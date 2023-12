Prepárese: en marzo el país tendrá cuatro opciones de servicio 5G

En un proceso exprés de apenas ocho meses, y por encima de intereses particulares, políticos y comerciales, incluso de algunos jugadores del sector de telecomunicaciones, este gobierno logró un hito importante para el país: licitar el espectro, ‘las carreteras invisibles’, que nos traerá el 5G, las redes de quinta generación, el año entrante.



La licitación se realizó en cinco horas en Maloka, en Bogotá; fue un proceso corto a simple vista, pero tardó tres años en ser una realidad para Colombia.



Dicha tecnología modernizará no solo la manera como nos comunicamos, navegamos desde nuestros celulares y usamos aplicaciones de trabajo, productividad o entretenimiento, sino que habilitará una amplia gama de servicios orientados todos a elevar el bienestar social.

Telemedicina, educación virtual con tecnologías como realidad virtual o aumentada; ciudades inteligentes, videovigilancia en alta definición, carros autónomos, sistemas agroindustriales remotos, puertos automatizados, por mencionar algunos, serán posibles y con gran desempeño gracias al 5G, un sistema que no solo es hasta 100 veces más veloz que la actual 4G, sino con una latencia (tiempo de respuesta) de casi cero milisegundos.



En tres años, el 35 por ciento de los colombianos tendrán cobertura de 5G, según las previsiones del Ministerio TIC. Mauricio Lizcano, jefe de la cartera, cantó la victoria de la subasta al confirmar que “solo en 5G tuvimos ofertas 29 por ciento arriba del precio base y se lograron recaudar 1,3 billones de pesos, que con las obligaciones (de conectividad que incluye cada bloque de espectro otorgado) el país alcanzará en 10 años un nivel de inversión cercano a los 28 billones de pesos”.



En tal sentido, se espera que la llegada del 5G tenga un impacto general en la economía del país y en su reactivación. El cálculo del Ministerio TIC es que “el PIB aumente entre 0,5 y 1 por ciento el año entrante por la llegada de inversión y recursos frescos”, explicó el ministro Lizcano.



En el caso de la llegada de la brasileña Telecall, su director para el mercado norteamericano, Allan Kelman Ajuz, señaló que los retos, además de iniciar una operación nueva, estarán en el modelo de negocio que trae el operador.



La empresa prevé hacer el despliegue durante el 2024 pero no en el primer trimestre por todo lo que esto acarrea en la operación. Mientras que el ministerio TIC estima que en enero los operadores realicen pruebas técnicas, en febrero extiendan las redes y para el mes de marzo ofrezcan a los usuarios las redes en Colombia.

La subasta de 5G se realizó en Maloka en Bogotá Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Así fue la subasta



A las 7 de mañana del miércoles 20 de diciembre, los cinco operadores interesados en el proceso se presentaron en el City Hall de Maloka, allí se destinaron cuatro salas para los equipos y para la asignación de los cubículos; a cada operador, de manera aleatoria, se le destinó un color, los elegidos fueron el blanco, rosado, naranja y verde.



De esta forma se destinaría la ubicación en la sala; allí, por seguridad y transparencia, estuvo prohibido el ingreso de celulares, relojes inteligentes, así como cualquier dispositivo tecnológico. Para garantizarlo, a la entrada hubo estrictos controles, el área solo se abrió al finalizar la jornada.



Fuentes que participaron en el proceso contaron a EL TIEMPO que “fue un proceso transparente, el software de la subasta funcionó sin problema”, no hubo errores en el ambiente, como sucedió en el proceso licitatorio de las llamadas ‘bandas bajas’ de 2019, como uno de los aspectos para destacar.



Durante la puja, los licitantes se concentraron en el segmento 4 de la banda de 3.500 megahercios (MHz), que son los destinados para el 5G en Colombia, “debido a que sus obligaciones de hacer eran las menos onerosas” y se relacionan con la conectividad de 313 instituciones educativas.



El resto de bloques de 3.500 para 5G contienen obligaciones de hacer de conectar colegios y carreteras, “lo que hace que la inversión sea más alta para el ganador”, explicó una fuente en el proceso. En total, por obligaciones, se conectarán 1.191 colegios e instituciones educativas “y se completará la conectividad móvil del total de carreteras primarias del país”, confirmó Lizcano.



Una vez adjudicados los cuatro bloques de espectro de 3.500 MHz para redes 5G, se procedió a poner en consideración de los licitantes algunos bloques remanentes de espectro en bandas medias y bajas, altamente apetecidos para 4G por su mejor desempeño técnico en alcance y cubrimiento (y que, por ende, requiere menos antenas y torres al desplegar la red).



Y allí sólo Claro decidió pujar por un bloque de 10 MHz en la banda de 2.500. No se dieron ofertas por los bloques de 700 MHz ni de 1.900 MHz, y se quedaron también dos bloques de 2.500 MHz.

Carlos Zenteno, presidente saliente de Claro Colombia y Rodrigo de Gusmao, presidente entrante de Claro Colombia Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Hubo bandas sin oferta



La expectativa de recaudo del proceso era “de 3,3 billones de pesos con las bandas que se están subastando”. Sin embargo, el recaudo total fue de 1.523’420.000 sumando el total de la subasta.



Participantes en la subasta consideraron que la razón principal de que no se lograran ofertas por las bandas medias y bajas de espectro que se pusieron a disposición “fue por el alto precio con el que se subastaron” dichas bandas de 1.900, 2.500 y 700 MHz.



“Es un mensaje contundente para el Estado: el espectro no puede tener esos precios, los márgenes de utilidad han caído un 60 por ciento, el internet móvil en Colombia es a muy bajo precio. La metodología de valoración debe ajustarse para próximas subastas, pues se perdió la oportunidad de otorgar más espectro y recaudar más dinero”, expresó una persona familiarizada con el proceso.



Para el Ministerio TIC, el objetivo de la subasta era 5G, y “del total de espectro que ofertamos hoy, adjudicamos el 83 por ciento en la subasta, lo que consideramos un total éxito”, dijo el ministro Mauricio Lizcano al final del proceso.



El jefe de la cartera TIC señaló que si bien se pusieron a consideración unos “bloques remanentes en bandas medias y bajas”, el protagonista de la subasta era 5G, las frecuencias para dicha tecnología, y allí se superaron las expectativas de recaudo “casi un 30 por ciento por encima del precio base”.



El Ministerio TIC recordó que el éxito de la subasta no se mide solo por el recaudo, sino también por las obligaciones de hacer que cada bloque adjudicado contiene.



En tal sentido, además de los 1,5 billones de pesos que entrarán al Fondo TIC, se aseguró “el servicio de internet por 20 años a través de fibra óptica para 73.093 niños y niñas del país”, al tiempo que “se aumentará la cobertura en 4G en 34 carreteras primarias y secundarias en el país, para un total de 700 kilómetros de vías” con conectividad.



Mauricio Lizcano reiteró que la subasta fue un total éxito y que las declaraciones de los participantes dejan en claro que “hubo confianza en el proceso, en su transparencia” y que eso quedó demostrado, pues “el 100 por ciento del espectro ofertado para 5G fue adjudicado”.

