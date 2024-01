¿De dónde vino el impulso que dio el agro a la actividad económica al cierre de 2023?

La actividad de la economía colombiana tuvo un giro inesperado en noviembre del año pasado, luego de tres meses consecutivos de caídas. Según lo reportado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), dicha actividad creció 2,3 por ciento anual, impulsada, principalmente, por el desempeño que mostró el sector agropecuario y la explotación de minas y canteras, que creció 8,4 por ciento, el más alto de todas las actividades para ese mes del año.



(Lea también: La actividad económica crece 2,3 % después de tres meses consecutivos a la baja)

La buena nueva la dio el Dane el jueves de esta semana, al revelar el desempeño que viene mostrando el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), el cual proporciona una medida de la evolución de la actividad económica del país en el corto plazo, y que da unas primeras señales del rumbo que puede tomar la economía colombiana en los próximos meses.



Después de las actividades agropecuarias y de explotación de minas y cantera, las segundas con mejor desempeño son las de Administración pública y defensa; educación, salud y las actividades de entretenimiento, entre otras, las cuales lo hicieron a un ritmo del 6,9 por ciento, según el ente oficial.



(Le puede interesar, además: Las razones de S&P para cambiar a negativa la perspectiva de Colombia)

Facebook Twitter Linkedin

Cultivos de café. Foto: Diego Lozano. EL TIEMPO

Para Jorge Enrique Bedoya, Sociedad de Agricultores Colombianos (SAC) el hecho de que el Dane no haya publicado las cifras desagregadas del comportamiento de las actividades primarias en noviembre, genera un poco de duda frente a cuál fue el aporte de cada sector, es decir, qué tanto correspondió al agro y qué tanto es minería.



Sin embargo, detalla el vocero gremial que datos recabados con los renglones agremiados, que ha presentado incrementos importantes desde noviembre del 2023, pueden dar una idea de ese impulso del sector.



Bedoya se refirió, especialmente, al pollo, el cerdo y el café, solo por mencionar tres actividades claves, que reportaron crecimientos por encima del 7 por ciento.

Hay un alto grado de incertidumbre debido al fenómeno del Niño y su impacto en el clima FACEBOOK

TWITTER

"Eso parte de una lógica y es que cuando ya se está en la recta final del año, donde diciembre es un mes donde se dispara el consumo de alimentos, la producción que sale en noviembre ya incluye ese mayor consumo de fin de año por las festividades, lo que es muy favorable para todo el sector", explica el presidente de la SAC.



Advierte, no obstante, que eso también va de la mano de los cultivos y de los ciclos de producción y el 2023, a diferencia del año anterior, se ha visto una reducción de costos de fertilizantes y otros insumos, lo cual pudo contribuir a mejorar la dinámica del sector agropecuario.



Ya de cara al 2024, Bedoya sostiene que hay un alto grado de incertidumbre debido al fenómeno del Niño y su impacto en el clima, por las heladas, los incendios, las altas temperaturas, frente a lo cual los productores podrían tomar decisiones de no sembrar, para no arriesgar sus cosechas en esta coyuntura, en algunas zonas del país y para algunos cultivos de ciclo corto.



Y agrega el experto que otro tema clave es el tema de los consumidores y si bien el tema del empleo y el mercado laboral no favorece, no hay una reactivación económica clara, pues la demanda tampoco despegará.

Aporte de la ganadería

Parte de la explicación del impulso del sector agropecuario a la mejor actividad económica de noviembre tiene que ver con el renglón de la ganadería, que también ha hecho un gran aporte a ese comportamiento, según voceros del sector.

Facebook Twitter Linkedin

Se dejaron de exportar animales a Medio Oriente. Foto: iStock

José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), señala que por razones ajenas al sector se dejaron de exportar animales a Medio Oriente e incluso la tasa de cambio tuvo un impacto en las exportaciones de carne; sin embargo, noviembre y diciembre se han reactivado esas ventas, con lo cual aspiran que este año en el que se tienen grandes expectativas por el mercado de China se pueda mantener una buena dinámica exportadora.



En ese sentido, creen que la actividad del sector ganadero pueden ser uno de los grandes jalonadores de la actividad y que, al mismo tiempo, permita hacer inversiones para mejorar los temas productivos internos.



El vocero gremial también destaca que hay un gran interés de abrir el mercado norteamericano, este es uno de los retos hacia adelante, así como conquistar el mexicano, cuya balanza comercial del país es muy desequilibrada desde cuando se firmó el G-3 hace cerca de tres décadas y en consecuencia cree que el país merece tener unas oportunidades comerciales en el país azteca.



"Esta oportunidad nos abre un gran espacio en Centroamérica. Colombia se convertirá lentamente en el mayor exportador de carne de la cuenta del Caribe", precisó Lafaurie.