El 12,05 % de los contribuyentes ha pagado valorización

Luego de cuatro meses de haber sido notificados por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) los 371.111 predios que tienen a su cargo la contribución de valorización en la capital, se han recaudado 57.612 millones de pesos. Este dinero corresponde al pago de 38.219 contribuyentes, es decir, el 12,05 por ciento.

Los bogotanos aún tienen seis meses de plazo para efectuar el pago, pues la fecha límite es el 16 de diciembre 2019, con descuento del 10 por ciento, o el 27 del mismo mes, cancelando la totalidad. También existe la opción de pagar por cuotas con plazo de hasta cinco años.



Mientras tanto, se avanza en la finalización de los estudios y diseños para la construcción de los proyectos presentados.



En total son 16 obras entre infraestructura vial, aceras y ciclorrutas, conexiones peatonales transversales al subsistema de transporte, centros culturales y corredores ambientales las que se van a construir en tres zonas de la ciudad (eje oriental El Cedro, eje Córdoba y en el eje Zona Industrial).



La mayoría estaría lista entre octubre y noviembre de este año. Con estas se busca beneficiar a más de 2,5 millones de familias en la capital.

De acuerdo con el IDU, se espera que en promedio los predios cercanos a las obras se valoricen 0,5 por ciento sobre su valor catastral. Sin embargo, es posible que en varios de estos sea superior. Teniendo en cuenta que la valorización catastral de los predios durante los últimos cinco años en la ciudad ha estado en promedio en 39 por ciento.



Hasta el momento 7.604 familias han presentado reclamaciones con respecto al cobro, lo que equivale a un 2 por ciento de todos los predios que deben realizar la contribución.



Es importante tener en cuenta que “en caso de no cumplir con la obligación tributaria y dada la naturaleza de gravamen real de este tributo, una vez incumplido el pago se hace inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble. Al no estar a paz y salvo con dicha obligación no podrá realizarse ninguna transacción con el inmueble”, aseguró el IDU.

REDACCIÓN METROCUADRADO.COM