mercados como el asiático. Y agrega que en el caso del carbón metalúrgico, su función es la producción de acero, por lo que su demanda depende de la dinámica mundial de la construcción.



Al respecto, el presidente de Fenalcarbón, Juan Manuel Sánchez, recalca que en el caso de estos dos productos hay un claro coletazo de la intensa guerra comercial que durante todo el año han librado Estados Unidos y China.



Y explica que al aplicarle Estados Unidos trabas arancelarias al acero de China, la producción de este producto del gigante asiático se fue hacia Europa y se vino a América Latina, a países como Argentina, México y Brasil, en los que están ubicadas las siderúrgicas más importantes de la región.



“En consecuencia, estas plantas bajaron su capacidad de producción y dejaron de consumir durante cerca de tres meses el coque colombiano y el carbón siderúrgico colombiano”, señala el directivo, lo que por su puesto incidió en los precios.



Vale la pena anotar que, este jueves, el presidente Donald Trump aceptó firmar la primera fase de un acuerdo con el gigante asiático. Sánchez agrega que en el último mes ha habido algunos síntomas que permiten ver que se están finalizando los inventarios que tenían estas plantas en la región, porque ya se están recibiendo solicitudes.

Sin embargo, pese a que en el 2020 habrá una reactivación de la demanda, no ocurrirá lo mismo con los precios del carbón metalúrgico y del coque. “Pensamos que se van a mantener en niveles bajos, que obviamente obedecen a que las productoras de acero deben ser competitivas con el acero de China que están entrando a esos países”, agrega Sánchez Vergara.



Es decir que habrá reactivación de exportaciones a países como Italia, Alemania, Francia y España, y a México y Brasil en Latinoamérica.



Entre tanto, al buscar nuevos mercados para el carbón térmico, hay que asumir un diferencial en el flete para competir con Australia e Indonesia. “Estamos preparados para competir desde el punto de vista comercial en cualquier escenario adverso de precios”, reitera el presidente de Fenalcarbón.

'Hay potencial para desarrollar nuevas fuentes de recursos'

¿Cuál es la política para el carbón en plena transición energética hacia las fuentes renovables?



Uno de nuestros ejes estratégicos es la diversificación de la matriz de minerales. Colombia tiene precisamente un gran potencial para desarrollar nuevas fuentes de recursos y, por ejemplo, la costa Caribe tiene un gran potencial solar y eólico. Es así como la transformación energética también traerá oportunidades para la minería.

Las energías renovables y la electrificación de la economía aumentarán la demanda de minerales como cobre, oro y níquel.



Una turbina de viento de 3 megavatios instalada requiere, aproximadamente, 4,7 toneladas de cobre.



Este mineral representa una oportunidad importante para Colombia. Según el Banco Mundial, en el año 2050 se va a demandar cerca del doble de cobre de lo que se necesitó en los últimos 100 años.

La viceministra de Minas Carolina Rojas señala en la transición energética el carbón dará paso al cobre en materia minera. Foto: Cortesía Ministerio de Minas y Energía

¿Cómo aprovechar los ingresos del carbón antes de que los mercados mundiales se cierren más?



La reforma al Sistema General de Regalías es una de las grandes victorias y para las regiones productoras, que recibirán un aumento en sus asignaciones directas del 11 al 25 por ciento para hacer inversiones que ayudan a reducir la pobreza y a mejorar la equidad con inversión social.



Además, se aumentaron los recursos para los municipios más pobres, que pasaron del 10,7 por ciento al 15 por ciento y por primera vez se invertirán recursos de regalías para la conservación de áreas ambientales.



Esta es la mejor forma de aprovechar los recursos procedentes de la minería para el progreso de las comunidades.

¿Es oscuro el futuro para el carbón por las iniciativas de cambio climático?



Con la discusión sobre el uso de combustibles fósiles de cara al cambio climático se puede observar que la demanda de carbón térmico no parece crecer y se enfrentará a retos frente a la oferta de otras fuentes de generación de energía.



Cabe resaltar que el carbón representa el 80 por ciento de las regalías mineras, y el 33 por ciento del PIB en el Cesar y el 43 por ciento en La Guajira.



En Boyacá, representa el 64 por ciento de las exportaciones. El carbón térmico de Colombia es muy apetecido por su alto poder calorífico y sus bajas impurezas, lo cual lo hace aún competitivo en el mercado internacional.



Desde el Ministerio de Minas y Energía tenemos claro que es el momento de aprovechar los proyectos con los que contamos para desarrollar su potencial mientras se mantiene la demanda de este mineral.

