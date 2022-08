La economía colombiana mantuvo su senda de recuperación en el segundo trimestre del 2022 tras alcanzar un crecimiento anual del 12,6 por ciento, el cual ubica al país con el mejor desempeño económico entre un buen número de naciones que han dado a conocer el avance de su producto interno bruto (PIB) para este periodo del presente año.



Según lo revelado este martes por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el dato es cerca de 6 puntos porcentuales inferior al del segundo trimestre del 2021, pero 4 puntos por encima del registrado en el primer trimestre del 2022.

Para los primeros seis meses del presente año, el crecimiento anual del PIB colombiano se situó en 10,6 por ciento, lo que deja ver la resiliencia de la economía del país, coinciden algunos analistas.



Colombia creció el doble de lo que lo hizo la economía de España (6,3 por ciento) y Portugal (6,9 por ciento), otras dos economías del planeta con fuertes dinámicas.

Países como China, Alemania y Estados Unidos lo hicieron al 0,4; 1,5 y 1,6 por ciento, respectivamente, esto es, casi cinco veces menos que el crecimiento de Colombia.

Julieth Solano, subdirectora general (e) del Dane, destacó que todos los sectores tuvieron contribuciones positivas frente al mismo periodo del 2021.



Pero los sectores que más aportaron al desempeño de la economía en ese periodo fueron el comercio (+4,4 puntos), la manufactura (+2,5 puntos), la administración pública (+1,6 puntos) y el entretenimiento (+1,2), que aportaron en conjunto 9,6 puntos porcentuales.

El comercio es uno de los sectores que más aportó al crecimiento.

Para José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, hay que tener en cuenta que el dato del PIB revelado por el Dane tiene un efecto estadístico importante porque se compara con un periodo muy malo del año pasado, cuando se presentó el paro nacional.



Sin embargo, dijo que el dato para el 2022 será bueno “entre el 6,5 y el 7 por ciento”.

De las 12 actividades que tiene en cuenta el Dane, las artísticas, de entretenimiento y recreación fueron las que más crecieron, 36,5 por ciento anual, seguidas por la de comercio y la industria manufacturera, con 23,3 y 20,3 por ciento, respectivamente.

La relevancia que tiene este sector para la economía nacional, así como el compromiso sostenido que continúa teniendo el empresariado por seguir trabajando por el desarrollo del país FACEBOOK

Para Sergio Olarte, economista principal del Scotiabank-Colpatria, el consumo ha sido clave en esta reactivación de la economía, el cual avanzó un 14 por ciento en el segundo trimestre del año. “Es la reactivación de muchos eventos como el Festival Vallenato, el Festival de Teatro, todo ese tipo de eventos que no solo hacen que la economía se reactive, sino también la hotelería y el turismo, los viajes y todo lo relacionado con ello puede ayudar a un crecimiento saludable”.



Aspecto en el que coincidió la funcionaria del ente estadístico, para quien “las promociones especiales, las vacaciones y la mayor disposición de los hogares a comprar han permitido este dinamismo”.



La rama de la industrias de manufacturas creció otro 20,3 por ciento debido a la buena dinámica de la elaboración de bebidas, fabricación de jabones o productos farmacéuticos, entre otros.

Frente a ese desempeño, Bruce Mac Master manifestó que un crecimiento semestral del 15,6 por ciento anual del sector manufacturero y una contribución de 1,9 puntos porcentuales a la variación general muestran “la relevancia que tiene este sector para la economía nacional, así como el compromiso sostenido que continúa teniendo el empresariado por seguir trabajando por el desarrollo del país”.



Es muy significativo que 11 de los 12 sectores de la actividad económica registren un crecimiento positivo, dijo por su parte Julián Domínguez, presidente de Confecámaras.



El directivo hizo un llamado para que se continúe trabajando en la generación de confianza entre el empresariado del país e insistió en que seguirán trabajando “como agencias de desarrollo productivo, que promueven el crecimiento del sector empresarial y el fortalecimiento de la competitividad regional; y creen en las empresas como el principal motor de desarrollo económico”.

