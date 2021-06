Dos clientes internacionales suspenderán el uso de café colombiano

Los bloqueos en las vías de las últimas semanas tienen en jaque al sector caficultor. Debido a la imposibilidad de sacar el grano por el puerto de Buenaventura se generaron retrasos en los envíos internacionales de café y ya se han empezado a perder los primeros clientes de Estados Unidos.



El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, aseguró que la semana pasada un par de clientes informó que suspenderán el uso de café colombiano debido a los retrasos e incumplimientos.



“Lo advertimos desde el día uno de los bloqueos: están destruyendo lo que costó años construir”, sentenció Vélez a través de su cuenta de Twitter.



Hay que recordar que solo en mayo se dejó de exportar el equivalente a 1.640 tractomulas o algo más de 800.000 sacos de 60 kg. Lo poco que se consiguió sacar fue por la Costa Atlántica puesto que por Buenaventura solo llegó un camión. Esto supone que los cafeteros dejaron de recibir en un mes unos 210 millones de dólares.



Según explicó el presidente de Asoexport, Gustavo Gómez, los consumidores siguen tomando café y los tostadores tienen que mirar cómo van a suplir esa demanda.



“Primero porque no hay inventarios de café colombiano en el exterior y, segundo, porque no pueden dejar esa estantería vacía. Ahí otros de Centroamérica o Suramérica podrían ser un reemplazo, pero no de la misma calidad”, indicó.

