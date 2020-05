El bajo nivel de embalses que alerta por riesgo de apagón

Diversas condiciones ambientales, diferentes a un fenómeno del Niño, han hecho que en los últimos 6 meses en el país las lluvias hayan estado muy por debajo de lo que históricamente son para las temporadas normales de precipitaciones, lo que llevó a las autoridades energéticas a entrar en alerta y a plantear una intervención del mercado eléctrico, para obligar a las hidroeléctricas a guardar agua para que se logre pasar el verano de fin de año sin un posible racionamiento de energía.

En efecto, desde septiembre del año pasado los aportes a los embalses de generación eléctrica, han sido del orden del 60 por ciento de lo que llueve en promedio en los meses de septiembre a mayo, llegando al nivel histórico más bajo.



Según la firma XM, operador del mercado eléctrico del país, en el primer trimestre el nivel promedio agregado de los embalses de generación eléctrica se ubicó en 34,6 por ciento, en abril bajó a 31,8 por ciento y al corte del 8 de mayo llegaron a 32,8 por ciento.



Las cifras no solo muestran un descenso importante con respecto al año pasado, cuando entre enero y marzo el nivel fue del 43,3 por ciento, sino que están por debajo del nivel del primer trimestre del 2016, que fue del 39 por ciento, al que se sumó la salida de operación de la central hidroeléctrica de Guatapé, por un incendio que dañó los equipos y que llevó a XM a recomendarle al Gobierno un racionamiento del 5 por ciento de la demanda durante 6 semanas, que se logró conjurar con un programa de ahorro voluntario, entre otras medidas.También puede leer: Emergencia eléctrica, nueva figura creada en decretos por la pandemia

Pandemia alivió la presión

Incluso, conocedores del mercado eléctrico advierten que en las últimas semanas el sistema eléctrico estuvo de buenas, pues no solo no entró en operación Hidroituango en diciembre de 2018, sino que el coronavirus implicó un caída importante de la demanda industrial, aunque en el país la batuta en el consumo la tienen los usuarios residenciales.



Según XM, durante marzo y abril de 2020 cayó en 12 por ciento el nivel útil de los embalses para generar energía, ya que el nivel de 31,8 por ciento fue inferior al mínimo valor (34,32 por ciento) registrado desde noviembre de 2001.



También le recomendamos: Listo esquema para suavizar saltos en facturas de energía



Incluso, la resolución en consulta 080 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), en la que se planteó la intervención del mercado, señala que las condiciones que dieron lugar a la declaratoria de emergencia, sumado a las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, han resultado en una disminución significativa de la actividad económica en distintos sectores productivos, lo cual ha mitigado el impacto de las bajas hidrologías sobre las reservas de energía embalsada en el Sistema.



Pero advierte que pese a ello, es fundamental que, ante el levantamiento de dichas medidas, la recuperación económica del país no se vea limitada por riesgos en el suministro de energía.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios

En Twitter: @omarahu