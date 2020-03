Solo el 77% del presupuesto para inversión se ejecutó en el 2019

La ejecución del presupuesto general del 2019, el cual inicialmente fue aforado en 258 billones de pesos y luego recortado por la caída de la ley de financiamiento, llegó al 92,5 por ciento, pero la cifra obedece más al hecho de haber gastado la parte correspondiente al funcionamiento y a la deuda que a la inversión en las obras que esperan los ciudadanos.

Esto es como si un hogar gastara su dinero en pagar las acreencias y hacer los gastos básicos (lo que hay que hacer), pero el rubro destinado a mejorar la vivienda lo deja debajo del colchón.

Según un informe de la Contraloría General, la inversión, que quedó en 48 billones de pesos, mostró el menor grado de ejecución entre las tres líneas gruesas del presupuesto general, con el 77,2 por ciento de ejecución (las tres líneas gruesas son funcionamiento, pago de deuda e inversión).



“Esto explica el alto nivel de reservas constituidas, cercanas a 8,1 billones de pesos, que se terminarán de ejecutar en el 2020”, indica el informe.



Entre tanto, el Servicio de la Deuda Pública presentó la mayor ejecución con un 99,3 por ciento, seguido por los gastos de funcionamiento con el 94,3 por ciento.

De acuerdo con lo expresado por la Contraloría, en lo que tiene que ver con la ejecución de la inversión por los sectores que forman parte de la economía, algunos presentaron una baja ejecución durante la vigencia anterior.

En unos casos, este freno de la ejecución no impacta obras, como en el de la Presidencia de la República, que solo logró ejecutar el 28,1 por ciento de su apropiación, que fue de 264.000 millones; mientras que el sector de justicia y del derecho, que se ubicó en primer lugar como el de más baja ejecución, solo llegó a 23,9 por ciento.



En el caso de las ramas que son claves para el empleo y el bienestar ciudadano, porque la plata de la inversión no ejecutada implica obras que se dejaron de hacer, el panorama sí preocupa al organismo de control.



Por ejemplo, vivienda fue uno de los quedados. “Mostró uno de los más reducidos niveles de obligaciones (35 %)”, señala el informe.



En el caso de agricultura, que contaba con 1,5 billones de pesos, si bien sobrepasó la mitad, al ejecutar el 57,9 por ciento, es un sector que siempre requiere tener mayor dinamismo, por su aporte al empleo.



En contraste, entre los más eficientes en ejecución están los que manejan menores recursos, como ambiente (82,2 % de $ 303.000 millones) y cultura (90,8 % de $ 146.000 millones).



Entre los que tuvieron niveles de ejecución superiores al 90 por ciento se destacan educación (96,6 % de $ 4 billones); salud (90,7 % de $ 665.000 millones) y Trabajo (91,4 % de $ 5,1 billones).



Entre tanto, en el sector vivienda, donde suena curiosa la cifra de escasa ejecución mientras los colombianos claman por subsidios para poder adquirir su unidad habitacional, el ministro del ramo, Jonathan Malagón, explicó que, por el contrario, “durante el 2019 nuestros programas de vivienda y agua se ejecutaron por encima de lo previsto. Por primera vez, desde la creación de Mi Casa Ya en el 2015, los subsidios de agotaron meses antes de finalizar el año, lo que demuestra no solo un dinamismo del mercado de vivienda, sino un mecanismo expedito de ejecución”.



Según el jefe de la cartera de Vivienda, la cuestión es que “la metodología por la cual se mide la ejecución presupuestal esconde estos resultados. En efecto, si se analiza la ejecución presupuestal tomando como referencia las obligaciones del sector (Ministerio de Vivienda y Fonvivienda), el porcentaje es del 35 por ciento. Sin embargo, por la naturaleza de los esquemas de ejecución de los programas de agua y vivienda, esta lectura es incompleta. El indicador que también se debe analizar es la ejecución presupuestal por compromisos, la cual cerró en 99,2 por ciento”, dijo Malagón.



Por su parte, Carlos Castillo, contralor general delegado de Economía y Finanzas, expresa que el asunto con el sector vivienda es que el Gobierno no puede desembolsar hasta que la vivienda esté entregada.

En las regiones

Para Ana Lucía Villa, directora de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, el problema de la ejecución presupuestal en el país existe, y se evidencia en el manejo de los recursos que provienen del presupuesto general y se asignan a las regiones a través del Sistema General de Participaciones (SGP).



Al decir de Villa, para la muestra están las cuentas del 2018 (aún no están consolidadas las del 2019), en las cuales quedaron 7 billones de pesos, 0,2 por ciento del PIB en activos líquidos por falta de ejecución.



Desde su perspectiva, los recursos del SGP se están asignando de manera inadecuada, mientras que hay regiones con desembolsos de créditos que no se ejecutaron, como en el departamento del Amazonas, que tenía 22.000 millones de pesos en esas circunstancias.



“Hay recursos propios, recursos de regalías sin ejecutar. La ejecución presupuestal tiene una mala planeación del gasto”, indicó Villa.



El Gobierno Nacional no escapa a esa responsabilidad, pues, en opinión de la funcionaria, se asigna sin validar en los entes territoriales que la necesidad planteada requiera los montos solicitados por los mandatarios.



“En Buenaventura duplican el número de niños, y les mandan para 80.000, pero resulta que solo son 40.000. Esta plata les queda en caja, mientras que hay necesidades en otras partes sin poder cubrir por falta de recursos”.

Así va la ejecución del presupuesto general en el 2020

Durante los dos primeros meses de este año, según el portal de Transparencia Económica, la ejecución del presupuesto 2020, incluyendo los tres grandes rubros que lo conforman, va en 11 %. El porcentaje más alto lo lleva minas (18,5 %) de $ 4,5 billones; le sigue educación, que con $ 44 billones por ejecutar ya va en el 15,9 %. Otro sector que lleva un alto ritmo de ejecución es comunicaciones, que de 1,6 billones va en el 14 %. Para el caso del sector de inteligencia, con $ 99.800 millones, la ejecución la lleva en el 13,6 %. Se destaca también un tema que tiene que ver con la paz: inclusión social y reconciliación, cuya asignación de recursos en el 2020 asciende a $ 12,7 billones, lleva el 6,2 %. En la cola del escalafón está hacienda, con $ 412.000 millones y que ha ejecutado el 0,8 %.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS