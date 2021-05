El freno a la economía ya pasa costosa factura de $ 10 billones

La cuenta de cobro que le están pasando los bloqueos de vías, el vandalismo y el paro nacional a la economía va en rápido aumento.



Al reiterar el “respeto profundo” a la protesta, pero sin aceptar la vulneración de los derechos de los demás con vías de hecho, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, indicó que las pérdidas están entre 6 y 10 billones de pesos, con el comercio, el transporte de carga y el agro como los sectores más perjudicados.



El funcionario dijo que si bien en los momentos más críticos las pérdidas diarias se calcularon en 480.000 millones, en los últimos días el valor se ha reducido al levantarse bloqueos en varias partes del país.



No obstante, el daño se verá, según el funcionario, en una desaceleración del crecimiento esperado en estos meses.



Y es que no hay gremio que no esté siendo impactado por esta grave crisis, y si bien las pérdidas para algunos son más altas, el consenso de los empresarios es que el golpe para el empleo será duro, porque muchos sectores tardarán hasta año y medio en recuperarse.



En el sector siderúrgico, por ejemplo, están en riesgo 45.000 empleos. “La industria siderúrgica ha registrado pérdidas por 248.000 millones de pesos”, dijo el Comité Colombiano de Productores de Acero de la Andi.



Los transportadores de carga, agremiados en Fedetranscarga, sostienen que sus pérdidas superan los 2 billones y que la recuperación, una vez concluya esta situación, tardará varios meses. Según la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), hay miles de vehículos represados y millones de dólares en repuestos que requieren los talleres para atender los mantenimientos. De esta actividad depende el trabajo de cerca de 78.000 personas, empleos que están en riesgo.



La situación para los comerciantes no es distinta. Según Fenalco, las pérdidas suman ya 2,8 billones de pesos, con fuerte impacto en el Valle, donde bloqueos y vandalismo tienen en jaque a los empresarios. Y por la importancia del comercio exterior que se mueve desde Buenaventura, el ministro Restrepo dijo que hay más de 140 millones de dólares afectados en exportaciones. Para el campo colombiano, los cálculos del Ministerio de Agricultura hasta el jueves apuntan a más de 1,9 billones de pesos en las tres primeras semanas de paro, más de 600.000 toneladas de alimentos sin movilizar y cerca de 712.000 empleos directos en riesgo.



Solo los cafeteros denunciaron esta semana millonarias pérdidas, tanto por saqueos de las bodegas del puerto de Buenaventura como por la imposibilidad de que el café llegue a los puntos para su exportación. “Al menos 1.200 tractomulas con café no han podido llegar a los diferentes puertos de Colombia, impidiendo así la exportación de más de medio millón de sacos del grano”, señalaron las directivas de la Federación Nacional de Cafeteros.



En la construcción, el viernes la Cámara Colombiana de Infraestructura, seccional Occidente, y Camacol Valle alertaron porque más de 80.000 obreros podrían quedarse sin empleo ante el inminente cierre de obras de construcción y plantas en el Valle del Cauca.



Esto porque el desabastecimiento de materiales ha hecho que el 96 por ciento de las obras en Cali y municipios vecinos estén paradas.



En las edificaciones de todo el país hay más de 472.000 empleos en riesgo, pues de 2.289 proyectos en obra, el 75 por ciento ha tenido que detener sus actividades o su operación se ha afectado.



Entre tanto, esta semana el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, reveló que se ha frenado la producción de más de 560.000 barriles de petróleo, siendo la segunda semana de mayo la peor desde 2009, al caer el nivel por debajo de 700.000 barriles por día.



Además, en cerca del 45 por ciento de las estaciones de servicio las ventas han caído más del 50 por ciento. En el sector minero-energético, las pérdidas superan los 250.000 millones de pesos.

