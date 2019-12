‘El 70 % del pliego de peticiones se resuelve cumpliendo lo acordado’

¿Por qué de 13 ejes se pasó a más de 100 puntos, que pueden frenar las negociaciones?



No necesitamos un proceso rápido si se trata de la seriedad de los puntos y de los temas. El Gobierno sabía que esos 13 ejes iban a tener unos contenidos.



Además, más de la mitad de los puntos corresponden a temas que están en acuerdos firmados y no cumplidos por el Gobierno anterior y por este.

Y cuando se instalen las mesas de negociación habrá una lista de más de 15 sectores no cumplidos, y el Gobierno deberá decir cómo los va a implementar. No es de negociar, sino de cómo se van a hacer.



Otra buena parte tiene que ver con los acuerdos de paz y su implementación. Realmente, los temas que quedarían para una discusión concreta van a representar una cifra supremamente más reducida.

¿No se pierde sensatez para la negociación al apuntarles a tantos objetivos?

Los problemas que tienen los colombianos son tantos que la cantidad termina siendo pequeña si viera todo lo que la gente nos ha planteado. Hay temas regionales que hay que mirar con los alcaldes y gobernadores. El cúmulo de los acuerdos incumplidos es tan grande que el 70 por ciento se resuelve cumpliéndolos.

¿El cumplimiento o no de esos puntos se usará como chantaje para presionar con nuevos paros?

¿De dónde sacar la plata para recomprar las acciones de Ecopetrol, que valen 15 billones de pesos?

No la tiene que sacar del fisco, la sacarían de Ecopetrol para que le entre más plata al Estado.

¿Y eso no le cerraría la puerta a Ecopetrol en los mercados internacionales?

Para nada. Las empresas petroleras más poderosas del mundo son totalmente estatales. No entiendo cómo no se quiere entender que es bueno que una empresa tenga todas las ganancias para ella y, por tanto, para el Estado.(Le puede interesar: ‘La reforma tributaria es mala, peligrosa y dañina’: Gaviria)

¿Qué tiempos manejan y cuáles son las fases del proceso?

Vamos a esperar a lo que responda el Gobierno a este ejercicio que estamos haciendo; entramos en una etapa navideña que es de sumo respeto por las tradiciones. A partir del 15 de enero comenzaremos unos procesos de trabajo en todo el país, para realizar el encuentro de los comités departamentales y municipales de paro, el 30 y el 31, y ahí seguiremos trazando la ruta de movilización para todo el 2020.



