Gremios invitan a bogotanos a donar sangre este jueves y viernes

La iniciativa “Comprometidos de Corazón”, liderada por Asocolflores y Fedecacao, entregará en Bogotá una flor y un chocolate a quienes se acerquen a los puntos que el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS) habilitará para recolectar sangre y ayudar a asegurar su suministro local y nacional.



Esta campaña cuenta con el apoyo de los ministerios de Agricultura y Comercio, ProColombia, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), que se unieron para promover la donación de sangre como una responsabilidad colectiva para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, Salud y Bienestar, mediante su suministro seguro y suficiente en el país.



Augusto Solano, presidente de Asocolflores, aseguró que “la sangre que recolecta el Instituto se distribuye principalmente en hospitales de Bogotá, que atienden a pacientes de las comunidades menos favorecidas, y en otras poblaciones del país que no cuentan con las condiciones para recolectarla o presentan permanente escasez en sus hospitales. Por ejemplo, Quibdó, Turbo o Inírida. Eso es asegurar la vida, la salud y el bienestar de Colombia y es obligación de todos apoyarlo”.



Por su parte, Eduard Baquero, presidente de Fedecacao, dijo que “el proceso de recolección de sangre del Instituto es referente nacional e internacional por sus altos estándares de calidad y garantiza la sangre más segura del país. Cumple con todos los protocolos necesarios para proteger a los donantes frente al covid. Así las cosas, no hay excusa suficiente para ignorar este llamado, recordemos que solo las sociedades que buscan el bien común podrán alcanzar su sostenibilidad”.



El director del Idcbis, Bernardo Camacho, recordó que “independiente de la necesidad de atención a quienes padecen covid-19, hay pacientes en diferentes condiciones clínicas como maternas, heridos, pacientes en cirugías, entre muchas más que necesitan atención y las necesidades de sangre son vitales para poderles brindar la atención necesaria en la red pública de hospitales de la ciudad”.



El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, afirmó que “esta es una época para estar unidos y pensar en el otro. Invito a todos los colombianos a sumarse a esta campaña, para que donemos sangre a las personas que lo necesitan y como incentivo recibirán productos del campo, en este caso flores y chocolates de cacao. Juntos por el Campo y por Colombia saldremos adelante”.



El ministro de Comercio Industria y Turismo, José Manuel Restrepo Abondano, invitó a los bogotanos a participar de esta iniciativa que no tiene objetivo diferente a ser solidarios con los colombianos. Una de las lecciones de este año ha sido la ratificación de nuestra capacidad de compartir con los demás. Lo hemos visto a todos los niveles, desde los gremios, las empresas y las organizaciones sociales. Aquí se abre un espacio para darle una ayuda a personas que tal vez no conozcamos, pero que siempre sabrán agradecer este gesto”.



"Hago un llamado a que todos los colombianos nos unamos a esta actividad como un acto de fraternidad para finalizar el año compartiendo una oportunidad de vida con los demás", manifestó Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

¿Dónde y cuándo donar?

Día y lugar de las jornadas de donación



Jueves, 10 de diciembre



CC Plaza Imperial, carrera 104 No. 148-07, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Carulla de la calle 85, ubicado en calle 85 con carrera 15, de 10:30 a.m. a 6:30 p.m.

Colsubsidio Ciudad Roma, ubicado en carrera 86 con calle 55-A sur, de 9:30 a.m. a 5:30 p.m.



Viernes 11 de diciembre



CC Tintal Plaza, avenida Ciudad de Cali con Américas, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Cafam Floresta, avenida 68 No. 90-88, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

