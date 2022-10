La lucha frontal de los bancos centrales, encabezados por la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), contra una inflación que no da tregua en el mundo, fenómeno influenciado por los rezagos de la escasez de productos a raíz de la crisis logística y acentuado por los duros efectos que le trajo la guerra entre Rusia y Ucrania al suministro de insumos agrícolas, ha llevado al dólar a una fuerte apreciación con respecto a las demás monedas del mundo.



A través del aumento de su tasa de interés, la Fed, el Banco Central Europeo (BCE) y la mayoría de autoridades monetarias de los países han buscado atajar la escalada de precios, generando temores crecientes de una recesión global, factores que han llevado a los inversionistas mundiales a buscar rentabilidad y seguridad para sus recursos en la principal economía del planeta.



Según explica el centro de estudios económicos Anif, el aumento de tasas de la Fed ha sido más pronunciado que el ajuste adoptado por el BCE, que solo inició sus ajustes de tasa en julio y lo ha hecho en una menor medida, situación que explica, en parte, la revaluación o fortalecimiento del dólar frente al euro, intercambio que alcanzó por primera vez la paridad e incluso por momentos registró superioridad del dólar.



“Tasas más altas en EE. UU. llevan a retornos más altos que en Europa, lo que lleva a inversionistas a preferir el dólar sobre el euro. El fenómeno no solo está presente en el tipo de cambio del euro, sino frente a todas las divisas del mundo”, explica Anif.



Pero además, los desafíos locales en materia de déficit fiscal siguen preocupando a los mercados internacionales y afectando la percepción de riesgo que tienen de Colombia, generando un ambiente que estimula la salida de capitales.



Los dos factores anteriores hacen prever que el apetito por el dólar continúe y que la devaluación se mantenga hacia finales de año.

Inestabilidad que pesa

La Anif explica que, a diferencia del factor de la tasa interés, el riesgo no se ve igual en todas partes, ya que problemáticas particulares de cada país amenazan con pasar factura sobre las respectivas economías.



Y claramente el riesgo también está ligado a aspectos políticos. Y en el caso colombiano, declaraciones y trinos de funcionarios que han contribuido a aumentado la incertidumbre y, en consecuencia, el precio del dólar.



Baste con señalar, que esta semana, la divisa rompió todos los días el récord de la jornada anterior, al punto de que su cotización ya bordea los 5.000 pesos (la tasa oficial para este fin de semana y el lunes es de 4.913,24 pesos).



Adicionalmente, desde que el gobierno del Presidente Gustavo Petro ganó las elecciones, el dólar ha subido 1.001 pesos, acumulando una devaluación del 25,59 por ciento desde el 17 de junio, superando en ese lapso al peso argentino, a las demás monedas de la región y las del mundo, en las que los agentes económicos buscan invertir en títulos de deuda que emiten los gobiernos (véase gráfico en la siguiente página).



Incluso, del 29,96 por ciento en que el peso se ha devaluado este año, la gran mayoría, es decir, esos 25,59 puntos porcentuales, se ha dado desde que la administración actual triunfó en los comicios electorales.



Así, la previsión de contracción económica, la inestabilidad política y la salida de capitales marcan en las últimas semanas la actualidad de la economía colombiana, pues han llevado al dólar a esos niveles históricos, según asegura José Ignacio Murcia Gallego, presidente de la firma Valton Capital.



Octubre ha sido un mes particularmente volátil y la gran primera subida reciente se dio el 6 y 7 de octubre, luego de que el presidente Petro mencionó el 5 de octubre la posibilidad de un impuesto transitorio de remesas a capitales golondrinas. En solo dos días, la divisa trepó 142 pesos hasta los 4.627 pesos.



Y unido a ello, las persistentes declaraciones públicas de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y de la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, ratificando la intención de cortar de tajo la firma de nuevos contratos de exploración y producción de petróleo y de gas, y el aumento en los impuestos al petróleo y a la minería en la aprobación de la reforma tributaria en primer debate han sido factores que han pesado.



Un reciente análisis de Corficolombiana explicaba que la incertidumbre económica, en particular la posibilidad de un marchitamiento temprano de la industria petrolera, le viene generando mayor incertidumbre al mercado y podría impulsar la tasa de cambio a nuevos máximos históricos, como efectivamente se vio esta semana, aumentando otros 476 pesos, hasta el nuevo récord de 4.913,24 pesos.



Al respecto, Anif explica que el freno o los desincentivos a la exploración y explotación de materias primas como el petróleo y el carbón pueden llevar a una disminución relevante de los ingresos de la Nación, lo que ampliaría la brecha aún más entre los ingresos y los gastos del Gobierno central.



La preocupación no es menor ya que, según el Dane, el petróleo con sus derivados y el carbón le representaron al país entre enero y agosto el 55,4 por ciento de los ingresos por exportaciones, debido al auge de precios internacionales.



Solo las ventas de esos dos productos sumaron en ocho meses 21.673 millones de dólares, unos 87,2 billones de pesos, cifra que para el otro año le implicará millonarios ingresos adicionales al Gobierno en impuestos y dividendos de Ecopetrol.



Pero, el análisis de Corficolombiana señala que las tasas de cambio bilaterales del peso colombiano frente a monedas de países petroleros, latinoamericanos y desarrollados evidencian una pérdida generalizada del valor relativo de nuestra moneda.



“Visto así, no se puede obviar que ese ambiente de incertidumbre es un factor determinante en la volatilidad del peso colombiano”, asegura Anif.

Este centro de estudios económicos llama la atención porque, en la misma línea, los anuncios e intervenciones desde la Presidencia y los distintos ministerios, unidos a las fallas de comunicación de los miembros de la administración Petro, han subido la percepción de incertidumbre.



Y a ello se suman los comentarios del propio presidente Petro, no solo sobre el control de capitales, sino sobre la regla fiscal y la independencia del Banco de la República, que se han traducido en los mercados en un incremento de la percepción de riesgo, que debilita la cotización de los bonos y activos nacionales, como ha venido ocurriendo con el valor de mercado de Ecopetrol.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS