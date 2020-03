Subasta de Electricaribe se queda sin dos pretendientes

Luego de más de tres años de intervención, período en el que los indicadores de servicio y pérdidas de energía en el mercado eléctrico de la región Caribe siguieron empeorando, para este viernes el Gobierno tiene previsto realizar el cierre de la subasta para la búsqueda de inversionistas de los mercados de Electricaribe (Caribe Mar y Caribe Sol), tras un proceso muy hermético.

Pero, después de este espinoso camino, finalmente solo llegaría uno de los tres interesados que se conocieron, es decir, Empresas Públicas de Medellín (EPM), por el mercado Caribe Mar (Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar), toda vez que los otros dos que se postularon y estuvieron hasta último momento decidieron no presentar ofertas.



Por un lado, Celsia manifestó públicamente este martes que no presentó oferta porque, fundamentalmente, el gran esfuerzo de inversión en infraestructura y para mejorar los indicadores de servicio no se vería compensado en materia de rentabilidad.



La decisión se tomó luego de un análisis profundo que requirió varios meses de trabajo y la dedicación exclusiva de varios equipos de la organización.

Y, puntualmente, Celsia reveló que se pudo establecer que las variables con las que se ha configurado el negocio, el volumen estimado de inversión para actualizar y recuperar las redes, adicional a los sistemas de gestión, y en conjunto con las capacidades operacionales requeridas para dar una verdadera mejora en la calidad del servicio de energía no permitían superar los umbrales de rentabilidad que se estimaban necesarios para acometer esta importante transacción.



Pero, al igual que Celsia, la compañía Servigenerales, cuyo interés estaba en el mercado Caribe Sol (Atlántico, La Guajira y Magdalena), le confirmó a EL TIEMPO que tampoco presentó oferta al cierre del tiempo de recepción de sobres, el lunes pasado a las 6 de la tarde.



En otras palabras, según confirmaron fuentes enteradas, el único sobre que llegó fue el de EPM, al cual se le sumó el sobre con la valoración de los activos de la compañía, que realizó una firma de banca de inversión contratada por la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).

Honda preocupación

Además, según otras fuentes del sector, la fuerte trepada del dólar de los últimos días fue un factor nuevo que se sumó a las preocupaciones que hicieron aplazar el proceso hasta marzo.



Lo anterior porque no solo los posibles interesados en la subasta, sino el resto de compañías de distribución de energía, están revisando la situación a la luz de los expedientes tarifarios presentados a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), porque una parte importante de las inversiones se hacen en esa moneda.



Como se recuerda, hace unas semanas, EL TIEMPO reveló que entre las razones que hicieron postergar el proceso estuvieron las dudas sobre la titularidad de varios activos, acciones de tutela pendientes en instancias judiciales, interpuestas por el sindicato, y la regulación propuesta por la Creg, que plantea que las restricciones en el servicio las paguen los agentes que las generan, aspectos que nunca fueron resueltos del todo.



Es decir, si no ocurre nada extraordinario, este viernes se estaría realizando el evento público de adjudicación, asignando Caribe Mar a EPM, mientras que Caribe Sol se declararía desierto.



Sobre este último, según fuentes consultadas, existe la posibilidad de que, ante el alto nivel de riesgo que ven los inversionistas, el Gobierno, con la empresa intervenida o nacionalizada, convoque a las firmas que participaron en la subasta, para que hagan propuestas de operación, cobrando una tarifa, y las inversiones seguirían a cargo del Gobierno.

El mecanismo ya opera con el Chocó con Dispac, empresa del Gobierno que tiene un contrato de concesión con Proing, de Cali, y en el Cauca, que opera la Compañía Energética de Occidente.



En cuanto a la participación de EPM, el guiño que habría definido su participación fue, de acuerdo con los consultados, el aval fiscal que le dio el Gobierno a la tercera línea del metro de Medellín, el lunes pasado.



Si EPM asume la operación de Caribe Mar, las cifras de la Superintendencia de Servicios Públicos mostrarían que en calidad de servicio hay un gran reto. Mientras que su indicador de número de cortes del servicio anual pasó de 33,41 veces en 2018 a 41,91 cortes en 2019, el de Electricaribe llegó a 95,67 veces a octubre del año pasado, según el informe de la agente especial.



En cuanto a duración de los cortes, EPM tuvo 14,64 horas y 13,85 horas anuales en 2018 y 2019, mientras que en 2018 Electricaribe sumó 79,8 horas a octubre, y 94,8 horas en 10 meses de 2019.

La Contraloría inició auditoría

El contralor delegado para Minas y Energía, Ricardo Rodríguez Yee, dijo que desde el 17 de febrero se inició una auditoría de cumplimiento a la empresa Electricaribe, a fin de evaluar el cumplimiento de las obligaciones del agente especial.



“Se ha previsto inicialmente concluirlo en el mes de junio. La verificación cubrirá las vigencias 2018 y 2019”, afirmó.



Y agregó que en la revisión se ha conferido especial énfasis al proceso de la vinculación del nuevo operador como solución definitiva, analizando el diseño del mecanismo de subasta definido. Además, un aspecto clave es la evaluación del cumplimiento y la gestión fiscal del agente interventor en la ejecución de los recursos avalados en los documentos Conpes 3910, 3933 y 3966.

