Ecopetrol, la empresa más importante para la economía colombiana, se prepara para tener un nuevo presidente a partir de abril. Un cambio que se dará en el que se podría catalogar como el mejor momento de la petrolera, no solo por sus resultados financieros, sino por el reconocimiento que ha logrado a nivel internacional.



Aunque el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo que su salida de Ecopetrol la tomó la junta directiva, Felipe Bayón manifestó que fue una decisión acordada. “Logramos tener esa conversación y llegar a un punto de acuerdo”, señaló.



Por lo tanto, como estará hasta el próximo 31 de marzo, podrá estar al frente de la entrega de resultados financieros y el informe de reservas de la compañía del 2022, y en la asamblea general de accionistas, que tradicionalmente se realiza el último viernes de marzo.



“Las instituciones y las organizaciones hay que preservarlas en la vida. Las personas vamos y venimos y es importante cerrar los ciclos, y qué mejor que irse uno con la satisfacción del deber cumplido, habiendo sido parte de la transformación de Ecopetrol”, dijo Bayón.



En el momento que se retire habrá cumplido más de siete años en la compañía. Primero fue vicepresidente ejecutivo y después presidente, desde septiembre de 2017.

Bayón asegura que su mayor orgullo es haber ayudado a transformar Ecopetrol, que va camino a convertirse en líder de la transición energética en el país y en la región, pero sin dejar de lado la producción de petróleo y gas, no solo en Colombia, sino en los países donde opera, como Brasil y Estados Unidos.



“Le apostó a preparar a Ecopetrol para el futuro sin renunciar al petróleo y al gas natural como cimientos de la solidez, credibilidad y estabilidad de la compañía, y como motor de desarrollo económico, social y ambiental del país y de las regiones”, destacó Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP).



Después de que en un comienzo en la empresa se dijo que las granjas solares no eran posibles —“financieramente los números no daban”—, ahora cuenta con 200 megavatios en operación, que incluye los proyectos que se han inaugurado en Huila (Ecoparque solar Brisas) y en el Meta (Castilla y San Fernando).



Bayón asumió como presidente de Ecopetrol el 15 de septiembre de 2017 y se retirará el 31 de marzo. Foto: Rodrigo Sepúlveda. Archivo EL TIEMPO

La compañía se convirtió en el mayor autogenerador de energía renovable en Colombia y la meta para 2025 es llegar a 900 megavatios en proyectos solares, eólicos, de geotermia, biomasa, pequeñas centrales hidroeléctricas y el uso de baterías.



La salida de Bayón no solo preocupa al sector y a los inversionistas porque se va una persona técnica que se ha destacado por su labor al frente de la empresa, sino porque el futuro de esta se vuelve incierto, pues el presidente Gustavo Petro no es partidario de continuar con la exploración y producción de hidrocarburos.



Esta incertidumbre se vio reflejada en la caída del 3,19 por ciento que registró su acción el viernes pasado en la BVC, cerrando en 2.607 pesos, mientras que en la bolsa de Nueva York fue del 5,69 por ciento y terminó en 11,28 dólares.



De acuerdo con Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia en Alianza Valores, la reacción fue moderada porque existía una posibilidad muy alta de que el Gobierno hiciera este cambio en la presidencia. “La acción está bastante barata frente a sus pares y tiene una expectativa de pagar muy buenos dividendos”, indicó.

Sin embargo, en el mercado genera ruido que el anuncio de la salida de Bayón se haya dado en medio de los fuertes cuestionamientos que ha tenido la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, por el balance de contratos petroleros que se usó para anunciar que no se adjudicarán más contratos, y después de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, donde reiteró que los hidrocarburos son necesarios mientras se sigue avanzando en la transición energética.



Más teniendo en cuenta que el 27 de octubre de 2022, tras la llegada del nuevo gobierno, la nueva junta directiva manifestó su respaldo al equipo directivo de Ecopetrol y a Bayón.



Otro tema que preocupa, según Alberto Bernal, director de Estrategia Global en XP Investments, es el riesgo que existe de que otros ejecutivos importantes o ingenieros de mucha relevancia puedan salir de la petrolera.



En la actualidad, la petrolera colombiana cuenta con cerca de 254.000 accionistas. Foto: Archivo EL TIEMPO

El valor de Ecopetrol

Ecopetrol concentra el 66 por ciento del total de las reservas probadas de petróleo del país y el 79 por ciento de las de gas natural, teniendo en cuenta el 21 por ciento de su filial Hocol, al cierre del 2021. Además, produce aproximadamente el 60 por ciento del crudo y el 80 por ciento del gas natural que se consume en el país.



