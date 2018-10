Ecopetrol plantea su primer piloto de fracking en el país

Ecopetrol solicitó una licencia ambiental para comenzar un plan piloto de exploración de crudo en yacimientos no convencionales con la técnica de estimulación hidráulica o 'fracking' en una zona de Colombia con alto potencial, dijo el presidente de la compañía, Felipe Bayón.

La propuesta, que contaría con la supervisión de las autoridades competentes, comunidades, organismos de control y ambientalistas, aportaría la información necesaria para que el país construya la normativa para explotar este tipo de yacimientos y evalúe las teorías según las cuales el 'fracking' acaba el agua, contamina y causa sismos, explicó Bayón.



De recibir el permiso de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el plan piloto se haría en los próximos meses en el Magdalena Medio, una zona en donde convergen las formaciones geológicas La Luna y Tablazo que podría tener entre 2.000 millones y 7.000 millones de barriles de petróleo original en sitio que permitirían aumentar las reservas de Colombia.



"La zona del Magdalena Medio tiene un potencial por determinar, pero podría seguir ayudando a la seguridad energética del país y a su autoabastecimiento", dijo Bayón a Reuters en una entrevista durante una reciente visita a la Refinería de Barrancabermeja, que está en la zona con potencial en yacimientos no convencionales.

"Es un tema de meses. Pueden ser varios pozos, hemos identificado varias zonas en el área del Magdalena Medio donde hay sitios en donde podríamos hacer el plan piloto", agregó el presidente de Ecopetrol, quien declinó revelar el monto de inversiones para el proyecto y los lugares específicos en donde se harían para evitar desde ahora protestas de las comunidades.

Colombia no realiza actualmente actividades de exploración ni explotación de petróleo con "fracking".



El país tiene una reglamentación exigente para la exploración y una comisión de expertos nombrada por los Ministerios de Minas y Energía, que conjuntamente con el Ministerio de Ambiente trabajan en una propuesta con altos estándares para la eventual explotación.



Los yacimientos no convencionales son formaciones de roca que contienen hidrocarburos en unas condiciones geológicas que no permiten el movimiento del fluido, lo que hace necesario la extracción del crudo con técnicas como el "fracking", la cual requieren altas inversiones.



REUTERS