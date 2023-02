Con la salida de Felipe Bayón de Ecopetrol el próximo 31 de marzo y la llegada de un nuevo presidente, aumenta la expectativa sobre el futuro que le espera a la que es considerada la empresa más importante del país.



En entrevista con EL TIEMPO, Saúl Kattan, presidente de la junta directiva, entrega detalles del proceso que adelantará para encontrar el reemplazo de Bayón y del camino que seguirá recorriendo Ecopetrol en transición energética, pero sin dejar de lado la producción de hidrocarburos.



(Además: Ecopetrol, Minciencias y Minenergía impulsarán la transición energética)

Además, menciona que en algún momento se revisaría si la empresa continúa o no con sus operaciones de fracking en Estados Unidos, un negocio que en solo tres años se convirtió en el más rentable de Ecopetrol y que en los primeros nueve meses del 2022 generó ganancias por 936.000 millones de pesos.

¿Cuál es perfil que debe tener el nuevo presidente de Ecopetrol?

La junta está trabajando en un perfil muy en línea con lo que ya se tenía en la empresa anteriormente. Se complementó con las nuevas realidades de hoy y pensando un poco más en transición energética, pero básicamente es muy similar a lo que ya había probado la junta en años pasados.

¿Si se busca el mismo perfil a qué se debió la salida de Felipe Bayón?

La salida de Felipe Bayón, más que por un tema de perfil como se ha dicho públicamente, se da porque hay que darle oxigenación a la compañía. Bayón va a cumplir siete años en Ecopetrol y él quería mirar nuevas oportunidades. Desde el lado de la junta, vemos que la compañía también necesita un aire diferente, como pasan en todas las empresas del mundo.



(Además: 'El fracking permitiría que las cuentas de Ecopetrol sean sólidas', dice Bayón)



Si uno ve las compañías más grandes del mundo, en promedio, los presidentes están siete años, y los estudios de las grandes universidades en Estados Unidos, como por ejemplo Harvard, muestran que el tiempo ideal de un presidente son siete años.Después de este tiempo ya se empieza a generar una costumbre a las mismas cosas y hace que las cosas no sigan evolucionando. No es nada diferente a eso.

Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol Foto: Prensa - Cumbre del Petróleo, Gas y Energía

¿El nombre del nuevo presidente se conocerá antes del 31 de marzo?

Vamos a tratar, se está trabajando en la consecución de una firma casa talentos y vamos a ver cuánto dura el proceso, teniendo en cuenta los candidatos que se presenten y si la junta está de acuerdo en seleccionarlos o no.



Esto puede durar 8 semanas, un poco menos o un poco más, pero no hay un tiempo establecido. Ojalá fuera antes del 31 de marzo, por supuesto.

¿Cómo será el proceso de selección?

Se contratará una firma para que busque candidatos colombianos o extranjeros, no hay ninguna preferencia. Serán evaluados diferentes candidatos de acuerdo a lo que necesita la empresa y cuáles son las personas que más se acomodan, no solo en el perfil sino salarialmente, culturalmente y políticamente, entre otros aspectos.

La firma presentará dos o tres finalistas a la junta directiva, que será la que tome la decisión sobre lo que mejor le parezca.

Ricardo Roa es uno de los candidatos que más ha sonado ¿estará entre los elegidos?

Todo es posible pero el proceso no ha comenzado aún, entonces no podemos decir que Ricardo está en el proceso. No sabemos si va a participar en el proceso y si lo hace vamos a ver cómo le va.

¿Y usted está interesado en postular su hoja de vida?

Por ahora soy miembro de la junta y presidente, inicialmente no participaré en el proceso. Si me piden que participe lo evaluaré en su momento.

En la actualidad, la petrolera colombiana cuenta con cerca de 254.000 accionistas. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Va a seguir siendo importante producir petróleo en Ecopetrol?

Por supuesto que sí. El petróleo representa hoy en día el 85 por ciento de los ingresos de la compañía, entonces es muy importante.



Yo quisiera, como presidente de la junta, ver un Ecopetrol que esté produciendo un millón de barriles o más (en el tercer trimestre de 2022 fueron 720.400 bped), pero que los ingresos de petróleo pesen menos del 80 por ciento.



Esto quiere decir que la transición energética ha sido exitosa y está creciendo en los ingresos, sin embargo, estamos creciendo la producción de petróleo. Creo que si se logran estas dos cosas tendremos una compañía súper valiosa, muy poderosa y una transición muy exitosa.



(También: Petroleras ven un panorama incierto a pesar del gran año pasado que vivieron)

¿Esta meta de barriles a qué plazo se está pensando?

Yo espero que sea en el mediano plazo Ecopetrol esté superando el millón de barriles.

¿Ecopetrol volvería a generar energía con lo que se está planteando en el PND?

Veremos que pasa en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), yo pensaría que sería más a través de ISA que se podría generar energía. Sería justo que ISA pudiera generar energía, hoy se encuentra en desventaja con muchas de las empresas del sector. Pensaría que sí habría que revisar ese tema.

¿Cuáles serán los planes de transición energética?

Tenemos muchos proyectos. El 2023 es un año con una inversión muy importante para la empresa y, por primera vez, vamos a tener el 25 por ciento de las inversiones destinadas a temas de transición energética. Esta es la inversión más grande de la historia de Ecopetrol en términos generales y es la más grande en transición energética o en temas de energías verdes.



Es un año histórico para el Ecopetrol y habrá iniciativas de todo tipo. Estaremos trabajando en proyectos de hidrógeno verde, solares y eólicos, que van a empezar a trazar una línea importante hacia el futuro para la empresa.

El electrolizador ubicado en la Refinería de Cartagena que genera hidrógeno. Foto: Ecopetrol

¿Se está contemplando importar gas natural desde Venezuela?

En este momento, en Ecopetrol no estamos contemplando importación de gas de ningún lado. Nosotros estamos trabajando con el gas que tenemos y es una cantidad importante.



Tenemos unas exploraciones en las que estamos trabajando, con unas perspectivas de gas muy importantes y debemos, ante todo, trabajar en la soberanía energética del país.



(Le recomendamos: Supersociedades formula pliego de cargos contra la petrolera Frontera Energy)Creo que este es un tema fundamental en el que Ecopetrol tiene que liderar y hacia allá estamos trabajando.

¿La junta apoya las operaciones de fracking en Estados Unidos?

Nosotros estamos convencidos que en Colombia no vamos a hacer fracking. El Gobierno ha dicho no al fracking y nosotros no tenemos problemas con eso, creo que podemos seguir produciendo petróleo, explorando y haciendo muchos proyectos sin fracking en Colombia.



En Estados Unidos tenemos una operación de fracking que es interesante y que es rentable. En algún momento revisaremos si esa operación continúa o no continúa en Ecopetrol, pero por ahora continúa.

¿Cuándo se podría dar esa revisión?

Este año no, pero constantemente en Ecopetrol estamos evaluando inversiones y desinversiones como lo hace cualquier compañía a nivel mundial. En el momento adecuado habrá que salir de inversiones. A veces, cuando las inversiones son muy exitosas o cuando no funcionan hay que venderlas, esta es una tarea permanente en todas las compañías a nivel mundial y Ecopetrol no es la excepción.



Aquí lamentablemente politizamos los temas y cuando vendemos o compramos lo relacionamos con un tema político, pero las decisiones son puramente técnicas y económicas para la empresa.

¿Los planes también incluyen entrar a un nuevo país?

Estamos mirando permanentemente proyectos dentro y fuera de Colombia. A mí me llama la atención las declaraciones de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) que dice que las inversiones van a bajar durante el 2023 cuando Ecopetrol, que es líder del sector en Colombia, tiene récord de inversiones. Me parecen paradójicas esas declaraciones.



(No deje de leer: Plan del Gobierno para subir la producción y reservas petroleras no sería viable)



Si nos preocupara tanto y si nos afectara el tema de inestabilidad política, jurídica y tributaria a lo mejor nos iríamos a otro país a invertir, pero estamos convencidos de las oportunidades en Colombia, para nosotros Colombia es el mercado más importante y lo seguirá siendo.

¿Hay posibilidades de que se cambie al presidente de ISA?

Las compañías evalúan permanentemente a sus ejecutivos y las estrategias. Cuando llegue el nuevo presidente (de Ecopetrol) él revisará y decidirá, como presidente de la junta de ISA, si la administración es correcta o no es correcta. Eso lo decide la junta de ISA que es liderada por el presidente de Ecopetrol

¿Cómo les fue a las reservas de Ecopetrol en 2022?

Las reservas y la producción siguen creciendo. Estamos en un muy buen momento. Yo soy muy optimista de que esto va a seguir creciendo mucho más y soy muy optimista hacia el futuro, no solo de Colombia sino de esta empresa muy querida de los colombianos.