A esto se suma que aporta el 10 por ciento del Presupuesto General de la Nación y que es el responsable de la producción de combustibles en Colombia.



Para Bayón es fundamental que se siga avanzando en la transición energética, al tiempo que se protege su negocio tradicional para que los colombianos puedan contar con gasolina, diésel, jet y petroquímicos; y para que estos negocios, que cada vez más se están descarbonizando, permitan financiar esa transición que busca acelerar el nuevo gobierno.

Mantener su producción de hidrocarburos significa proteger la caja de la compañía, que es la que permite pagar dividendos, impuestos y regalías a la Nación, que retiene el 88,49 por ciento de las acciones de la compañía, mientras que el 11,51 por ciento restante lo tienen, entre otros, fondos privados de pensiones y más de 254.000 colombianos.



“Lo más importante es que haya continuidad en el enfoque: hacer la transición, pero sin descuidar la seguridad en el abastecimiento ni la generación de impuestos regalías para financiar el gasto social”, destacó Tomás González, exministro de Minas y Energía.

Entre tanto, el presidente de la ACP aseguró que “del futuro de Ecopetrol depende el de la industria del petróleo y gas y, en gran medida, el de Colombia; su seguridad energética, su estabilidad macroeconómica y fiscal, y su desarrollo sostenible”.

Los retos que vienen

Para Bayón, ahora presidente saliente de Ecopetrol, uno de los principales retos que tendrá quien lo reemplace será acelerar el desarrollo de los descubrimientos de gas natural que se han dado en el Piedemonte Llanero y en costa afuera, como Uchuva y Gorgon-2, en los cuales el Gobierno Nacional tiene puestas sus esperanzas para garantizar el abastecimiento hacia adelante sin la necesidad de entregar nuevos contratos.



Adicionalmente, asegurar el crudo que se requiere para cargar las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena; y acelerar la agenda de la transición energética, que incluye la entrada de nuevos parques solares que estarán ubicados en Cartagena (26 megavatios), Barrancabermeja (56 megavatios) y Campo Rubiales (100 megavatios), en el Meta.



También se están haciendo mediciones de viento en el Huila para revisar la viabilidad de parques eólicos, se implementará un proyecto de geotermia en el Campo Apiay y se construirán 13 proyectos solares en el sistema de transporte, dos proyectos de hidrógeno verde en las refinerías y una pequeña central hidroeléctrica de 4,3 megavatios.

La persona que llegue a la presidencia de la compañía más importante de Colombia, aseguró el directivo, ya cuenta con una estrategia hasta 2040, un presupuesto de inversiones aprobado para este año y “rápidamente deberá entrar a entender del negocio, ver las oportunidades y saber cuáles son los desafíos”. Así mismo, tiene el reto de que la empresa siga siendo resiliente y operando de manera eficiente y segura.

Los números de Bayón

Si bien falta por conocer los resultados financieros del cuarto trimestre y el consolidado de 2022, Bayón ha liderado los resultados históricos que ha reportado Ecopetrol en los últimos meses. Entre enero y septiembre del 2022 acumulaba ganancias por 26,6 billones de pesos, ingresos por 119,8 billones de pesos y un ebitda de 59,2 billones de pesos.



La producción llegó a 705.900 barriles de petróleo equivalente por día, se perforaron 13 pozos exploratorios y se anunciaron siete descubrimientos de crudo y gas.



A esto se suma el ingreso a la cuenca del Permian en Estados Unidos, en 2019, de la mano con Oxy, para hacer fracking. La producción es de casi 90.000 barriles por día y la mitad (45.000 barriles) le corresponden a Ecopetrol. Se convirtió en el negocio más rentable de la compañía y en los primeros nueve meses del 2022 generó ganancias por 936.000 millones de pesos, frente a los 188.000 millones de un año atrás.



También está la adquisición del 51,4 por ciento de las acciones de ISA; la apertura de nuevos mercados en Asia, con el inicio de operaciones de Ecopetrol Trading Asia, en Singapur; y la ampliación de la capacidad de la Refinería de Cartagena a 200.000 barriles por día para atender la creciente demanda de productos refinados.



Para elegir al nuevo presidente de Ecopetrol se contratará a una firma internacional y, por ahora, el que más suena es Ricardo Roa, hombre de confianza del presidente Gustavo Petro y quien fue gerente general del movimiento Colombia Humana y presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB) durante su mandato como alcalde de la capital del país.



LINA QUIROGA RUBIO

