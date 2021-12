Un mayor gasto de los hogares, el avance en los planes de vacunación, la reapertura de los sectores de la producción, la mayor movilidad de las personas y el repunte de algunas materias primas forman parte de la lista de factores que llevarán el crecimiento de la economía colombiana a niveles del 10 por ciento este año o, incluso, más allá.



(Lea también: Con un crecimiento de 9,7 % en 2021, Colombia alcanzaría cifra récord)

Si bien el inicio del año tuvo tropiezos importantes, como una tercera ola de covid-19 que amenazó con volver a las restricciones de movilidad del 2020 y un paro nacional mayo y junio) que se prolongó por más de dos meses, la economía del país fue ganando poco a poco mayor tracción, lo que llevó al Gobierno, al Banco de la República y a los analistas a revisar sus proyecciones acercándolas cada vez más a un histórico 10 por ciento.



(Le puede interesar, además: Nequi: ¿se podrá seguir usando gratis?)



Esta semana el turno le correspondió al Gobierno, que, luego de revisar las cifras que muestran el desempeño de la economía en sus distintos sectores, previó que el producto interno bruto (PIB) este año repuntará hasta el 9,7 por ciento, luego del descalabro del año pasado como consecuencia de la pandemia.

Obedece a elementos internos como el incremento de la movilidad a partir de la flexibilización de las medidas de contención desde mayo FACEBOOK

TWITTER

“El buen comportamiento de la demanda interna, el mayor optimismo que se refleja en los indicadores de confianza y la recuperación que está teniendo el empleo son los principales argumentos para aumentar la proyección de crecimiento para el cierre de este año”, precisó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.



Economistas de los centros de estudios económicos Fedesarrollo y Anif, del BBVA Research Colombia, de Corficolombiana y de Credicorp Capital, entre otros, coinciden en que este año el repunte de la economía será muy positivo y que para el 2022 el mismo no será tan dinámico y podría estar entre el 4 y el 5 por ciento.



Una de las grandes preocupaciones de los analistas gira en torno a la lenta recuperación del empleo, no obstante los esfuerzos de los empresarios, los alcances y efectos de la nueva variante del covid-19 (ómicron) en el mundo. Pero también está la capacidad del país para atraer nuevas y mayores inversiones, así como la coyuntura electoral del 2022, que lleva a que algunos inversionistas nacionales y externos prefieran actuar con cautela.



No obstante, el optimismo por una recuperación plena crece. Los economistas de Fedesarrollo elevaron hasta 9,5 por ciento su proyección de crecimiento económico para este año.



Ese nuevo aumento, dice Luis Fernando Mejía, su director, “obedece a elementos internos como el incremento de la movilidad a partir de la flexibilización de las medidas de contención desde mayo, la evolución del proceso de vacunación y el aumento en el gasto de los hogares”.



Y agrega que algunos factores externos también aportan a esa decisión, como el aumento de precios de las materias primas y una recuperación del crecimiento mundial “más rápida de lo esperado”.



En BBVA Research consideran que un factor clave en el cambio de su proyección de crecimiento es el mayor ritmo del consumo de los hogares, que ha llevado a las empresas a aumentar su capacidad de producción, sus inversiones y a reducir sus inventarios´, por lo que elevaron su proyección de crecimiento hasta el 9,2 por ciento este año, una diferencia de 1,7 puntos frente al pronóstico de julio.



“Parte del dinamismo de la economía, y en particular del consumo, se explica por el ahorro retenido en los momentos más fuertes del confinamiento, pero, en adelante, la recuperación de la demanda interna dependerá más de la dinámica de la economía liderada por las mejoras del mercado laboral y la mayor producción interna”, explicó Juana Téllez, economista jefe de BBVA Research para Colombia.



(En otras noticias: Crecimiento del PIB en el 2021, cada vez más cercano al 10 %)

Confianza internacional

Las perspectivas para los próximos meses siguen siendo sólidas, tal y como señalan indicadores adelantados como el gasto de los hogares FACEBOOK

TWITTER

También Credicorp Capital es optimista. Sus analistas elevaron su estimación del PIB en 1,5 puntos porcentuales hasta el 9,5 por ciento para este año.



“Las perspectivas para los próximos meses siguen siendo sólidas, tal y como señalan indicadores adelantados como el gasto de los hogares, la demanda de energía, los índices de confianza, la significativa desaceleración del contagio del covid-19 y el avanzado programa de vacunación”, dicen los economistas de la firma.



Advierten también que el sector minero-petrolero seguirá teniendo un mayor protagonismo en los próximos meses debido, entre otros, a la normalización de la producción local de crudo y carbón.



Standard & Poor’s y el Fondo Monetario Internacional (FMI) también han ajustado sus proyecciones, aunque no son tan optimistas como los analistas locales.



Por ejemplo, S&P cree ahora que el PIB colombiano repuntará este año 8 por ciento, desde su proyección anterior del 7 por ciento y destacó la rápida recuperación del país luego del paro nacional registrado.



Por su parte, el FMI ve que la economía del país alcance este año un repunte de hasta 7,6 por ciento, esto es, 2,5 puntos porcentuales más frente a su estimación anterior de 5,1 por ciento.



“Según nuestras proyecciones, la gran rama de comercio y la industria manufacturera serán las actividades económicas que más contribuirán al crecimiento del PIB de 2021”, señaló, José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda.



EL TIEMPO