Colombia va bien, pero preocupa economía global, advierte Moody’s

“Solo si la inversión en Colombia no se diera en las condiciones esperadas y si el consumo no reaccionara como debe, tendríamos que revisar nuestras cifras de crecimiento (de Colombia) a la baja”.



La advertencia la hizo Renzo Merino, analista de Riesgo soberano de Moody’s para Colombia, quien, junto con otros economistas de la calificadora, visitan el país justo cuando los mercados locales se sobreponen del duro rifirrafe por el crecimiento económico protagonizado por el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Sin restarle importancia a este hecho, Merino señaló que este no es un punto focal de las discusiones de la calificadora sobre el país, sobre el cual sí están viendo señales de recuperación –lo que le habría valido una mejora en su perspectiva de Negativa a Estable hace unos días– en la medida que no analizan periodos cortos sino escenarios más amplios para hacer sus recomendaciones.



Durante su presentación, ante cerca de un centenar de analistas colombianos, el experto recalcó que Colombia va bien, pero algunos países y la economía global no tanto, lo cual podría impactar de forma negativa.



En ese contexto, hizo un listado de retos que el Gobierno debe superar para lograr que su crecimiento no solo alcance en el corto plazo las metas previstas, sino que pueda llegar a su potencial que puede rondar el 3,5 por ciento.



EL TIEMPO habló con Merino sobre lo que ven en la calificadora respecto del acontecer económico del país.

'No nos enfocamos en un trimestre'

¿Qué lectura les da Moody’s a las recientes declaraciones del gerente del Emisor en las que mencionó un estancamiento de la economía colombiana?

​

Allí hay dos temas: en cuanto a los números (cifras de crecimiento de esa discusión) nosotros no nos enfocamos solo en un trimestre, tratamos de mirar más allá para ver un poco la tendencia no solo para este año, sino también para los siguientes.



En cuanto a los roles que pueden tener las diferentes autoridades de las instituciones macroeconómicas del país, creo que es importante resaltar que hasta cierto punto hay independencia de las funciones de la política monetaria y fiscal, y entendemos que esas opiniones pueden variar en distintas circunstancias. Eso también debería, en cierto modo, apoyar lo que es la política monetaria y cómo se posiciona esta en el país.

Desde luego, esto genera cierto ruido en el país, pero quizás no lo vemos al punto de que afecte la confianza de los consumidores o de los inversionistas, por el momento… Habrá que esperar cómo evoluciona (la discusión).



Usted menciona que Colombia va bien, que hay un escenario para que siga creciendo, pero los socios comerciales y el mundo en general no van tan bien, ¿qué puede pasar al país en ese contexto?

​

Nosotros resaltamos que, frente a lo que habíamos visto en los últimos años por el choque derivado de la caída en los precios del petróleo y el menor crecimiento, sí ha habido un cambio en la tendencia y que la economía debería empezar a mejorar. Es importante reconocer que, aunque está lejos el escenario, creemos que el país tendrá este año un crecimiento de más o menos 3,3 por ciento, pero creemos que hay más riesgos a la baja que al alza para ese pronóstico.

¿Cuáles son esos riesgos a la baja?

​

Por el lado doméstico, principalmente, si no se llegan a concretar las inversiones que nosotros estamos esperando que se hagan y que el consumo no mejore como debe.

Del lado externo es donde estamos viendo con mayor preocupación los riesgos. En definitiva si hay un estancamiento en el crecimiento global esto les pegaría a Colombia, a la región y al mundo, esa es una gran preocupación y estamos monitoreando de manera permanente a Colombia y a todos los soberanos que cubrimos.



Y, particularmente, ¿cree que la guerra comercial de Estados Unidos y China nos terminará afectando?

​

Qué tanto es una pregunta muy difícil. Pero más allá de eso, se verán ciertas dinámicas que cambiarán. Ahí hay oportunidades para ciertos países. Pero una guerra comercial entre estos dos países lo más probable es que tenga un efecto más negativo que positivo, sobre todo si es que hay un endurecimiento del crecimiento global.

Y cómo le pega esto a Colombia, en definitiva esta guerra incrementa la volatilidad en los mercados financieros y en el tipo de cambio y hace, también, que existan mayores fluctuaciones en el precio del petróleo. Esos son los principales canales que creemos que pueden afectar al país.

Y les preocupa también que la alta migración venezolana termine por afectar la dinámica del país...

​

No tenemos números específicos aún, pero creemos que en el corto plazo se presenta un cierto costo fiscal para el Gobierno y para el país, derivado del apoyo a esta población que llega, pero en el mediano y largo plazo hay cierto potencial positivo porque se incrementa la fuerza laboral y esto puede ser importante para el crecimiento potencial futuro. Hay que tener en cuenta que estas personas también necesitan consumir y eso en alguna medida terminará apoyando la actividad económica colombiana.



Usted habló de los retos que enfrenta Colombia, ¿en qué frente está?



Colombia podría tener mejor calificación si no tuviera retos como superar su debilidad institucional, donde es clave el control de la corrupción, la efectividad de la gobernanza y el fomento de sus políticas económicas. En Colombia el marco institucional es moderado, cambiarlo toma tiempo.



Otro reto que toca el perfil crediticio del país es la rigidez del tema fiscal que limita la capacidad del Gobierno para responder a un nuevo choque, si es que lo hubiese.

A esto se suma el hecho de contar con una estructura de sus gastos inflexible, lo que hace que, frente a un choque, su margen de ajuste sea poco y lo llevaría a sacrificar inversión social si esto llega a ocurrir.

Otras voces: 'Vemos un cambio importante en la banca’

El marco regulatorio, tanto de la banca como de la industria aseguradora; el respaldo gubernamental a las instituciones, así como la transformación tecnológica en que están embarcadas las entidades financieras del país, son parte de los elementos positivos que destaca la agencia calificadora de riesgos Moody’s del sector financiero colombiano.



Diego Kashiwakura, analista sénior de instituciones Financieras de Moody’s Investors Service, señaló que ese cambio en el entorno de esta industria, y el hecho de que se perciba un mayor apoyo gubernamental al sector, fue lo que permitió que la agencia cambiara de Negativa a Estable su perspectiva, en línea con lo que ya había pasado con la nota soberana del país.



El analista, quien está de visita en el país, dijo que ven con buenos ojos toda esta transformación que se adelanta en la banca colombiana, sobre la cual están seguros ya no hay vuelta atrás.

“Vemos una tendencia que no va a parar. Los bancos han invertido muy fuerte en digitalización y estamos seguros de que esto seguirá mejorando la eficiencia de los bancos. Además, creo que con las nuevas regulaciones y las condiciones del mercado, los bancos comenzarán a integrar algunos de estos desarrollos (fintech) en su estrategia de digitalización, lo cual ayuda a que tengan más canales de distribución para sus productos y que estos lleguen a más lugares y personas”.



Para el experto, sin embargo, hay algunos factores que les preocupan, como por ejemplo la alta concentración de activos que las entidades colombianas tienen en Centroamérica, lo cual los deja expuestos a los riesgos de esa región.



De igual forma, ve con preocupación que los riesgos de la cartera comercial estén concentrados en pocos conglomerados financieros, y si bien considera que con la nueva ley de conglomerados la supervisión de la industria será más dinámica, dijo que esperan resultados, porque aún está en fase de implementación.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS