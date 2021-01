El 2020 cerró con récord en ventas de vivienda, pese a la pandemia

Durante el 2020, se vendieron 176.157 unidades de vivienda VIS y No VIS en Colombia, un récord histórico en ventas anuales, de acuerdo con cifras de Galería Inmobiliaria.



De acuerdo con la firma, el mes pasado fue el mejor diciembre de la historia tanto para el segmento VIS como para el segmento No VIS.



"En el segmento VIS se vendieron 13.686 unidades, un 14 por ciento más que el mismo mes 2019. En el segmento no VIS se vendieron 5.583 unidades, lo que significa un crecimiento del 56 por ciento frente a diciembre 2019", indicó.



Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, explicó que “en el segmento VIS se vendieron 125 mil unidades, siendo el mejor año en ventas VIS del que se tiene registro, con un aumento del 11 por ciento frente a 2019. Por su parte, en el segmento No VIS se vendieron 51 mil unidades, un crecimiento de 0,3 por ciento”.



Y agregó que “podemos decir que los buenos resultados en ventas de vivienda se dieron en gran parte a las medidas implementadas por el presidente Iván Duque que, además, según los últimos resultados revelados por el Dane, también impactaron en las cifras de empleo que a noviembre señalaron 1,027 millones de empleados en el sector de edificaciones”.



Diciembre de 2020 se ubicó, además, como el tercer mes de la historia de Colombia en el que más viviendas se vendieron, con 19.269 unidades VIS y No VIS, solo superado por octubre y noviembre de 2020. Con esto, el cuarto trimestre de 2020 es también el mejor trimestre a nivel histórico, superando por primera vez las 60 mil unidades vendidas.

