Fue tan solo una coincidencia, propia de los caprichos del calendario. Justo en la misma semana en que el Dane anunció que el producto interno bruto (PIB) de Colombia registró una expansión del 10,6 por ciento en 2021 –la cifra más alta desde cuando se llevan estadísticas–, la firma Invamer dio a conocer un sondeo según el cual el estado de la economía es considerado por los ciudadanos de las cinco urbes más grandes como el principal problema nacional, por encima de la corrupción o la inseguridad.



(Le puede interesar: Los riesgos que ve el recién creado Comité Autónomo de la Regla Fiscal).



En medio del complejo clima de opinión actual, no faltaron los comentarios sobre la presencia de dos fotografías aparentemente irreconciliables.

Junto a la euforia de los pronunciamientos oficiales aparecieron las advertencias sobre un pesimismo cada vez mayor que se extiende a un amplio número de temas, el cual cobra más relevancia dada la coyuntura electoral.



¿Son válidos ambos registros? La respuesta de los expertos en estos asuntos es que sí. De hecho, hay una conexión más evidente de lo que parece entre los datos relativos al crecimiento y la percepción sobre el estado de cosas.



No obstante, resulta tentador simplificar el diagnóstico. A raíz de lo sucedido, varios observadores volvieron a reeditar lo expresado en la década de los años ochenta del siglo pasado por el desaparecido Fabio Echeverri, cuando era presidente de la Andi: “La economía va bien, pero el país va mal”.

Con más impulso

Con más impulsoMás allá de lo impactante que suena, desempolvar la conocida frase desconoce lo ocurrido en tiempos recientes. Basta con recordar que las restricciones adoptadas a partir de marzo de 2020 para contener el avance de la pandemia tuvieron un costo enorme en varios frentes, incluyendo el económico.



La suma de cuarentenas obligatorias, cierre de actividades y confinamientos voluntarios llevaron a una contracción inédita en el PIB, que ese año se redujo en un 7 por ciento. Con la reapertura gradual, el viento a favor empezó a soplar, ayudado por la demanda interna.



(Además: La dura radiografía detrás del disparo en el precio de la papa en el país).



Aunque una mejoría estaba prevista, la reactivación acabó siendo mucho más vigorosa de lo que pensaban los especialistas. A medida que avanzó 2021, los pronósticos sobre Colombia comenzaron a subir, muy por encima del promedio de América Latina.



De hecho, mientras la región todavía no alcanza los volúmenes de producción que tenía cuando apareció el covid-19, en nuestro caso eso ocurrió en septiembre pasado. El gasto de consumo final de los hogares, que experimentó un salto anual superior al 14 por ciento en términos reales, acabaría siendo la variable determinante.



Es innegable que una proporción importante de lo sucedido corresponde a lo que se conoce como ‘efecto rebote’. Aun así, factores como el mayor ingreso de los cafeteros, la llegada récord de remesas del exterior o las políticas gubernamentales influyeron positivamente para que la maquinaria productiva se moviera más rápido.

"Varios observadores volvieron a reeditar lo expresado en la década de los ochenta por el desaparecido Fabio Echeverri, cuando era presidente de la Andi: 'La economía va bien, pero el país va mal' ". FACEBOOK

TWITTER

Lo conseguido no desconoce que el coronavirus causó grandes estragos. Tal como dijo el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, hay una brecha frente al nivel tendencial, pues la economía es 4 por ciento más pequeña –en unos 47 billones de pesos– de lo que habría sido en caso de no presentarse la emergencia sanitaria. En comparación con 2019, el PIB ahora es apenas un 3 por ciento más elevado.



En tal sentido, el mensaje de que el país está boyante es equivocado. Una cosa es que salir del bache nos haya tomado menos tiempo que a los demás –con la única excepción de Chile en América Latina–, y otra es que los problemas estén superados del todo. Para usar la expresión médica, salimos de cuidados intensivos, pero aún permanecemos bajo observación.



Un tema que sigue siendo un desafío mayúsculo es el del empleo. De acuerdo con el Dane, la población ocupada en diciembre pasado era inferior en casi 1,2 millones de personas a la de dos años atrás, y ese guarismo no tiene en cuenta que en los últimos 24 meses entró más gente al mercado laboral.



Y a lo anterior se suma otro dolor de cabeza: la inflación. El salto cercano al 7 por ciento anual en la canasta familiar al cierre de enero golpea el poder adquisitivo de la gente y más todavía a la de menores recursos, que le dedican una mayor proporción de su ingreso a la compra de comida, pues los alimentos han subido 20 por ciento.



“Para los colombianos que no han podido conseguir trabajo o cuya situación se deterioró y registran el costo de vida al alza, un crecimiento económico superior al 10 por ciento realmente les dice muy poco”, anota el presidente de Anif, Mauricio Santamaría. “Además, ver que a otros les va mejor aumenta la sensación de frustración en una sociedad en donde la aguda desigualdad ya era un problema”, agrega.

La mirada del vaso

Es en ese contexto que hay que entender los resultados de la encuesta de Invamer. Para el 88 por ciento de los interrogados, la economía está empeorando, pero esa calificación está directamente influenciada por la apreciación sobre el desempleo y el comportamiento de los precios, que reciben notas aún más bajas.



(También: El mayor consumo de los hogares impulsó el alza del 10,6 % del PIB en 2021).



En cuanto al clima de negativismo que impera en el país (85 por ciento cree que las cosas van por mal camino, según el mismo sondeo), los que saben del asunto tienen varias explicaciones.



Leonardo García, de la firma Speak, habla de la “disonancia de la sociedad colombiana: por un lado, el país más feliz del mundo, de acuerdo con una encuesta internacional de Gallup, junto a elevados niveles de violencia y pobreza”.



