El 68 % de concesiones, sin semáforo en verde ante la Supertransporte

Luego de que en forma previa al arranque de la temporada de vacaciones de fin de año la Superintendencia de Transporte adelantó visitas nocturnas a las 44 concesiones del país con los mayores índices de accidentalidad, de un total de 53 concesionarios en operación, e hizo un total de 1.084 hallazgos que ordenó corregir, casi siete de cada 10 concesiones tienen acciones pendientes para solucionar estas fallas.

En estas vías, sobre las cuales los usuarios pagan peaje para que estén en óptimas condiciones de operación, se encontraron situaciones como la deficiente señalización horizontal y vertical, falta de señalización de obra, de indicaciones temporales de advertencia y en las zonas laterales, mal estado de la carpeta asfáltica, caída de material en la vía, lavado de material de escorrentía y obstáculos de visibilidad.



Al mirar el resultado general de la inspección, se evidenció que el 61,6 por ciento de las fallas estuvieron relacionadas con señales claras que informen y alerten a los conductores, siendo las de señalización horizontal las más frecuentes, con el 35,3 por ciento del total.

También llama la atención que hubo 242 hallazgos relacionados con el mal estado del pavimento, es decir el 22,3 por ciento del total. Pero según la entidad de control y vigilancia, del total de concesiones inspeccionadas, solamente 14 corrigieron a tiempo las fallas (31,8 por ciento) y tienen semáforo en verde, mientras que un 68,1 por ciento aparecen con semáforo en amarillo (la gran mayoría, mientras tres están en rojo).



Entre las que cumplieron figuran la concesión Autopistas del Café, que opera la vía Armenia-Pereira-Manizales; la concesión Nuevo Cauca SAS, encargada del proyecto 4G Santander de Quilichao-Popayán; la concesión Unión Vial Río Pamplonita SAS, que tiene a su cargo el corredor Pamplona-Cúcuta, y Pisa SA, que opera el trayecto Buga-Tuluá-La Paila, en el Valle del Cauca.



También lo hicieron los concesionarios encargados de las vías Bogotá-Villeta, Briceño-Tunja-Sogamoso, Córdoba-Sucre, Montería-Sincelejo-Puerta de Hierro, Girardot-Ibagué- Cajamarca, de la Ruta del Sol –Sector 3–; La Pintada-La Felisa-Irra-LaVirginia y el acceso rápido a Cartagen, más otras tres concesiones.

Semáforo en rojo

Según el reporte de la Superintendencia, mientras la única concesión que no respondió la solicitud de información fue Accesos al Norte de Bogotá, las concesiones de los proyectos Pasto-Rumichaca, a cargo de las firmas Sacyr, de España (60 por ciento) y Herdoiza Crespo Construcciones Colombia (40 por ciento) y Santana-Mocoa-Neiva, adjudicado al empresario Carlos Solarte, reportan un semáforo en rojo en su gestión, al no hacer ninguna acción para remediar los hallazgos.



La Supertransporte está consolidando la información final y próximamente decidirá a cuáles concesionarios les abre investigación formal, teniendo en cuenta que de los 1.084 hallazgos, un total de 1.013 fueron catalogados como de posibles acciones rápidas.



Luego de estas tres concesiones que no han tenido gestión a sus deficiencias en los trayectos que operan, hay 27 carreteras operadas por privados que reportaron semáforo en amarillo ante la entidad de control y vigilancia.



Y es que en este sentido, las 10 concesiones con los peores indicadores de gestión para resolver las fallas son las de los proyectos Antioquia-Bolívar, la Ruta Caribe (Gambote-Cartagena-Barranquilla La Cordialidad), Sisga-El Secreto, en el oriente de Cundinamarca y Boyacá; Buga-Buenaventura, Pereira-La Victoria, Troncal del Tequendama (Chusacá-El Portillo), área Metropolitana de Bucaramanga; Bogotá-Villavicencio, el Corredor Vial Centro Occidente de Cundinamarca (Los Alpes-Cambao) y la vía Girardot-Honda Puerto Salgar.



La superintendente Carmen Ligia Valderrama señaló que se está verificando que las acciones de mejora por parte de las concesiones hayan sido implementadas, luego de lo cual se tomarán las decisiones correspondientes.



“Especialmente con las concesiones que no respondieron, o que sin justificación alguna se abstuvieron de implementar algún tipo de correctivo frente a estos hallazgos”, advirtió la funcionaria.

Ruta del Sol 1, el campeón en fallas

El mayor número de fallas, visibles en los hallazgos de las visitas previas a la temporada vacacional 2018-2019, se dio en la Ruta del Sol 1, a cargo del consocio Vial Helios, del empresario Carlos Solarte –que tiene el 50 por ciento– y las firmas Iecsa, de Argentina, y Conconcreto, cada una con el 25 por ciento.



En solo 63 kilómetros se encontraron 126 hallazgos, siendo la deficiente señalización vertical el más frecuente.



El proyecto Plan Vial del Magdalena es el segundo en este escalafón, con 101 hallazgos, seguido en por dos proyectos viales de cuarta generación.



Uno es la vía Santa-Mocoa-Neiva, adjudicada al empresario Carlos Solarte, en la que se detectaron 80 fallas, mientras en el proyecto Autopista al Mar 2, que recorre el occidente de Antioquia hasta Necoclí, la inspección halló 72 situaciones por corregir.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS