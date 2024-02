Vuelta de las sanciones de EE. UU. a Venezuela le enredaría los planes a Ecopetrol

El anuncio de Estados Unidos de reactivar las sanciones al sector del petróleo y gas de Venezuela, en represalia por la inhabilidad proferida por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano (TSJ) en contra de la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, le podría enredar los planes a Ecopetrol allí.



Entre los proyectos de la petrolera colombiana está la posibilidad de asociarse con Pdvsa para hacer exploración de campos de petróleo y gas en Venezuela, así como la importación de este último para cubrir el déficit del combustible previsto para este año.



La licencia, que había expedido Washington al sector petrolero y de gas venezolano para hacer negocios con otras compañías del sector extranjeras, expira el 18 de abril de 2024, y no se renovará si el gobierno de Nicolás Maduro no cumple los compromisos acordados en Barbados de hacer unas elecciones democráticas y transparentes, entre otras medidas.



Sin ese aval, es difícil que Ecopetrol pueda avanzar en su propósito sin exponerse a alguna medida de Estados Unidos.



El impedimento no afectaría negocios de otras compañías del país en Venezuela, como algunas aerolíneas, toda vez que son acuerdos que se hacen entre privados.



Hay que recordar que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ha manifestado en diversas ocasiones que la empresa está analizando todas las posibilidades comerciales que permitan importar gas natural en el corto plazo.

Entre esas alternativas está traer gas, a través de la Regasificadora del Caribe operada por Spec, terminal ubicada en la isla de Barú (Cartagena), así como el gasoducto que conecta a Colombia con Venezuela.



Según Roa, se prevé un déficit de gas de más de 120 millones de pies cúbicos por día (M. p. c. d.) para 2024, lo que representa 12 por ciento del consumo nacional diario.

Igualmente, el presidente Gustavo Petro anunció en noviembre la posibilidad de que Ecopetrol se vuelva socia de Pdvsa, la empresa de petróleos de Venezuela.



“Es muy probable que Ecopetrol se convierta en socio de Pdvsa en la explotación de campos de gas en Venezuela y en campos de petróleo”, dijo.



Y añadió: “Así se va a asegurar en ambas vías energía eléctrica a Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia, quizás pasando por Cali hacia Asia. La seguridad energética de estos dos países, resguardándonos de cualquier tipo de agudización de la crisis climática y transitando a lo que deben ser dos países con economías descarbonizadas”.



Petro también enfatizó en que la posibilidad “es una integración real, así empezó la Unión Europea, integrando carbón, ahora tienen que integrar energías limpias, nosotros ya podemos empezar por allí, desde La Guajira a Maracaibo, limpiando las aguas y trayendo también aguas y energías, y llevándolas”, integración que en su opinión será histórica y clavel para el desarrollo de ambas naciones, dijo.



Por el lado del comercio, la situación no luce tan compleja. Un análisis del Grupo Bancolombia indica que el comercio con Venezuela comenzó a registrar una mayor actividad, dada la mejora de las relaciones diplomáticas, entre otros.



Señalan que las exportaciones han repuntado de manera consistente hasta lograr niveles similares a los de 2016, un crecimiento de 206 por ciento frente al mínimo de 2019, esto debido a una canasta más concentrada y con menos bienes, en la que el 50 por ciento se concentra en agroindustriales y química básica; mientras que los otros segmentos relevantes son jabones y cosméticos; metalurgia, papel, plástico, y maquinaria y equipo.

