Siete dudas sobre los récords que está batiendo el dólar en Colombia

El precio del dólar durante esta semana les puso adrenalina a los mercados. La divisa se llegó a negociar por encima de la inquietante cifra de los 3.500 pesos, lo que hizo que marcara máximos históricos y generara un listado de inquietudes entre los ciudadanos.

Más aún, si el comportamiento del dólar ha demostrado que está al vaivén de los acontecimientos globales, en la semana que viene habrá varias decisiones que pueden continuar alterando el precio de la divisa. Inclusive, algunos analistas estiman que podría llegar a cifras mayores en el corto plazo, de hasta 3.800 pesos, teniendo en cuenta que, según recuerdan los analistas del Banco de Bogotá, “se conocerán las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que le imprimiría volatilidad a la tasa de cambio, por la expectativa en el mercado del sesgo de política monetaria que pueda generar el documento”.



También está en el horizonte el fantasma del 'brexit', ante la inminente salida de Reino Unido de la Unión Europea, prevista para el 31 de octubre.



En el entorno local, tras una devaluación del peso de 7,5 por ciento, que para algunos analistas podría presionar la inflación al alza, las recientes declaraciones de varios integrantes de la junta directiva del Banco de la República dejaron ver que no están contemplando medidas de intervención del peso, pues no ven señales que indiquen que la depreciación se traslade a los precios del consumidor.



En ese contexto, el dólar está despertando todo tipo de inquietudes entre los ciudadanos. He aquí lo que más se preguntan.

1. ¿Cómo se calcula el precio?

Durante cada jornada de negociación en el mercado interbancario, desde las 8 de la mañana hasta la una de la tarde, se realizan muchas transacciones en las que se encuentran los precios aceptados por compradores y vendedores. Al final de la jornada se tiene un promedio con base en el que se dice cuál es la tasa representativa del mercado del día siguiente.

2. ¿Por qué se dice que su valor alcanzó un nivel récord?

El precio promedio del miércoles 2 de octubre, y, por lo tanto, la tasa representativa del jueves 3, de 3.497 pesos, son los niveles más altos desde que en Colombia hay un mercado libre de divisas. De hecho, en lo que va de este año, ha habido cuatro récords. Los otros son los 3.491 pesos de la tasa representativa del miércoles; los 3.478 pesos del 29 de agosto, y los 3.459 pesos del 6 de agosto. Antes de este año, el récord anterior databa del 12 de febrero del 2016, cuando fueron 3.435 pesos.

3. ¿Por qué ha subido tanto este año?

Durante todo este año ha habido temores de que el crecimiento económico mundial se desacelere, y los datos, especialmente de Europa y China, han parecido confirmarlo. Eso lleva a que los inversionistas que están en mercados de todo el mundo salgan de inversiones en países emergentes, como Colombia, las cuales consideran más riesgosas, y las lleven a mercados menos riesgosos en economías avanzadas. Estados Unidos es uno de esos lugares y eso fortalece a la divisa de ese país.



Paralelamente, esta semana se vieron nuevos datos de Estados Unidos que muestran debilitamiento de su producción industrial. Eso llevó a los inversionistas internacionales a buscar refugio en euros y yenes. Estas decisiones hacen que el dólar baje en Europa y Japón, pero en países emergentes como Colombia sigue subiendo, pues los inversionistas que quieran remplazar posiciones en Colombia por otras en Europa o Asia, primero deben conseguir dólares que luego cambian por euros o yenes, y eso encarece el dólar en Colombia.

4. ¿Qué no influye?

En general, el fenómeno del dólar no responde a causas relacionadas con el comportamiento de la economía colombiana, aunque la gente crea lo contrario. Se trata de un encarecimiento generalizado del dólar en el mundo, especialmente en las llamadas economías emergentes, en la medida en que los inversionistas internacionales remplazan sus inversiones en estos países por otras en países en donde ven menos riesgos.

5. ¿Qué le saldrá más caro al consumidor?

Uno de los primeros impactos en el bolsillo de los viajeros o de los que hacen compras en línea con tarjetas de crédito a proveedores del exterior. Las liquidaciones de esa deuda son hechas a la cotización oficial, es decir, la que en esta semana estuvo cercana a los 3.500 pesos. Expertos en temas de consumo, como la firma Raddar, señalan que son muchos los productos de consumo habitual en las familias colombianas que pueden tener un incremento en el precio por cuenta del dólar, toda vez que, si bien se elaboran en el país, requieren materias primas importadas. Es el caso del pan (el trigo para la harina se importa), los pescados, los licores, el vino, los automóviles y la tecnología.

6. ¿Qué sectores se benefician?

Con el dólar caro ganan los exportadores, al recibir más pesos por cada dólar vendido al exterior. Textileros, industriales y empresarios que facturan en dólares pueden lograr mayores ingresos. Y para los cafeteros no solamente implica un beneficio sino que será la tabla de salvación para la cosecha que se inicia en octubre, porque más de 540.000 familias que derivan su sustento de este cultivo esperan que la devaluación les ayude a compensar el bajo precio mundial del grano.

7. ¿Seguirá la tendencia al alza?

Con el dólar nunca se sabe, dicen los expertos. Pero en consenso, los analistas creen que la tendencia alcista continuará en lo que queda del año. Eso sí, nadie le apuesta a un número en el mediano plazo, pues esta moneda, que tiene dominancia en el mundo, sube o baja ante cualquier fenómeno global.

Bien o mal para la economía

Para los economistas de Alianza Valores, una marcada devaluación del peso colombiano frente al dólar le puede generar un daño a la economía, no tanto en el 2019, sino en el 2020, pese a que no se puede desconocer que hay muchos beneficiados, como los exportadores de café y otros productos. Es más, el Ministerio de Hacienda hizo cálculos al respecto y estableció que por cada 100 pesos de devaluación, por encima de lo que esperaba el país (tasa de cambio de $ 3.250), implica más o menos un billón más de ingresos fiscales. Sin embargo, así como se generan más dineros públicos por cuenta de las regalías y los ingresos de Ecopetrol también sube la deuda en dólares del país.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS

EL TIEMPO