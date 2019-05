Trump amenaza con abrir nuevo capítulo en guerra comercial con China

La posición de China frente a la nueva amenaza de un apretón arancelario por parte del presidente de Estados Unidos Donald Trump, aunque impacta las bolsas asiáticas y europeas en este lunes, no motivó un contraataque por parte del país asiático.



Las amenazas de Trump, anunciadas el viernes pasado, de subir aranceles a productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares, fue para China como recibir la bofetada y poner la otra mejilla.

En esta ocasión, no respondió con la misma moneda (anunciar represalias). China se limitó a confirmar que una delegación viajará próximamente a Estados Unidos para continuar con las negociaciones, aunque no quiso especificar cuándo.



Ni el Ministerio de Comercio anunció nuevos aranceles ni hubo respuesta contundente por parte del Gobierno de Xi Jinping: la reacción de China al arrebato de Trump fue pausada y escueta.



Preguntado por los periodistas en la rueda de prensa diaria, el portavoz de Exteriores, Geng Shuang, afirmó que la delegación china "está preparando el viaje", aunque no precisó si este se llevará a cabo el próximo miércoles, como estaba previsto.



Tampoco afirmó que China vaya a contraatacar, como ha sucedido en ocasiones previas, cuando a cada imposición de aranceles estadounidenses le siguieron medidas similares por parte de Pekín bajo la premisa gubernamental de "responder con la misma fuerza y contundencia".

Ya les suena a amenazas sin realidades

"Esta situación de subida de aranceles por parte de Estados Unidos ha sucedido muchas veces antes", pero la posición de China "siempre ha sido clara", aunque "la de Estados Unidos no lo ha sido tanto", apuntó hoy Geng.



El portavoz se negó a responder a numerosas de las preguntas al respecto y se limitó a afirmar que espera que ambos países sigan trabajando juntos para un acuerdo "de beneficio mutuo" y "que vaya también en el interés de Estados Unidos y de la comunidad internacional".



Horas antes de las declaraciones de Geng, el diario independiente South China Morning Post y algunos otros medios económicos habían afirmado, citando fuentes oficiales, que China estaba estudiando retrasar o cancelar las negociaciones comerciales en las que iba a participar una delegación del país esta semana en Washington.



Todo ello después de que el presidente estadounidense anunciara el domingo, a través de un incendiario mensaje en la red social Twitter, que su país aumentará el próximo viernes del 10 % al 25 % los aranceles sobre China en bienes de importación al considerar que las negociaciones entre ambas potencias van demasiado lentas.

Esta situación de subida de aranceles por parte de Estados Unidos ha sucedido muchas veces antes FACEBOOK

TWITTER

Trump advirtió a finales del año pasado de que, si no alcanzaba un acuerdo con

China antes del 1 de marzo, subiría la tasa, pero finalmente optó por prorrogar este plazo para dar margen a las negociaciones.



Tras complicados meses de ataques mutuos, el pasado 1 de diciembre, en el marco de la cumbre del G-20 en Buenos Aires, Trump y el presidente chino, Xi Jinping, acordaron una tregua para tratar de solucionar la guerra arancelaria que comenzó hace ya un año.



La semana pasada se celebró en Pekín la última de las rondas de negociación, encabezada por el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, quien declaró que la cita había sido "muy productiva".



Todo parecía indicar que, tras el viaje a Washington de esta semana de la delegación china encabezada por el viceprimer ministro chino, Liu He, iba a poder firmarse un acuerdo definitivo. Sin embargo, el anuncio de Trump ha enturbiado las negociaciones y ha provocado también una debacle en los mercados de valores chinos, que se desplomaron este lunes.



Los índices bursátiles cayeron bruscamente en la China continental (Shanghái perdió el 5,58 % y Shenzhen el 7,56 %) y en Hong Kong (-2,9 %) , y el yuan, la moneda china, sufría a media tarde una caída de más del 0,40 % frente al dólar.

Los índices bursátiles cayeron en China continental (Shanghái perdió el 5,58 % y Shenzhen el 7,56 %) y en Hong Kong (-2,9 %) , y el yuan (moneda china), caía más del 0,40 % frente al dólar. FACEBOOK

TWITTER

Desde finales de febrero, el yuan se había mantenido casi sin cambios frente al dólar, debido a la especulación de que las dos economías más grandes del mundo se estaban acercando a un acuerdo comercial.



La moneda se ha convertido también en parte de las negociaciones después de que EEUU expresara su preocupación de que Pekín pudiese estar depreciando deliberadamente el yuan.



En los últimos meses, como parte de las negociaciones, Pekín ha adoptado medidas de buena voluntad, como la bajada de aranceles a los vehículos importados de EEUU, la reanudación de la compra de soja o la presentación de un proyecto de ley para prohibir la transferencia forzada de tecnología. Además, se ha dado prisa por aprobar una nueva ley de inversión extranjera, que debe aún concretarse, pero que va en la dirección de satisfacer las exigencias occidentales.

Viene la undécima ronda de negociaciones

La agenda para la que será la undécima ronda de negociaciones apuntaba que las reuniones arrancarían el 8 de mayo, jornada en la que se celebrará en Canadá la vista de extradición a EEUU de la directora financiera de la compañía china Huawei, Meng Wanzhou. Meng, que se encuentra en libertad bajo fianza, fue arrestada el 1 de diciembre de 2018 a petición de Estados Unidos cuando hacía escala en Vancouver y está acusada de fraude para violar las sanciones comerciales impuestas por Washington contra Irán.



Trump sugirió el pasado diciembre que usaría el caso de Meng como una herramienta en las negociaciones comerciales.



Con información de agencias (EFE y AFP)