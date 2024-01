Las claves para acelerar la ejecución de la inversión pública de cara a este 2024

Acelerar la ejecución presupuestal se podría convertir en uno de los motores de crecimiento de la economía, en un momento en el que la actividad está desacelerada y las proyecciones auguran que el producto interno bruto (PIB) habría cerrado el 2023 en torno al 1 por ciento, por debajo de su potencial.



De los 423,2 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación del 2023 se ejecutaron finalmente 369,6 billones de pesos, es decir, el 87 por ciento del total, una cifra que baja a 85 por ciento si no se tiene en cuenta el servicio a la deuda. Sin embargo, quedaron comprometidos 405,6 billones de pesos (el 95 por ciento del total) que se podrán utilizar en este año.

El presidente Gustavo Petro ha llamado en varias ocasiones a aumentar la inversión en los ministerios. Foto: Alexa Rochi-Presidencia/ ELTIEMPO

La velocidad de la ejecución del 2023 fue inferior en cuatro puntos al promedio histórico registrado en la última década, como asegura el Ministerio de Hacienda. A excepción de la pandemia, fue la más baja desde el 2002, cuando llegó a 84 por ciento.



Y si se miran solo los primeros años de los últimos gobiernos el dato de 85 por ciento de ejecución sin deuda también es el más bajo. En el 2019, el expresidente Iván Duque ejecutó el 90,7 por ciento del Presupuesto General; en el 2011 Juan Manuel Santos, el 93 por ciento; y en el 2003 Álvaro Uribe el 87 por ciento.



Los sectores más ‘colgados’ fueron el de Presidencia (15 por ciento del total ejecutado), el de Planeación (44 por ciento ejecutado), el de Ambiente y Desarrollo Sostenible (49 por ciento), el rubro de la Información Estadística (54 por ciento) y el del Deporte y Recreación (59 por ciento).

En total, nueve sectores no llegaron a ejecutar ni el 70 por ciento del presupuesto asignado para el 2023. Al contrario, los que mejor hicieron la tarea fueron el rubro de la Educación, con un 98 por ciento de los recursos ejecutados; seguido por el de la Defensa y Policía (94 por ciento), la Fiscalía (94 por ciento), la Salud (93 por ciento) y las Relaciones Exteriores (91 por ciento).



La cifra de ejecución baja aún más si solo se revisan los recursos destinados a la inversión, es decir, los que van para la realización de proyectos en las diferentes entidades públicas. De los 83,3 billones de pesos que se tenían proyectados, se pagaron 58,8 billones de pesos, es decir, que solo se utilizó el 70,5 por ciento del total, una cifra que no se veía desde el 2013. Sin embargo, hay que tener en cuenta que quedaron comprometidos 75 billones de pesos (el 90 por ciento del total).



Por sectores, la ejecución del presupuesto de inversión de Presidencia llegó a apenas el 6 por ciento en el 2023, a 22,7 por ciento el de Hacienda, a 26,3 por ciento el de Planeación y a 33,5 por ciento en Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Planeación le dijo a este medio que en el 2023 se ejecutaron también recursos del 2022. Adicional a ello, que se presentaron situaciones muy particulares que han llevado a que cada uno de los proyectos financiados a través del Fondo Pactos presenten retrasos significativos como lo son situaciones de orden público, retrasos en las obras ocasionados por el clima, la obtención de las pólizas por parte de cada una de las entidades ejecutoras y demoras en los procesos licitatorios, entre otros.



Igualmente, estuvieron por debajo del 50 por ciento de ejecución de la inversión otros como el sector de la Vivienda, Ciudad y Territorio (40,90 por ciento), la Rama Judicial (43,50 por ciento) y la Información Estadística (43,80 por ciento).

El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla radicó el presupuesto para 2024. Foto: Minhacienda

Alertas



Fueron varias las alertas emitidas por la baja ejecución presupuestal en los últimos meses del 2023, como la realizada por la Contraloría General de la Nación. El vicecontralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, instó a principios de noviembre a las entidades a que se pusieran las pilas para no poner en riesgo los planes nacionales y territoriales.



Igualmente, fue un tema que preocupó al propio presidente Gustavo Petro, quien de manera reiterada pidió a su gabinete resultados. Incluso, para poder acelerar la inversión pública se emitió en noviembre una directiva que exigía a los ministros que ejecutaran directamente los recursos sin acudir a otras entidades que actuaran como intermediarios.



Todo ello hizo que la ejecución se acelerara como preveía el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. “Los pagos tienden a concentrarse en los dos últimos meses del año. Como la inversión es sobre avances de obra, lo que uno esperaría es que en noviembre y diciembre se presenten muchas fuentes de cobro. De lo que se trata realmente es de cómo ejecutar los recursos de inversión para que las obras no se queden en elefantes blancos y que no nos quedemos simplemente en promesas de obra, sino en obras efectivamente realizadas”, dijo en ese momento.



Según Jorge Restrepo, profesor de Economía de la Universidad Javeriana, la desaceleración económica registrada el año pasado sí se compensó por el aumento en el gasto. “Hay que tener en cuenta que quedaron comprometidos el 90 por ciento de los recursos. Si bien en algunos sectores la ejecución fue baja, diría que el Gobierno sí ha sido expansivo en materia fiscal. Sin eso, probablemente habríamos entrado en recesión en el segundo semestre del año pasado”, opinó.

El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Foto: Minhacienda

¿Qué hacer en este 2024?

De cara al 2024, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, dice que se necesita una plena capacidad de ejecución de la inversión pública para que esta se pueda convertir en un importante motor de reactivación económica.



“Hay que avanzar en varias direcciones. Primero, haber aprendido que hay que ejecutar más rápido; segundo, garantizar la estabilidad en las entidades públicas porque la inestabilidad del año anterior fue una de las razones por las cuales la ejecución no fue la más apropiada. Y tercero, que exista verdaderamente una capacidad de control y seguimiento por parte de Presidencia a través del Dapre”, explicó.



Adicional a ello, señaló que es muy importante que Colombia no pierda la posibilidad de utilizar los recursos que ya están disponibles y que se recaudan con el esfuerzo de todos. “Esos recursos han supuesto previamente unos tributos que pagaron las personas naturales y jurídicas y un endeudamiento que tuvo que asumir el Estado pagando intereses. No se puede no utilizar estos recursos del Presupuesto. Hoy más que nunca en el 2024 se necesita una plena capacidad de ejecución de esa inversión”, aseveró.

Para José Ignacio López, el nuevo presidente del centro de estudios económicos Anif, hay carteras como la de vivienda que terminaron el año rezagadas en la ejecución de su presupuesto de inversión, por lo que ve oportunidades enormes de mejora en este rubro y otros en el 2024.



“Se puede agilizar el tema de los subsidios de la vivienda y otro tipo de ejecución que en este rubro puede dinamizar la economía y, por ende, ser un elemento importante para el empleo. Se necesita ir usando las apropiaciones que ya tiene el Presupuesto General para que haya un círculo virtuoso en la economía en tanto que la ejecución puede incentivar la actividad del sector privado”, opinó.