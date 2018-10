Ecopetrol inicia la ruta para viabilizar el fracking en el país

De forma paralela a la integración que hará el Gobierno de una comisión interdisciplinaria de expertos para que hagan los análisis y recomienden si el país se une al club de naciones que, como Estados Unidos y Argentina, les apostaron a los hidrocarburos no convencionales que se extraen a través de la técnica del fracturamiento hidráulico –conocida como fracking–, Ecopetrol, tras ocho años de estudiar el potencial del país en este frente, dio un paso clave en el objetivo de viabilizar la extracción de esos recursos.

Para ello, el presidente de la petrolera de mayoría estatal, Felipe Bayón, reveló que ya solicitó una licencia ambiental para comenzar un plan piloto de exploración de crudo en yacimientos no convencionales con la técnica de estimulación hidráulica o fracking en una zona de Colombia con alto potencial.



La propuesta, que contaría con la supervisión de las autoridades competentes, comunidades, organismos de control y ambientalistas, aportaría la información necesaria a fin de que el país construya la normativa para explotar este tipo de yacimientos y ponga fin a teorías según las cuales el fracking acaba el agua, contamina y causa sismos, explicó Bayón.



De recibir el permiso de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el plan piloto se haría en los próximos meses en el Magdalena Medio, una zona en donde convergen las formaciones geológicas La Luna y Tablazo, y que podría representarle el país el acceso a entre 2.000 millones y 7.000 millones de barriles de petróleo original en sitio, frente a unas reservas actuales de 1.782 millones de barriles de crudo.



“La zona del Magdalena Medio tiene un potencial por determinar, pero podría seguir ayudando a la seguridad energética del país y a su autoabastecimiento”, dijo Bayón durante una visita reciente a la Refinería de Barrancabermeja, ubicada en la zona con potencial en yacimientos no convencionales.



“Es un tema de meses. Pueden ser varios pozos, hemos identificado varias zonas en el área del Magdalena Medio donde hay sitios en donde podríamos hacer el plan piloto”, agregó el presidente de Ecopetrol, quien declinó revelar el monto de inversiones para el proyecto y los sitios específicos.



Tras varios años de estudios, el área en el que se ha identificado el potencial tiene 150 kilómetros de norte a sur y 50 a 60 kilómetros en el otro sentido, abarcando 7 departamentos.



Entre tanto, la zona identificada para gas no convencional se localiza en la cuenca Cesar-Ranchería, al norte del Cesar y al sur de La Guajira, en las que el potencial recuperable es de 10 trillones de pies cúbicos de gas, más de 2,5 veces las reservas al corte del año pasado.

Proceso en consenso

A la fecha, el país ya tiene la regulación técnica para la exploración de este tipo de recursos, pero faltan las normas para su extracción, y la regulación ambiental en ambos frentes aún no está lista.



El directivo recalcó que la semana pasada, bajo el liderazgo de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, hubo en Barrancabermeja un debate amplio, con muchos puntos de vista, en torno a estos recursos.



“Es entendible la preocupación. Queremos conservar el medioambiente y cuidar el recurso hídrico, y seguiremos comprometidos con el tema. No vamos a poner a competir el petróleo con el agua, pueden convivir, bajo estándares muy específicos. Si en algún momento pensáramos que alguna operación nuestra va a tener un impacto en el agua, que no es aceptable, no la haríamos”, insistió Bayón Pardo.

Por su parte, Édgar Manosalva, vicepresidente de Desarrollo y Producción de Ecopetrol, dijo que con los yacimientos no convencionales hay un potencial de 1.000 millones de dólares al año en regalías y la inversión extranjera en la etapa de consolidación de la cuenca del Valle Medio del Magdalena se multiplicaría por 1,3 veces.



Ecopetrol calcula que bajo el precio promedio que ha tenido el crudo Brent este año, la producción del país, con el aporte de los yacimientos no convencionales, podría aumentar hasta en 200.000 barriles diarios.

Retroceso en sostenibilidad energética

Como era de esperarse, el anuncio de Ecopetrol no cayó bien en algunos ambientalistas de Santander, ante el temor de que se realice en el municipio petrolero de Barrancabermeja.



La líder del Comité para la Defensa del Páramo de Santubán, Alix Mancilla Moreno, sentenció que "la Nación necesita recursos, pero el departamento necesita agua. La pregunta es, si Ecopetrol le ha dado a Barrancabermeja, por qué en estos momentos está tan pobre, eso es lo que debemos preguntarnos, hubo plata para Reficar pero no para Barrancabermeja".



Para la ambientalista, si se hace realidad el fracking, los acuíferos existentes en la región se secarían debido a la gran cantidad de agua que se requiere para ese proceso.



El docente universitario y ambientalista Jairo Puentes Brugés explicó que Colombia está retrocediendo en su búsqueda por garantizar una sostenibilidad energética, pues según el experto "ya hay países que suspenderán los combustibles fósiles, y el fracking produce demasiados gases de efecto invernadero, por lo que estarían destruyendo la capa de ozono, justamente en contravía del Acuerdo de París y la COP 21 de hace 2 años".



ECONOMÍA Y NEGOCIOS Y REDACCIÓN BUCARAMANGA