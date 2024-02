Resiliencia en la economía mundial: entre la incertidumbre y el apocalipsis / Análisis

Hace algo más de dos semanas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) entregó su más reciente ejercicio de proyecciones, cuyo veredicto, a primera vista, es alentador. El motivo es que el crecimiento económico mundial ha probado ser mucho más resiliente de lo que parecía unos meses atrás, con lo cual el pronóstico para 2024 ahora es de 3,1 por ciento, dos décimas por encima de alo calculado por la misma entidad en octubre.



Vea también: Por qué hay revuelo por intervención del Gobierno en el presupuesto del 2024 / Análisis

A su vez, el ritmo de la inflación ha caído con más velocidad que la esperada, lo cual aleja la probabilidad de nuevos reajustes a las tasas de interés que actúan como un lastre sobre el consumo y la inversión. De hecho, los mercados hablan de eventuales recortes que han impulsado las cotizaciones accionarias en las principales bolsas de valores.



Aún así, el organismo multilateral señaló que la dinámica prevista todavía se encuentra por debajo del promedio registrado entre 2000 y 2019, antes de la aparición de la pandemia. En otras palabras, una cosa es que el espectro de un mal escenario no se haya concretado y otra que haya un auge en marcha.



Por tal razón, el FMI volvió a hacer un llamado a la prudencia, en especial porque los niveles de deuda son elevados y su costo ha subido. Por ejemplo, en los países de menor desarrollo relativo el pago de intereses representa el 13 por ciento de los ingresos gubernamentales, una proporción que duplica la de hace 15 años.



Más inquietante, sin duda, es el mensaje de que los riesgos geopolíticos están al alza.

La situación en el Medio Oriente es de una gran tensión, pues pueden abrirse nuevos escenarios de conflicto que involucren directamente a Irán. Dado que desde esa zona se exporta el 35 por ciento del petróleo y el 14 por ciento de gas natural que usa el planeta, cualquier trastorno en el suministro de hidrocarburos podría alterar el panorama en forma significativa.



Vea también: ¿Precaución o suspensión? Decretos que preocupan al sector minero / Análisis



Hay motivos adicionales de inquietud. A mediados de diciembre estuvo en Medellín la número dos del Fondo Monetario, Gita Gopinath, con el fin de participar en el congreso mundial de la Asociación Económica Internacional que convoca a los más destacados exponentes del gremio de los economistas.



Invitada a un segmento organizado por el Fondo Latinoamericano de Reservas, la académica nacida en India hizo una presentación sobre la posibilidad de que ya haya comenzado una segunda Guerra Fría. En sus palabras abogó por la necesidad de preservar la cooperación global, en medio de una notoria fragmentación que hace el futuro más riesgoso.

Cualquier parecido...

La visión de que la humanidad está en proceso de recorrer un camino parecido al que hace unas décadas casi la lleva al desastre requiere ser tomada en serio. Los historiadores ven grandes similitudes entre la época actual y la que sucedió a la Segunda Guerra Mundial, hasta el derrumbe de la Unión Soviética a finales de los años ochenta del siglo pasado.



Fue el novelista George Orwell quien acuñó en 1945 el término ‘guerra fría’ para describir la hostilidad entre las potencias que seguirían a la derrota del nazismo. En lugar de un conflicto abierto, los años siguientes verían una carrera armamentista que derivó en un arsenal nuclear, con un poder suficiente para que cada lado acabara con su adversario.

Facebook Twitter Linkedin

Crisis humanitarias como la que ha venido ocurriendo en la Franja de Gaza tienen implicaciones en la economía global. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

Ante la perspectiva de un apocalipsis, el bloque comunista y Occidente optaron por contenerse e intervenir –directa o indirectamente– en otros lugares. La península de Corea fue el primer escenario en el cual cada lado apoyó a un bando local, a veces con armas o respaldo logístico y otras con soldados de varias latitudes. Tales enfrentamientos continuaron en Asia, África o la propia América Latina. Quizás el momento más crítico de todos fue el de la crisis de los misiles en Cuba en 1962, cuando el entonces presidente John Kennedy impuso un bloqueo marítimo, al igual que un ultimátum para desmontar las baterías soviéticas en la isla.



Vea también: Sin contar pandemia, crecimiento del 0,6 % en el PIB de 2023 es el más bajo desde 1999





Ahora los paralelos comienzan a aparecer. Para el escocés Niall Ferguson, considerado uno de los historiadores más brillantes del momento, la segunda Guerra Fría ya comenzó e involucra a China y Estados Unidos, al igual que a sus respectivos aliados. A su vez, Hal Brands viene de publicar un texto en la revista Foreign Affairs en la que afirma que lo que era impensable es ahora factible: una conflagración de grandes proporciones.



Bajo esa perspectiva, una confrontación equivalente a la de Corea es la que sucede desde hace dos años en Ucrania. Detrás de la ambición expansionista de Vladimir Putin estaría Pekín que apoya a Moscú con equipo –directamente o a través de Corea del Norte– y que le compra el petróleo sujeto a sanciones.



A su vez, los países que integran la Alianza del Atlántico Norte han suministrado miles de millones de dólares en respaldo militar al ejército ucraniano, junto con fondos para que el gobierno comandado por Volodimir Zelenski opere. Más allá del heroísmo de miles que se han sacrificado en defensa de su territorio, sin el respaldo de Occidente la batalla se habría dirimido hace rato.



No obstante, la entrega de municiones, misiles y vehículos de combate a Kiev no solo encuentra grandes obstáculos, como pasa ahora con el Congreso estadounidense, sino que ha reducido en forma importante los inventarios de armamento a ambos lados del Atlántico. Y aunque hay intentos en marcha para reponer lo gastado, ese proceso se demora.



