Reservas probadas netas de Ecopetrol disminuyeron 6,5 % el año pasado

Ecopetrol dio a conocer que al cierre del año pasado, sus reservas probadas netas de petróleo fueron de 1.770 millones de barriles de petróleo equivalente (mbpe), lo representa una disminución del 6,5 por ciento con respecto al 2019, cuando alcanzaron los 1.893 mbpe.



(Le puede interesar: 'Gobierno y Ecopetrol firman acuerdo de exclusividad sobre venta de ISA').

De acuerdo con la empresa, el índice de reemplazo de reservas fue del 48 por ciento y la vida media de reservas equivale a 7,5 años.



En cuanto a sus reservas de gas, estas representan el 29 por ciento de este volumen, con una vida media de 10,1 años, mientras que las de líquidos el 71 por ciento restante, con una vida media de 6,8 años.



La petrolera explicó, en un comunicado, que la disminución de las reservas probadas fue causada, principalmente, por la caída en el 32 por ciento de los precios de los hidrocarburos utilizados para la estimación. Conforme a metodología SEC, el precio marcador Brent utilizado para la valoración en el 2020 fue de 43 dólares por barril versus 63 dólares por barril en el 2019.



Ecopetrol estima que el efecto precio implicó una disminución sobre las reservas de 215 mbpe, el cual fue contrarrestado por una adición de 114 mbpe atribuibles a nuevos proyectos de perforación en diferentes campos, como Rubiales y Caño Sur.



(También: Plan ‘exprés’ de apoyo a exportadores ante bajón del comercio mundial).



Además se obtuvieron revisiones positivas por 30 mbpe debido al buen desempeño en producción y optimización de variables técnico-económicas, en campos como Rubiales, Castilla y otros en Norteamérica



En términos de recobro mejorado se presentó una variación positiva de 113 mbpe, debido a la incorporación de reservas por nuevos proyectos asociados primordialmente a inyección de agua en campos como Chichimene y Castilla.



Adicionalmente, en extensiones y descubrimientos se continúa avanzando en la progresión de reservas probables y posibles a reservas probadas en el campo Rubiales, debido a la continuidad de la operación de perforación entre otros.



En cuanto a descubrimientos se presentan las comercialidades de los campos ESOX en Golfo de México y Andina en Colombia.



En ventas, por otro lado, se tiene la cesión del interés de Hocol en los campos de La Punta y Santo Domingo por un valor de 1 MBPE y en compras se reportan 29,9 mbpe correspondiente a la adquisición del 43 por ciento del Activo Guajira por parte de Hocol.



(Además: 'Pese a la crisis, el 63 % de las empresas mantuvieron su personal').



Las mayores contribuciones al balance de reservas provienen de los campos Castilla, Chichimene, y Rubiales, los cuales son operados directamente por Ecopetrol.

El 85 por ciento de las reservas probadas son propiedad de Ecopetrol S.A., mientras que las otras empresas del grupo contribuyen con el 15 por ciento.



Ecopetrol señaló que las reservas fueron estimadas con base en los estándares y metodología de la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos. El 99 por ciento de las reservas fueron certificadas por cinco reconocidas firmas especializadas independientes (DeGolyer and MacNaughton, Gaffney, Cline & Associates, Netherland, Sewell & Associates, Ryder Scott Company and Sproule).

Encuentre también en Economía:

Datacrédito ve fuerte recuperación del crédito que seguirá en 2021

Las nuevas rutas de American Airlines y el aumento de oferta de Wingo

Exportaciones de agroalimentos del país crecieron 7 por ciento en 2020

ECONOMÍA Y NEGOCIOS