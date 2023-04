"El Congreso de la República, en sus Comisiones Económicas, quitó el artículo que permitía comprar la tierra sin expropiarla, sin expropiarla para poder entregársela al campesinado colombiano (...) Ahora solo queda vigente un artículo en la ley y es que hay que expropiar. El mismo Congreso de Colombia quita el artículo que permitía una negociación suave, pacífica y obliga -si se quiere cumplir el Acuerdo de Paz- a expropiar a quienes tienen la tierra. Yo no entiendo si el Congreso de Colombia quiere guerra”.

De este calibre fueron las afirmaciones usadas por el presidente Gustavo Petro el martes en la tarde en Zarzal, Valle del Cauca, poco antes de declarar su 'Gobierno de emergencia', pedir la renuncia protocolaria de su gabinete en pleno y declarar oficialmente muerta la coalición con los liberales, 'la U' y el conservatismo en el que ha sido hasta ahora su más radical discurso desde que llegó a la Casa de Nariño.

Petro habló ante centenares de campesinos de expropiación y agitó los miedos de la guerra y del levantamiento campesino. "Dijimos al pueblo del estallido social: 'cálmense, que vamos a resolver esto por las buenas y en las urnas'. Pues el pueblo del estallido social fue a las urnas se calmó. Pero ahora están burlando las decisiones de las urnas y eso no debe ser", aseguró.



Todo esto cuando la oposición de los partidos aliados a la radicalidad de su reforma a la salud tiene en vilo la suerte de esa iniciativa y de la misma coalición, cuando la 'paz total' aún no despega y cuando la economía muestra preocupantes señales.



Pero, ¿cuál fue el artículo supuestamente eliminado del Plan de Desarrollo que provocó la airada reacción del Presidente?

Facebook Twitter Linkedin

Discurso de Gustavo Petro en Zarzal Foto: Presidencia

EL TIEMPO estableció que es el artículo 55 del nuevo articulado -el que pasa a discusión de las plenarias, pues el Plan ya fue aprobado por las Comisiones Económicas conjuntas--, que se refiere a los 'mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria'.



Ese artículo establece, entre otros temas, que cuando la Agencia Nacional de Tierras, "en el marco de sus funciones, adquiera inmuebles por negociación directa, operará a su favor el saneamiento sobre la existencia de limitaciones, gravámenes, afectaciones o medidas cautelares que impidan el uso, goce y disposición plena del predio, incluso las que surjan con posterioridad al proceso de adquisición. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones indemnizatorias que procedan según la ley. En caso de ser necesario, con cargo al precio de compra del inmueble, se asumirán las obligaciones causadas, tales como servicios públicos, obligaciones tributarias del orden nacional y territorial, valorización y otras que recaigan sobre los inmuebles objeto de compra".



Petro considera que hay que hacer ajustes legales para agilizar las ventas de tierras de privados y que tanto el Congreso como la ministra de Agricultura, Cecilia López, no han hecho lo suficiente para que el gobierno pueda cumplir con su promesa de entregar 3 millones de hectáreas en reforma rural.

Facebook Twitter Linkedin

Cecilia López, la ministra de Agricultura. Foto: Archivo

Fuentes del mismo Gobierno y de las comisiones económicas consultados por EL TIEMPO aseguraron que ese artículo, que fue aprobado en las sesiones conjuntas, no ha tenido ninguna modificación, al menos no de fondo, y que no comprenden la molestia del Presidente.

​

​Además Petro podría hacerle el cambio en medio del debate.



Esas mismas fuentes aseguraron también que tampoco es precIso afirmar, como lo hizo Petro ante las comunidades campesinas del norte del Valle, que si ese artículo no se aprueba en el Plan de Desarrollo la única opción para adquirir las tierras que se necesitan para la reforma rural sea la expropiación.





REDACCIÓN ECONOMÍA

Más noticias

Ahorro de 18,7 millones de afiliados a las AFP rentó $ 18,2 billones en 3 meses

Dólar se ha acercado este miércoles a $ 4.600 tras crisis en gobierno Petro