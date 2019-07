El 62 % de las carreteras 4G registran atrasos

Mientras 22 de los 29 proyectos viales de cuarta generación (vías 4G) están en construcción y 15 cuentan con cierre financiero, registros del Gestor de Proyectos de Infraestructura (GPI), de la ANI, señalan que 18 proyectos presentan atrasos significativos.

Se trata de la Transversal del Sisga y la Perimetral de Oriente de Cundinamarca.



En el primer caso, el GPI muestra un avance del 34,3 %, mientras que el cronograma indica que debería ser del 66. No obstante, Ernesto Carvajal Salazar, gerente de la Concesión Transversal del Sisga, afirma que las obras van en el 50,5 %.

En este caso, los atrasos se derivaron de un error en el diagnóstico de la adquisición de predios durante la etapa de preconstrucción que adelantó la firma, en el que no tuvieron en cuenta que debían hacerlo con más de 627 terrenos.



Respecto a la Perimetral de Oriente de Cundinamarca, el plan está dividido en cinco unidades funcionales, de las cuales tres están listas y una ya está en operación.



Sin embargo, las unidades cinco y seis se encuentran suspendidas desde el 2018, puesto que en estos tramos se hallaron alrededor de 60 nacimientos de agua, por lo que se requieren cambios en el trazado.



Otro caso que llama la atención es el de la autopista al río Magdalena, que no cumpliría con la meta de estar lista en 2020, pues el avance es del 8,7 % y debería ser del 57,8. El problema es interno, pues la concesionaria, subsidiaria de Aleatica S. A., consideró que la constructora encargada de la obra, OHL, no había cumplido con sus obligaciones y en abril pasado les terminaron el contrato.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS