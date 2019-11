Menor precio del crudo no frena las metas de Ecopetrol en el 2020

De entre 4.500 y 5.500 millones de dólares será la inversión de Ecopetrol durante el 2020, rango que tendrá un aumento entre el 25 y el 53 por ciento anual frente al 2019, y de los cuales el 78 por ciento se inyectarán en el país, mientras que un 22 por ciento irán a proyectos en el exterior.



El presidente de la petrolera, Felipe Bayón, conversó con EL TIEMPO sobre los detalles del plan y las principales metas, que subieron pese a proyectar un menor precio internacional del petróleo.

¿De qué manera un menor precio del petróleo hace viable el plan?

​

Vemos un debilitamiento del precio del barril de Brent. Para el 2019 hicimos el presupuesto con 65 dólares, y el próximo año estamos viendo una senda de entre 50 y 60 dólares. Sin embargo, como grupo empresarial seguimos con todo el proceso de eficiencias, de transformación, y a la fecha llevamos más de 11 billones desde que arrancamos.



Podemos hacer las cosas de manera más eficiente, más rápida, y nos permite pensar que es posible, pese a una caída del precio del crudo, incrementar el nivel de inversión, el nivel de producción y volver a comprometernos con un reemplazo de reservas del 100 por ciento, fundamental para el largo plazo de este negocio.



¿De dónde vendrán esas reservas? ¿No es un poco alta la meta de 760.000 barriles diarios?

​

La exploración tiene que seguir aportando. Hoy hay alrededor de 5.000 barriles de pozos exploratorios que hemos conectado de forma rápida, y tiene que ver con perforar un pozo, probarlo y dejarlo conectado, que me dé información, pero también me dé plata con la producción y sume.



Ecopetrol está muy consolidada con el recobro para sacarles más a los yacimientos, y las compras por fuera también serán importantes. Este año esperamos terminar con una producción muy pequeña de no convencionales (fracking) en Texas (Estados Unidos), pero eso va a subir el próximo año. Todas las fuentes tienen que sumar, y eso nos permite pensar que podemos subir a 750.000 o 760.000 barriles.

¿Cuánto va a aportar el componente extranjero?

​

No lo hemos desagregado todavía, pero si miramos los negocios que anunciamos por fuera de Colombia, es decir, entre el Permian y Brasil, hacia 2022 y 2023 esperamos que nos den entre 1.000 y 1.200 millones de dólares de ebitda.



Van a ser superpositivos desde el punto de vista de generación de valor. Para 2027, por fuera de Colombia podríamos tener entre 120.000 y 140.000 barriles, frente a 20.000 barriles de hoy.



¿Cómo es el plan para la delimitar el gran hallazgo en la provincia gasífera?

​

El estudio de sísmica 3D arrancó la semana pasada en la provincia gasífera. Esa mejor visualización del subsuelo nos permite planear los pozos que vienen, que serán de delimitación y posteriormente de producción. Eso va a tomar un tiempo. En paralelo, estamos en todo el proceso para traer socios que tengan capacidad tecnológica y un reconocimiento operativo en proyectos de esta naturaleza.

¿En qué fase va el plan para conectar la refinería de Cartagena con las unidades originales?

​

El proyecto puede estar en alrededor de 150 millones de dólares, y de esto invertiremos 85 millones el próximo año.



Estamos en el proceso de terminar las ingenierías detalladas y arrancaremos próximamente la compra de algunos equipos. Hay algunos en perfectas condiciones, pero hay que hacer un trabajo de reacondicionamiento. Hacia finales de 2022 esperamos tener estos equipos en operación, algo importante porque la capacidad pasará de 150.000 a 200.000 barriles.

¿De dónde más van a arañar para lograr los $ 1,6 billones en ahorros?

​

Desde que comenzamos el plan de transformación, todos los años hemos podido entregar un poco más de lo que pensamos que era posible. Estamos supercomprometidos con la transformación digital, y eso nos permite tener información en tiempo real, análisis de esa información, toma de decisiones más ágil, y estamos invirtiendo 126 millones de dólares en el 2020, en todas las áreas. Es un tema de transformación digital muy potente y nos permite pensar que esas eficiencias son viables.



¿Cómo estará divida la inversión por segmentos en el 2020?

​

El 80 por ciento va a exploración y producción; el 18 por ciento, a refinación y transporte, y el resto, a áreas del corporativo, en las que tenemos que hacer algunas inversiones.



¿Qué tipo de inversiones se verán en los pilotos de no convencionales?

​

Este año dijimos que serían 500 millones de dólares, pero estamos viendo ya unos 140 millones de dólares en algunas áreas puntuales. En su momento lo iremos decantando y contando.

​

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

SUBEDITOR DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Twitter: @omarahu