Para el experto, “dos hechos que parecen contradictorios, alto crecimiento y pesimismo, conviven en un mismo escenario o hacen parte de una misma realidad”. Y añade: “El pesimismo colectivo es una característica del imaginario nacional, como lo es también la certidumbre optimista individual o familiar que muestran distintos indicadores”.



Por su parte, César Caballero, de Cifras y Conceptos, tiene la hipótesis de que no hay una, sino cuatro Colombias: una formal, moderna, competitiva y altamente productiva, concentrada en algunas ciudades; otra estatal, muy asociada a los gobiernos regionales y locales; una tercera es la informal, la más grande, presente en zonas rurales y dominante en las capitales, y la última, la ilegal, que mueve mucho dinero, pero no ocupa un volumen grande de gente y tiene vínculos de comunicación muy disruptivos con las otras tres.



De acuerdo con el analista, “lo que hoy sucede es que la economía informal no se está recuperando al ritmo de las otras y, como es la de mayor generación de empleo, el grueso de las personas no siente los beneficios del crecimiento del 10 por ciento”. Debido a ello, “los marginados se sienten en el baile de los que sobran, como en la canción chilena, lo cual hace aflorar hasta la rabia”, dice.



Junto a lo anterior, el desprestigio de las instituciones es inmenso y la confianza en los gobernantes viene en declive, en un país que hace rato dejó de ver el vaso medio lleno. Y esa percepción negativa no solo se expresa sobre la realidad nacional, sino también en el ámbito municipal, siendo Bogotá la ciudad en donde los pesimistas están por encima del promedio.

Lecciones inmediatas

Los elementos citados deberían sonar como un campanazo de alerta que debería ser escuchado por la clase dirigente. Para comenzar, es claro que no basta con que la economía avance si la evidencia muestra que la prosperidad solo beneficia a unos y no a todos.



De tal manera, y como reza la expresión, el crecimiento es una condición necesaria pero no suficiente. Obviamente, sería mucho más grave solucionar las dificultades en medio del estancamiento, pero hay que ir más allá de la expansión del producto interno.



(Continúe leyendo: En enero, récord mensual de recaudo de impuestos).



En tal sentido, el empleo sigue siendo una asignatura pendiente. Los llamados a implementar políticas de choque para apoyar a segmentos específicos como los jóvenes han encontrado poco eco, más allá de que los programas asistenciales traten de aliviar la situación de muchos.



El riesgo es que la falta de respuestas perpetúe la existencia de los ninis, aquellos que ni estudian ni trabajan, que hoy suman varios millones. No ver salidas en el futuro es el caldo de cultivo de tensiones sociales que afloran con mayor frecuencia y que ganarán fuerza en caso de que las demandas de mayores oportunidades no se atiendan.

"Es claro que no basta con que la economía avance si la evidencia muestra que la prosperidad solo beneficia a unos y no a todos". FACEBOOK

TWITTER

Tampoco se puede ignorar que las brechas de ingreso son mayores ahora. Si algo corroe la legitimidad del sistema capitalista, en donde este convive con la democracia, es la certeza de que los dados están cargados en favor de una minoría que acumula riquezas de manera desproporcionada, mientras que los demás quedan abandonados a su suerte.



Para Colombia, el desafío es todavía más urgente. Fuera de que ocupamos uno de los peores puestos en materia de equidad en las clasificaciones globales, la pandemia ahondó las diferencias.



Pese a lo alarmante del diagnóstico, el interés a la hora de hacer reformas es bajo, quizá porque no hay confianza en que lo que se propone responda al interés general.

No menos complejo es el desafío de inspirar esperanza en una opinión en la cual males como la inseguridad y la corrupción actúan como un lastre sobre el ánimo colectivo. Pescar en el río revuelto del descontento es fácil y más en épocas en las cuales el populismo corre desbocado a lo largo y ancho de América Latina.



Múltiples estudios confirman el costo de los círculos viciosos. Si las expectativas son bajas, el ánimo de emprender e invertir es mucho menor, con lo cual se crean las condiciones para que las predicciones catastróficas se cumplan.



(Le recomendamos: Los cinco pilares de la reforma pensional que propone Asofondos).



Sin desconocer que en muchas áreas se requieren cirugías de fondo, quienes prometen un mejor mañana están obligados a afinar su discurso y mostrar las salidas. La narrativa imperante, según la cual nada de lo conseguido en el pasado es rescatable, amenaza con propiciar quiebres que, más que giros, acaban siendo saltos al vacío.



Tales consideraciones coinciden con una carrera presidencial que todavía genera apatía en los votantes. Sin duda el grupo de aspirantes es aún demasiado numeroso, por lo que habrá que esperar hasta el 14 de marzo –una vez se conozca el resultado de las consultas– a ver si los nombres que queden para la primera vuelta logran atraer a los colombianos con iniciativas razonables y responsables, que le devuelvan a tantos la credibilidad perdida.



Y aunque no todo depende del sucesor de Iván Duque, el liderazgo apropiado en la Casa de Nariño es definitivo para que el pesimismo que hoy impera empiece a dar marcha atrás. De lo contrario, el mal ambiente acabará afectando a una economía que, dadas la circunstancias, va bien, pero a la cual le resulta indispensable –para seguir así– que el país logre enrutarse por el buen camino.

RICARDO ÁVILA PINTO

ANALISTA SÉNIOR

PARA EL TIEMPO

En Twitter: @ravilapinto

Encuentre también en Economía y Negocios:

Colombia: Un destino ideal para la inversión extranjera

Economista de Harvard revela cómo ahorrar dinero con esta sencilla fórmula