Tras los ataques de Hamás y la respuesta israelí las cosas se complican todavía más. Aparte de lo que sucede en la Franja de Gaza, cada potencia está metida en el Medio Oriente de una manera u otra, por lo cual este es otro frente difícil, exigiéndole a Estados Unidos aumentar su presencia en el área. Varios analistas sostienen que tal situación le haría más fácil a China cumplir con su objetivo de anexar a Taiwán, a la que considera parte integral de su territorio. Xi Jinping ha sido explícito frente a la meta de controlar la isla de 22 millones de habitantes en un futuro no muy lejano. La reciente elección de un presidente que representa el ala más lejana de Pekín podría convertirse en un pretexto para imponer un bloqueo naval, al que eventualmente le seguiría una invasión.

Facebook Twitter Linkedin

Vista de la destrucción tras un ataque ruso en Odesa (Ucrania). Las confrontaciones bélicas en esa región del mundo también tienen incidencia en la economía global. Foto: Oleksandr GIMANOV / AFP

¿Cómo reaccionaría Washington en apoyo a Taipéi? ¿Qué pasaría si Donald Trump vuelve a la Casa Blanca y todo ocurre durante su mandato? Una respuesta firme implicaría enviar naves de guerra a miles de kilómetros de distancia y arriesgarse a un enfrentamiento directo con el Ejército Rojo. En el peor de los casos, comenzaría la Tercera Guerra Mundial, a menos que los estadounidenses opten por no involucrarse, lo cual sería visto como señal del declive definitivo de la potencia dominante desde hace algo menos de un siglo.



Pero aun si esa visión apocalíptica no acaba sucediendo, los analistas sostienen que la globalización ya terminó y que ahora hay una realidad multipolar, lo cual hace todo más inestable. En cuanto a las potencias, la lucha es también por la supremacía económica y tecnológica, algo que ya se nota en la realidad y compromete desde la prevalencia del dólar como moneda hasta la dominación del mercado de componentes claves.

Sumas y restas

De vuelta a lo que dice Gopinath, del FMI, es válido afirmar que las perspectivas de crecimiento mundial se han reducido debido a las tensiones y a las mayores barreras ahora presentes. Por ejemplo, las medidas en contra del libre flujo de bienes e inversiones se triplicaron entre 2019 y 2022 hasta llegar a cerca de 3.000.



Junto a esa situación, ha tenido lugar una reconformación profunda de las corrientes de productos. Para solo citar un ejemplo, China viene de ser remplazada por México como el principal socio comercial estadounidense y ha perdido una participación cercana a diez puntos porcentuales en las importaciones que hace el Tío Sam, frente a los niveles de 2016.



Aunque siempre se podrá disputar la caracterización hecha, el Fondo Monetario distingue dos bloques. En uno se encuentran Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y Nueva Zelanda; en el otro se incluyen China, Rusia, Bielorrusia, Mali, Nicaragua y Siria. Al resto de naciones se les da la categoría de “no alineada”, asimilable a cierta neutralidad.



Lo que se infiere de la nueva realidad es que esta viene acompañada de mayores costos y menos eficiencias, entre otras porque varios eslabones de las cadenas globales de valor se han roto. Según lo expresado por el Fondo Monetario, las restricciones al comercio disminuyen las economías de escala, al igual que las ganancias derivadas de la especialización o la competencia.



A la larga, la mezcla de obstáculos y barreras sobre los movimientos de artículos, capitales y personas hace más lento el avance de la innovación y empeora las tendencias demográficas. Ello trae secuelas en materia de precios o de cuellos de botella en la disponibilidad de insumos.



Como si eso no fuera suficiente, un mundo dislocado amenaza con hacer más lenta la transición hacia una economía más verde y sostenible. Ese es uno de los muchos terrenos en los cuales se volvería más difícil cooperar para atacar problemas que conciernen a la humanidad entera.



En medio de tal circunstancia, vale la pena anotar que la realidad global es, de todas maneras, muy distinta a la de hace tres cuartos de siglo. No solo hay más países en escena, sino que las economías emergentes generan una proporción mucho más elevada del producto interno bruto del planeta.



Así mismo, el comercio entre los que integran el grupo de los no alineados viene mostrando una mayor vitalidad en los últimos años. De llegar a aumentar todavía más las restricciones entre las potencias, aquí habría una válvula de escape.



Y si bien un escenario de más tensiones y divisiones no es deseable, porque actuaría como un lastre sobre el dinamismo económico, es importante subrayar que América Latina sufriría, pero mucho menos que otras regiones. Parte de la explicación recae en su abundancia de recursos naturales, pero también está el hecho de que mantiene buenas relaciones con cualquiera de los dos bloques.



Incluso si llega a darse un conflicto que no amenace la supervivencia del ser humano, Niall Ferguson cree que esta parte del mundo saldría relativamente indemne si sabe jugar sus cartas. Dentro de los riesgos que aparecen está que Venezuela o Nicaragua sean usados como peones en el ajedrez de la geopolítica, por parte de los antagonistas de Washington.



Sea como sea, el mensaje de fondo es que vale la pena tener los ojos abiertos y evaluar cómo responder si el ambiente en el planeta se deteriora. Dicha admonición es válida para toda la región, pero especialmente para Colombia, cuyos problemas internos la llevan a ignorar lo que pasa en otras latitudes.



Como en tantos temas pendientes, en este también hace falta construir las bases de una verdadera política de Estado que sea resultado del consenso y de la defensa de los intereses nacionales.



En últimas, de lo que se trata es de preservar el bienestar de la población, si el entorno internacional se deteriora gravemente. Suena descarnado, pero no está de más recordar aquel refrán de “soldado avisado no muere en guerra”.

Ricardo Ávila

Especial para EL TIEMPO