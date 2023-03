De acuerdo con Felipe Bayón, el saliente presidente de Ecopetrol, en una entrevista con Financial Times, "Ecopetrol debería ser manejada con criterio eminentemente técnico para que ojalá no se politice".

Bayón, que se va de Ecopetrol a fin de mes luego de siete años en la empresa como director ejecutivo, señaló que "Ecopetrol cuenta con altos estándares de gobierno corporativo y tanto la Junta Directiva actual como la plancha de candidatos que se pondrá a consideración de la Asamblea de Accionistas el próximo 30 de marzo cuentan con las más altas capacidades técnicas".



Dijo que la junta y los candidatos tienen "las más altas calidades técnicas para llevar a cabo la estrategia a largo plazo de la compañía al 2040 ‘Energía que transforma’".



En el artículo del Financial Times, el diario londinense comenta que "aunque no existe una ley formal con respecto a su independencia del gobierno, Ecopetrol ha funcionado tradicionalmente a distancia".

El electrolizador ubicado en la Refinería de Cartagena que genera hidrógeno. Foto: Ecopetrol

Tanto el Ministerio de Hacienda comoEcopetrol -la más grande empresa de Colombia y en la cual la Nación tiene una participación del 89 por ciento- apuntaron que la empresa trabaja con los más altos estándares de gobierno corporativo.



El ministerio señala que el Gobierno Nacional está comprometido en seguir fortaleciendo la empresa para que siga mostrando resultados positivos, y también se alista para que acoger el nuevo liderazgo que vendrá a la presidencia del grupo Ecopetrol en las próximas semanas.



Entre las misiones que tiene la empresa está el ser el principal productor de petróleo del país y a su vez contribuir a la transición energética.

Luego de la publicación de la entrevista en el Financial Times, el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, señaló que no es cierto que la compañía “se ha politizado”.



Sin embargo, Bayón dijo que él no hizo esa afirmación sino que Ecopetrol debería ser manejada con criterio eminentemente técnico para que ojalá no se politice.