Sectores como la industria manufacturera y metalmecánica han sido los que han logrado recuperar más empleos en las fases de reactivación económica.

Tareas necesarias para mantener la dinámica económica en 2022 y 2023

Analistas, empresarios y académicos coinciden en que en la segunda parte de 2022 es inevitable una desaceleración y se deben tomar medidas urgentes.



Por eso, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, señala que ante ese escenario no queda otro camino que avanzar de forma rápida y decidida en medidas que permitan impulsar la competitividad y la productividad, que son las fuentes primordiales de crecimiento de largo plazo.



Para Bruce Mac Master, presidente de la Andi, serán muy importantes las decisiones que tome el Gobierno para fortalecer la capacidad de defender y crear empleo.

María Claudia Lacouture, de AmCham, dice que se debe cuidar la sostenibilidad de la reactivación y controlar la inflación para tener un costo de vida aceptable.

Estos son los motores del repunte del PIB

Aunque 11 de las 12 actividades que el Dane tiene en cuenta para tomarle el pulso a la actividad económica colombiana registraron avances positivos en el segundo trimestre del año y cuatro de estas aportaron 9,6 puntos porcentuales al desempeño total del PIB en ese periodo (12,6 por ciento), ninguna la tiene fácil en una coyuntura de desaceleración como la prevista hacia adelante.



Por ejemplo, las actividades artísticas y de entretenimiento, las de mayor crecimiento en ese periodo (36,5 por ciento), podrían verse afectadas con la derogación de algunos beneficios a compañías audiovisuales que producen en el país con recursos extranjeros.



El sector comercio, que fue otro de los que más crecieron (23,3 por ciento), también se verá afectado con los cambios previstos en la tributaria, por la eliminación de varios beneficios.

La reforma tributaria mantiene a la expectativa al sector empresarial.

La industria creció 20,3 %

por la buena dinámica en la elaboración

de bebidas,

jabones y productos farmacéuticos, entre otros: Julieth Solano, subdirectora del Dane FACEBOOK

La eliminación de tarifas preferenciales se aplicarán, por ejemplo, a ciertos hoteles, parques temáticos, proyectos de ecoturismo o agroturismo, entre otros.



La rama de la industria de manufacturas creció otro 20,3 por ciento debido a la buena dinámica de la elaboración de bebidas, fabricación de jabones o productos farmacéuticos, entre otros.



Este es uno de los sectores más preocupados con la carga impositiva que se vendría con la iniciativa tributaria, pues está el impuesto a dividendos que puede alcanzar tasas del 39 por ciento, un impuesto al patrimonio sobre la inversión y las limitaciones de algunas exenciones. También se propuso un impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados, que golpearán las finanzas de las industrias.



Otros tributos que trae la reforma impactarán a aquellas industrias que utilicen combustibles fósiles.

Los empresarios dicen que la tributaria les costaría hasta unos 17 billones de pesos, pero el Gobierno señala que no serán más de 5 billones.



Para el sector financiero, que tuvo un repunte anual del 11,4 por ciento en el segundo trimestre, la reforma establece que la sobretasa para instituciones financieras de 3 puntos porcentuales que se tiene prevista actualmente hasta 2025 pase a ser permanente, lo cual les genera una tarifa total del 38 por ciento.



El proyecto también prevé que varios tratamientos especiales que desaparecerían incluyen los ingresos no gravados por ciertas ventas de acciones en bolsa y de capitalizaciones.



Para un sector como el de minas y energía, que no reportó crecimiento en este periodo, la preocupación es mayor, porque el proyecto que cursa en el Congreso plantea recaudar 7 billones anuales adicionales, a través de un impuesto a las exportaciones a materias primas como el petróleo, el carbón y el oro, así como la eliminación de la deducibilidad de las regalías del impuesto de renta.

Otros tratamientos especiales que desaparecerían incluyen los ingresos no gravados, costos y gastos relacionados con cultivos de café; exenciones de economía naranja, de desarrollo del campo y algunas rentas exentas asociadas a la vivienda de interés social y prioritario, entre otras.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS